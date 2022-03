Igor, 63, telt al tot honderd in het Nederlands

Igor Stepanov (63) draagt hetzelfde geruite overhemd als toen hij aankwam in Hillegom, nu achttien dagen geleden, maar zijn blik is zachter. Hij heeft gelezen dat hij nog wel even mag blijven. Zijn eerste dagen in Nederland kon hij maar weinig officiële overheidsinformatie vinden. Het maakte hem onzeker. Igor was bang dat hij terug naar Oekraïne moest, de oorlog in.

Een paar dagen terug ging hij naar het gemeentehuis van Hillegom om zich in te schrijven. Dat mocht, had de staatssecretaris van Asiel bekendgemaakt. Igor had zijn paspoort meegenomen, andere documenten heeft hij niet. De lokale gemeenteambtenaar wist zich geen raad, er staat geen woord Engels in dat paspoort. Het kon zomaar een week of twee gaan duren, zei de ambtenaar. „En misschien wel zes”.

„Het is ontzettend frustrerend”, zegt de vrouw met een bruine paardenstaart die naast Igor aan tafel zit. „Zeker voor iemand als Igor die zelf zo geordend is.” Ze heet Sabine Kamstra en vangt Igor samen met haar man Jurgen van Dooren op. Hun huis met steigerhouten meubels en veel beton-grijs is net twee jaar lang verbouwd. Igor kon in een appartement in hun achtertuin, waar het gezin tijdens de werkzaamheden verbleef.

Hij heeft er eigen computer en een keuken en een woonkamer voor zichzelf. „Alleen douchen doet hij in de badkamer van onze zoons.” De zoons verkochten limonade en zelfgemaakte brownies op de stoep voor het huis en verdienden honderdveertig euro voor Igor. Hij heeft er boodschappen van gehaald. De staatssecretaris heeft Oekraïners in Nederland leefgeld beloofd, maar Igor heeft nog niets gekregen. Hij kan ook nog geen bankrekening openen.

Zelfs oogcrème kopen kan ingewikkeld zijn, merkte Igor. „In Oekraïne kun je alle medicijnen bij de apotheek kopen, als je er tenminste niet dronken van wordt.” In Nederland komt oogcrème op doktersrecept, kreeg hij te horen. Zich verzekeren kan hij nog niet, zonder burgerservicenummer. De apotheker regelde dat hij bij de huisarts terecht kon. „De dokter heeft me gratis geholpen, echt heel erg aardig.”

Op vierhonderd meter van Igor wonen zijn dochter Carina (36) en kleinzoon Sascha (13). Met zijn drieën belandden ze toevallig in Hillegom. Lokale ondernemer Arjan Warmerdam was vlak nadat de oorlog uitbrak naar de Poolse grens gereden om Oekraïense vluchtelingen op te halen. Hij nam Carina en Sascha mee naar zijn huis, Igor waren ze op de vlucht kwijtgeraakt. Er mochten alleen maar vrouwen en kinderen mee in de overvolle trein vanuit Lviv naar Poolse grensstad Przemyśl. Een dag later wist Igor alsnog zelf uit Oekraïne te vluchten.

Straatnamen van Hillegom

Nu leert hij de wegen en straatnamen in Hillegom kennen, dat geeft hem een gevoel van controle. „Ik wil hier niet doof en blind zijn.” Het valt hem op dat Nederlanders meer „privé-woningen” hebben. In Kramatorsk, de stad waar hij vandaan komt, staan vooral appartementen, zegt Igor. Veel mensen zijn gebleven, ook zijn buren. „Ze vragen mij hoe ik mijn huis heb kunnen verlaten”, zegt Igor. „Ik moest blijven, vinden ze. Om mijn huis met mijn lijf te verdedigen. Maar hoe dan?”

Het is niet de eerste keer dat hij is gevlucht. In 2014 werd er ook gevochten in in Kramatorsk. Dat was toen Donetsk en Loehansk door pro-Russische separatisten werden ingenomen. Igor vluchtte de stad uit naar Dnipro, twee uur rijden naar het westen, en verbleef twee maanden in een hostel tot hij weer veilig naar huis kon terugkeren.

Hij had verwacht dat het nu ook weer zo zou gaan. Op de dag dat de oorlog uitbrak, belde hij hetzelfde hostel om alvast een kamer te reserveren. „De receptioniste zei: ik hoor hier ook knallen. Toen wist ik dat het deze keer anders was.”

Dutch for Dummies

Nu slaan er raketten in vlakbij zijn huis, hoorde hij drie dagen geleden. Hij probeerde vrienden te bellen, maar telefoonverkeer was niet meer mogelijk. Jurgen ging meteen online op zoek en vond een filmpje van de inslag op YouTube. Een buurman vertelde later dat hun huis net was gemist. Zelf kijkt Igor nog maar twee keer per dag naar het nieuws. Alleen in de ochtend en ’s avonds, naar BBC World News. „Anders word ik depressief.”

Hij sluit zijn ogen en beweegt met zijn handen als hij praat. Tot zijn pensioen gaf hij Engelse les aan de universiteit. Nu leert hij Nederlands. Hij studeert uit Dutch for Dummies, een felgeel boek. De naam klinkt grappig, zegt hij, „maar het zit goed in elkaar”. Hij kent inmiddels de dagen van de week en kan in het Nederlands tot honderd tellen. „Goedemorgen, goedemiddag”, zegt hij. „Brood, kaas, worst.”

„Sinaasappel”, roept Jurgen vanuit de keuken. „Sinaasappel”, giechelt Igor.

Sabina: „Wij helpen hem met Nederlands. En Igor helpt ons met Engels.”

Hij heeft ook een gastles gegeven op een basisschool in Hillegom. Hij vertelde over zichzelf, over Oekraïne en, in „het laatste blok van de les”, ook over de oorlog. „Alle kinderen kenden de kleuren van de vlag!”, zegt Igor tevreden. Ze waren volgens hem erg geïnteresseerd en stelden goede vragen. „Ze vroegen of ik de bombardementen zelf had gezien. Een van de kinderen wilde weten of Oekraïne ook een McDonald’s heeft.”

Hij is zelfs al eens herkend. In de supermarkt hoorde hij een caissière tegen haar collega zeggen dat de ‘Oekraïense vluchteling’ er was. Tevergeefs zocht hij daar naar zonnebloemolie – maar die was uitverkocht. Door de oorlog. „Eten is hier duurder”, zegt Igor. „Alleen kaas heeft dezelfde prijs. Ik denk omdat jullie er zo veel van maken.”

„Er was nog een grote gebeurtenis”, zegt Igor. Gisteren was hij terug in het gemeentehuis, en ditmaal werd hij ontvangen door de burgemeester zelf. Hij kreeg een rondleiding: de kelder, de trouwzaal, de raadszaal. Hij werd ook op een lunch getrakteerd. Die burgemeester was écht heel erg aardig.”

Over deze serie Onderdak in Hillegom NRC volgt Igor (63), Carina (36) en Sascha (13). Ze komen uit Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Ze vluchtten voor de oorlog en worden opgevangen door gastgezinnen in Hillegom.