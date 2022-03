Ravage door raket

Een Oekraïense man haalt kleding uit een in puin gevallen huis in de noordelijke stad Zjytomyr. Voor de oorlog woonden hier zeker 260.000 mensen. De stad en de omliggende steden en dorpen zijn vanaf het begin van de oorlog doelwit van Russische raketten. Tijdens deze verwoestende aanvallen is onder meer een kraamkliniek verwoest. De regio Zjytomyr ligt op een cruciale plek in Oekraïne. Europa levert hulpmiddelen aan Kiev via Zjytomyr en vluchtelingen verlaten de hoofdstad via deze regio.