Een babyverzorger hoeft niet foutloos te schrijven

De babyboomer wordt bijna tachtig en nu hebben we een probleem. Want bijna niemand wil nog in een verpleeghuis of in de thuiszorg werken. Aan de andere kant van de demografie zien we eenzelfde structureel tekort aan menselijk kapitaal. De kinderopvang kent eindeloze wachtlijsten (je moet je kind nog voor de conceptie inschrijven) en groepen worden naar huis gestuurd vanwege een gebrek aan begeleiders.

De huidige personeelstekorten leggen ook een aantal andere, behoorlijk urgente sectoren lam. De bouw, van al die huizen waar we op zitten te wachten. De installatiebranche, die de zonnepanelen op onze daken moet monteren. Overal zijn medewerkers ziek en uitgeput, en degenen die al een aantal jaren de gaten dichtlopen, vinden het welletjes en gaan lekker ergens een kantoorbaan zoeken. Geef ze eens ongelijk.

Het is niet mogelijk om in Nederland voor hulpbehoevende ouderen of kinderen te zorgen zonder diploma. Ik deed een paar naïeve pogingen om een aantal werkloze maar capabele vrouwen aan een baan in de thuiszorg of de kinderopvang te helpen, en het verbaasde me hoe moeilijk wij het hen maken. De belangrijkste hindernis kent drie letters: BBL. Oftewel ‘beroepsbegeleidende leerweg’. Vier dagen werken, een dag naar school.

Klinkt haalbaar, maar in de praktijk is het een lijdensweg. De uitval is hoog en wie de studiehandleiding ziet, begrijpt waarom. De dertigjarige alleenstaande moeder, ze heeft drie kinderen grootgebracht, krijgt twee jaar lang een leerlingsalaris (lees: vaak minimumloon) en moet twee jaar lang een eindeloze reeks toetsen en opdrachten maken waarvan (mijn inschatting) 80 procent niet strikt noodzakelijk is om goed voor een kind te kunnen zorgen.

Kantjes lang moet ze op haar beroep reflecteren, moet ze haar visie op de kinderwereld etaleren. Ze moet portfolio’s aanleggen met dansprojecten, sport en spel, beeldende vorming. Dan zijn er, alsof haar leerplicht nooit is afgelopen, lessen in taal, rekenen en burgerschapsonderwijs. Voor ze aan het werk kan gaan, moet ze verslagen schrijven in de categorieën ‘economisch’, ‘politiek-juridisch’ en ‘maatschappelijk’. Dit is trouwens ook vereist wanneer je facilitair medewerker, bouwvakker of installateur wil worden.

En daarna houdt het niet op. Alsof de kinderopvangbranche ook maar enigszins de luxe heeft om eisen te stellen, wordt de taaleis verhoogd. Wanhopig vragen de directeuren van crèches en buitenschoolse opvang (bso) of er uitzonderingen op de taaleis mogelijk zijn. Antwoord: nee. Moeten invalkrachten ook aan de taaleis voldoen? Antwoord: ja. Wat gebeurt er als een pedagogisch medewerker de taaltoets niet haalt? Antwoord: dan mag zij vanaf 1 januari 2025 niet in de kinderopvang werken.

De werkgever kan de kantonrechter dan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen – om vervolgens de desbetreffende groep dreumesen waar de zorgzame, betrouwbare doch matig taalvaardige leidster voor stond naar huis te sturen vanwege een uitzichtloos tekort aan vervangers met wél de juiste papiertjes.

De kinderen worden vervolgens opgevangen door een ouder, buurmeisje, opa of oma of iemand anders zonder enige kwalificatie, behalve een boel genegenheid.

De GGD gaat erop toezien dat alle babyverzorgers de d’tjes en t’tjes wel op de goede plek zetten. Op voorwaarde natuurlijk dat de desbetreffende GGD-inspecteur überhaupt kan werken, dankzij iemand die voor de kinderen zorgt of een oogje in het zeil houdt bij de dementerende vader. De kans is groot dat de inspecteur de zojuist ontslagen medewerker inhuurt om dat soort werk dan maar zwart te doen.

Weet u, die opleidingseisen komen vast uit een goed hart. Ze vloeien vast voort uit de ‘leven lang leren’-politiek, waar iedereen het er vanuit de Haagse diplomademocratie over eens is dat meer diploma’s de kwaliteit verhoogt, de burgers verheft. Waar meer diploma’s kortom altijd beter zijn.

Maar in praktijk zijn er zovelen die gewoon aan de slag willen. Die geen tijd, rust, zelfvertrouwen of geduld hebben om eindeloos verslagen te schrijven. Die net iets te gefrustreerd zijn geraakt over deze zinloze hindernisbaan en die gedesillusioneerd halverwege de BBL-hel eruit zijn gestapt.

En juist dat kunnen we ons niet veroorloven.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

