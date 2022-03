Gezondheidsrisico’s voor bewoners 150.000 geplande woningen rondom Schiphol

Rondom Schiphol worden de komende jaren zo’n 150.000 woningen gebouwd op plekken waar bewoners aan te veel vliegtuiglawaai zullen worden blootgesteld, op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). De federatie stelt dat de gezondheid van 300.000 toekomstige bewoners in het geding is en roept op tot krimp van Schiphol.

Uit het onderzoek van de MNH, waar ook bewonersorganisaties aan meewerkten, blijkt dat op 115 aangewezen nieuwbouwlocaties woningen komen waar „te hoge gezondheidsrisico’s” dreigen. Volgens MNH-directeur Sijas Akkerman bevestigen ook het RIVM en „de gezamenlijke GGD’en” de geluidsrichtlijnen van de WHO.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt zaterdag tegen NRC dat het „met de regio in gesprek” is over een aanpak „die gemeenten helpt bij het maken van een afweging over woningbouw die recht doet aan geluidshinder die mensen van vliegtuigen ondervinden”. Wat deze afwegingen zijn, is niet duidelijk.

De MNH roept aankomende wethouders en raadsleden uit de regio rond Schiphol op om bij minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) te pleiten voor „het krimpen” van Schiphol. Harbers is verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid. Het ministerie wijst erop dat Nederland voor „een grote woningbouwopgave” staat. Het kabinet zal bij besluitvorming over Schiphol „alle belangen” meewegen, aldus de woordvoerder.