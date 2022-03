Toen het Nederlands elftal zich had gekwalificeerd voor het WK in Qatar, waren er nog een paar grote voetballanden in onzekerheid. Twee van die landen waren Portugal en Italië. Portugal heeft, ondanks zijn superster Cristiano Ronaldo en de andere talenten in de selectie, moeite gehad om als collectief het verschil te maken in de groepsfase van de WK-kwalificatie. Dat er grote twijfels waren bij supporters, zoals ikzelf en eigenlijk de hele voetbalwereld die Ronaldo nog een laatste keer in actie wil zien op een groot toernooi, was terecht – ervan uitgaande dat dit zijn laatste toernooi zal zijn. Het zou zomaar kunnen dat hij gewoon nog doorgaat en zich ook voor het volgende toernooi meldt. Het zou me niet verbazen.

De Portugezen hebben zich in ieder geval niet laten verrassen door een steeds dieper wegzakkend Turkije. De laatste horde voor WK-kwalificatie was op papier Italië. Al weken werd over die wedstrijd tussen de Portugezen en Italianen gesproken; wie zou het WK dit keer moeten overslaan? Wat een kraker was dit geweest als Italië, de Europees kampioen zich, nota ben voor eigen publiek, niet had laten uitschakelen door Noord-Macedonië. In de 92ste minuut viel de, verrassende, winnende treffer. Van Italianen zou je verwachten dat ze de deur dichthouden en de sleutel weggooien, maar dat was niet het geval.

Na het missen van het WK vier jaar geleden in Rusland, is Italië er in Qatar weer niet bij. Een land dat vier wereldbekers heeft gewonnen, een land waarvan we weten hoe competitief het is en hoe moeilijk het is om van ze te winnen. Toch is het onbegrijpelijk dat een team dat vorig jaar nog de Europese titel won met een relatieve jonge ploeg, het succes niet heeft kunnen doortrekken. De veteraan Giorgio Chielini zal het diep betreuren. De 37-jarige verdediger had al laten weten dat zijn carrière bij Juventus ook afhing van deze WK-kwalificatiereeks. We zullen zien wat zijn besluit is aan het einde van dit seizoen.

Bondscoach Roberto Mancini was jarenlang ongeslagen en bracht de Italianen weer op het hoogste Europese podium. Zijn ambitie was natuurlijk om dit voort te zetten, maar dat is niet gelukt. Ik vraag me af of hij toch nog zal blijven om door te bouwen met een groot gedeelte van deze spelersgroep of dat hij eruit stapt en het overlaat aan een volgende coach.

Een ding kan ik uit deze verrassende uitschakeling van Italië halen, en dit heb ik al eens eerder geschreven: in Qatar maken veel landenteams een kans op de wereldtitel. De Portugezen moeten tegen Noord-Macedonië hun deelname nog afdwingen, en met de kleine verschillen van tegenwoordig kan er van alles gebeuren.

Ik hoop dat Nederland ook proeft dat het een kanshebber is bij het WK en dat bij Oranje, met de ervaring van het afgelopen EK, de antennes anders afgesteld zullen zijn. Het zou mooi zijn als de KNVB zijn prijzenkast kan uitbreiden.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.