Gerrit Noordzij herkende je meteen aan zijn krachtige, sierlijke letters

De beletterde boekomslagen van de Rotterdamse typograaf en letterontwerper Gerrit Noordzij vergeet je nooit. Klassieke, sierlijke en tegelijk krachtige letters, altijd met eigen hand getekend.

Neem de typografie van de befaamde roman Ik heb altijd gelijk (1951) van W.F. Hermans: helderwitte letters op felrood omslag. Titel én typografie vormen een prachtige eenheid. Noordzij werd op 2 april in 1931 in Rotterdam geboren, afgelopen donderdag 17 maart is hij in Meppel op 90-jarige leeftijd overleden.

In een interview voor deze krant in zijn huis en atelier en Hattem (Gelderland) zei hij eens: „Typografie is de grondslag van al het nadenken over vorm, vormvastheid, evenwicht en ritmiek van letters op papier. Letters ontstaan altijd uit de wisselwerking tussen zwart en wit, tussen het zwart van de inkt en de witte omgeving eromheen. Aan de manier waarop iemand letters tekent, kun je aflezen hoe vormbewust hij of zij is.”

Tijdloze schoonheid

Praten over letters en letterontwerpen deed Noordzij niet exclusief: tijdens het gesprek tekende hij ook voortdurend. Dan zette hij de pen bovenaan het papier en trok in een vloeiende beweging een letter. Noordzij geldt zowel nationaal als internationaal als een van de belangrijkste typografen en letterontwerpers. Hij was vast verbonden aan uitgeverij Van Oorschot, waarvoor hij de omslagen ontwierp van Hermans, J.J. Voskuil (de romanreeks Het Bureau ), Anton Koolhaas, Willem Jan Otten en A.Alberts en tal van andere vooraanstaande dichters en schrijvers. Zijn ontwerpen zijn van een tijdloze schoonheid. Ook ontwierp hij postzegels, munten, hout- en kopergravures en inscripties in glas. Noordzij kalligrafeerde de akte van troonsafstand door koningin Juliana en de trouwakte voor prinses Beatrix.

Behalve typograaf was Noordzij docent typografie aan de door hemzelf opgerichte sectie Grafische en Typografische Vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Daar doceerde hij tussen 1960 en 1989. Hij was geliefd bij zijn studenten, onder wie latere ontwerpers als Just van Rossum, Erik van Blokland of Peter Verheul. De zoon van Noordzij, Christoph Noordzij, is eveneens een begaafd letterontwerper. Studenten herinneren Noordzij vooral als een dwars en eigenzinnig docent, die tegen de heersende trends in ging en graag dingen op zijn kop zette. Hij roemde bijvoorbeeld de „schoonheid van de imperfectie” en prees studenten juist als zij iets „fout” deden en vooral wanneer zij buiten de geijkte paden traden. Het was zijn overtuiging dat je moest leren kijken naar het vanzelfsprekende.

Dat maakt zijn typografische werk zo indrukwekkend: het lijkt vanzelfsprekend ontworpen te zijn, moeiteloos, maar als je goed kijkt zie je het vernuft en vooral het evenwicht waarin de letters tot elkaar staan. Want dat was een van zijn overtuigingen: een letter staat nooit op zich maar altijd in samenhang.

Ierse monniken

Opvallend is zijn uitspraak dat taal uitsluitend „vorm” is. Want „niemand kan zich taal voorstellen zonder vorm.” Hij roemde de Ierse monniken die in de zevende eeuw spaties aanbrachten tussen de woorden. Vanaf dat ogenblik kreeg elk woord ruimte om zich heen.

Lees ook: De wereld is dol op ‘Nederlandse’ letters

Noordzij schreef tal van boeken over typografie, waaronder De handen van de zeven zusters (2000) en De streek. Theorie van het schrift (1985). In beide publicaties vergelijkt hij woordvormen met architectuur. Hiermee geeft Noordzij precies aan waar het hem om gaat bij het ontwerpen van letters. In 2011 ontving Noordzij de Laurens Janszoon Costerprijs, de tweejaarlijkse onderscheiding voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de wereld van het boek.