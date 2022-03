Als Renske Leijten appt welke kritiek op de Kamer zij niet meer wil horen

Elke Tweede Kamer heeft een eigen informele hiërarchie, en in de huidige lichting is Renske Leijten (SP) een van de toonaangevende leden.

Dit komt natuurlijk door de gedrevenheid waarmee zij met Pieter Omtzigt het schandaal van de Toeslagenaffaire blootlegde. Het heeft haar oneindig krediet gegeven bij slachtoffers, en een hoog aanzien onder collega’s en journalisten.

Zo hoorde ik deze week een vraaggesprek met haar in een podcast van twee oud-BNR-verslaggevers.

„Ik zal je missen”, zegt een van de reporters, als haar eventuele vertrek uit Den Haag aan de orde komt. „Ik vind jou een zeer waarachtig politicus. Dat raakt mij, dat emotioneert mij”, zegt de andere.

In Kamerdebatten, je ziet het aan lichaamstaal, letten politici en toehoorders extra op als Leijten het woord neemt.

Het gebeurde ook deze week, in een debat dat helaas te weinig aandacht kreeg: een poging de onderliggende oorzaken te doorgronden van de voortdurende problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid – van de Belastingdienst tot en met de Nationale Politie.

De Kamer vormde hiervoor in de vorige periode een onderzoekscommissie geleid door André Bosman (VVD). Die concludeerde februari 2021 dat maar liefst „20 procent” van de burgers niet uit de voeten kan met de regels, en noemde als oorzaak dat „de Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties niet goed samenwerken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid”.

Een monumentaal falen dat de Toeslagenaffaire in context plaatst.

Toch kreeg dit rapport een kille ontvangst. Het duurde ruim een jaar voordat er deze week dan eindelijk een plenair Kamerdebat over werd gevoerd, waarbij de commissie zelf niet mocht meepraten.

En toen ik er deze week navraag naar deed, begon ik te begrijpen wat er aan hand was: blijkbaar waren er (nieuwe) grenzen ontstaan aan de kritiek die je in de Kamer aan het adres van de Kamer kunt uiten.

Al vorig jaar september sprak commissievoorzitter Bosman er in NRC zijn verbazing over uit dat het parlement na zeven maanden nog geen woord over zijn rapport had gewisseld. Zijn „duwen, trekken en sleuren” had niet eens tot een hoorzitting geleid.

Politici spreken over een nieuwe bestuurscultuur, zei hij, maar als de Kamer niet ziet dat „slechte uitvoering door overheidsdiensten het gevolg is van slecht Kamerwerk”, was hij somber over de uitkomst.

Toen kwam er beweging: de commissie Binnenlandse Zaken nodigde zijn onderzoekscommissie uit voor „een gesprek” in november.

Daarin was vooral Leijten kritisch. Zij betwistte dat „dé Kamer” medeveroorzaker is van de problemen, en wees op beleidskeuzes van kabinetten en coalities, en op het gedrag van hoge ambtenaren. „Ik voel me niet aangesproken.”

Nu is de opvatting dat de Kamer geen medeverantwoordelijkheid heeft voor problemen bij uitvoerende diensten wel verrassend. De commissie-Van Dam die de Toeslagenaffaire onderzocht – Leijten zat daarin – concludeerde dat „de wetgever – kabinet en parlement – het zich mag aanrekenen dat zij wetgeving heeft vastgesteld die spijkerhard was”, zonder genoeg oog „voor individuele situaties”. Informateur Herman Tjeenk Willink schreef vorig jaar in zijn eindverslag dat „systematische controle” op beleidsuitvoering ontbreekt in Den Haag: „In alle parlementaire onderzoeken komt de Kamer dan ook zichzelf tegen.”

Uit app-contact tussen Bosman en Leijten, vlak na het gesprek met de Kamercommissie november vorig jaar, bleek specifieker wat het SP-Kamerlid dwarszat. Volgens haar gebruikte Bosman zijn rapport te veel „om de Kamer de zwarte piet te geven”.

Destijds hield hij hoop dat zijn commissie een plenair debat zou krijgen: Leijten appte hem dat ze zou „proberen iets te bewegen” zodat zijn commissie toch „in Vak K” zitting kon nemen.

Maar later merkte Bosman, zei hij, dat Leijten „actief tegen deelname van de commissie aan een plenair debat lobbyde”. Vandaar dat hij besloot mij inzage in hun app-verkeer te geven. „Dan kan iedereen zien hoe het is gegaan.”

In deze discussie speelde ook dat het presidium van opvatting was dat de commissie-Bosman niet plenair mocht meepraten: geen van de leden van de commissie-Bosman (van VVD, SP, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en 50Plus) was herkozen als Kamerlid, en het reglement stond debatdeelname van niet-Kamerleden niet toe, aldus het presidium.

Een betwistbare positie. Neem het befaamde 1 aprildebat vorig jaar. Dit voerde de Kamer met de niet-Tweede Kamerleden Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, die bovendien ook geen verkenner meer waren.

Na het besluit van het presidium, in februari, maakte Bosman een belronde langs fracties in een poging dat zijn commissie toch aan een debat mocht deelnemen. Hij kreeg steun uit de coalitie en van enkele oppositiepartijen. Hij appte Leijten opnieuw.

Ze hield de boot nu expliciet af. „Ik zie echt niet de meerwaarde”, antwoordde ze 14 februari.

Ze vond het onterecht dat hij bleef suggereren dat de Kamer niet kritisch naar zichzelf kijkt. „Ik zou zeggen: nodig ons uit voor een inhoudelijk debat in de Kamer”, reageerde Bosman. „Nou dat ging in het gesprek ook al niet”, appte Leijten. „Eenrichtingsverkeer met als duiding ‘de hele Kamer’.”

Bosman hield vol, en een maandje later, 9 maart, in een debat over de omgangsvormen in de Kamer, steunden de fractievoorzitters van de coalitie op initiatief van Gert Jan Segers (CU) toch een debat „met een rol voor de commissie-Bosman”. Eén van deze fractievoorzitters kreeg een ontstemd appje van Leijten.

Maar voorzitter Vera Bergkamp benadrukte dat het presidium een debat met de commissie afwees, en de fractievoorzitters lieten het zitten.

Bosmans missie was mislukt. Navraag in zijn commissie leerde me dat hij zijn medecommissieleden op de hoogte hield. Onder hen het oud-SP-Kamerlid Cem Lacin. Hij begreep de bezwaren van Leijten, zei hij, omdat de SP vaak wel oog had voor de uitvoering. „Maar een commissie is partij-overstijgend: de aanbevelingen zijn voor de héle Kamer.” De uitkomst stelde hem teleur: „Een debat zonder deelname van de commissie doet geen recht aan ons rapport.”

Renske Leijten wilde niet reageren toen ze hoorde dat Bosman app-verkeer had gedeeld.

Zo was het voor toekomstige leden van onderzoekscommissies uit de Kamer een leerzaam weekje: wie al te kritische conclusies over de Kamer trekt kan mogelijk niet meer op een fatsoenlijke behandeling van de Kamer rekenen.

En wat ook opviel: dat door al dit gedoe het voornaamste inzicht van het rapport-Bosman in de mist verdween. Want wie het stuk grondig las kon daarin een verklaring vinden die de Toeslagenaffaire met andere uitvoeringssores verbond: het verlangen in de jaren negentig, geïnitieerd door mensen als Pim Fortuyn en Hans Wiegel, om beleid en uitvoering volledig te scheiden.

Je kreeg uitvoeringsorganisaties op eigen benen die zo goedkoop mogelijk moesten werken, en dus het contact met burgers schuwden. En je kreeg politici die alleen dachten in termen van maatregelen – niet in termen van mensen, want mensen vielen onder ‘de uitvoering’.

Het verklaarde waarom zoveel affaires voortwoekerden zonder dat politici en hoge ambtenaren er zicht op hadden. Maar het lijkt er na deze droevige episode op dat dit inzicht uit het rapport-Bosman de geschiedenisboeken niet zal halen.

