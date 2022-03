Aziaten vallen meer op hoge vrouwenstem

Hoge stemmen, lage stemmen, machostemmen, sexy stemmen, warme stemmen, lieve stemmen, koele, kille, koude stemmen, krakende oude stemmen, snerpende, striemende, boze, ziedende stemmen, zakelijke, hatelijke, klaaglijke stemmen – de godganse dag gonst het van stemmen.

Maar wat zeggen we met al die stemmen? Soms iets zinnigs, maar zelfs als we gewoon maar wat voor ons uit lullen, zegt onze stem al heel veel over ons. Mensen zijn zich daar lang niet altijd van bewust. De stem is misschien meer nog dan de ogen de spiegel van de ziel.

Hanneke Bax en Tim Bosselaar zijn logopedist en stemcoach. In de podcast Zeg horen en benoemen zij stemfenomenen die bij ons het ene oor in en het andere uit gaan.

De menselijke stem 7 afleveringen van 12-20 min. Bax en Bosselaar