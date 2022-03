Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) overleden

Taylor Hawkins, drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, is op 50-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vrijdagavond op Twitter bekendgemaakt. „De Foo Fighters-familie is verslagen door het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins”, staat in de verklaring. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt.

De rockband is in Zuid-Amerika op tournee en zou vrijdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá optreden. Dat concert werd geannuleerd vanwege het overlijden van Hawkins, die volgens lokale Colombiaanse media dood in zijn hotelkamer werd aangetroffen. Hij laat een vrouw, een zoon en twee dochters na.

Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van de Amerikaanse grungeband Nirvana. Hawkins sloot zich twee jaar na oprichting bij de band aan. Bekende nummers zijn ‘The Pretender’, ‘All My Life’ en ‘Everlong’.