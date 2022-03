Zij bedachten „het Disneyland van avocado’s”

Het is maandagochtend en de slierten confetti hangen nog in de plafondlampen op de eerste verdieping van Europa’s grootste overdekte winkelcentrum, Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Hier, in het Eet Theater, zaten al 57 inpandige restaurants waar je de hele dag door van alles kunt eten (alles tussen fast- en fingerfood en gastronomie), en in het weekend kwam er een vestiging bij van The Avocado Show. Vijf jaar geleden werd deze ‘food-start-up’ bedacht, aanvankelijk als simpel lunchtentje in de Amsterdamse Pijp, met in de hoofdrol het populairste stukje etenswaar van dat (én dit) moment, de avocado. Was het toeval, mazzel, timing, slimme marketing, of alles tegelijk? In elk geval: geen restaurant waarover de afgelopen jaren meer werd gepost, geschreven en getweet. Geen stuk fruit met zoveel hashtags op Instagram (#avocado). Inmiddels zijn er vier Avocado Shows in Amsterdam, twee in Brussel, er zijn vestigingen in Londen en Madrid, en binnenkort ook in Stuttgart en Parijs. Voor nog eens twintig franchises zijn de contracten getekend.

Op de eerste dag dat het restaurant in Leidschendam open is, zit ik met de founders van The Avocado Show aan tafel. Ron Simpson (38) en Julien Zaal (31). Ze slaan geamuseerd gade hoe ik in de war raak van de thee die je blijkbaar in een wijnglas moet schenken. „Ja, dat is de bedoeling,” zegt de één. „De belevenis begint hier,” zegt de ander. Alle Avocado Shows in de Benelux zijn van hen, de andere zaken worden door anderen uitgebaat. Deze in Leidschendam is hun eerste buiten de hoofdstad én de eerste niet-stedelijke. Interessant, vinden ze, om te kijken of zo’n winkelcentrum-variant ook aanslaat. Zo ja, dan biedt dat mogelijkheden in werelddelen waar overdekt parkeren-winkelen-eten de norm is: Azië, het Midden-Oosten, de VS. „Ik bestel zo nog een wel andere leuke thee”, belooft Julien. Blue tea. Die verandert na inschenken van kleur.

Liever dan over hun uitdijende horeca-imperium praten ze over hoe het ooit begon. Hoe zij, als vrienden en „creatieve ondernemers” een zijprojectje verzonnen – een lunchtentje voor hun eigen vrienden – maar per ongeluk een succesformule bedachten die hen onbedoeld, of in elk geval onverwacht brachten tot waar ze nu zijn. Julien, opgegroeid in Amsterdam, organiseerde vanaf zijn zestiende al feestjes in de stad, later werden dat evenementen en festivals. Ron, geboren in Tel Aviv, maar grotendeels opgegroeid in Nederland, had een event company. Wat ze, in hun eigen woorden, allebei deden: nightlife events organiseren voor industry heavyweights – Red Bull, Nike, Bacardi, Moët & Chandon. Ze waren concurrenten, werden collega’s, met Julien als dj bij Ron en Ron als MC bij Julien en toen gingen ze dus samen een keer een drankje doen.

Rijen ‘avo-lovers’

Het was de nazomer van 2016 en het idee voor een ‘mono-lunchtentje’ was snel bedacht – „to be honest”. Met mono bedoelen ze restaurants die focussen op één product. Kip. Kreeft. Alleen burgers. Saladebars. Ron: „Wij schreven drie dingen op een briefje die we allebei elke week wel eten.” Mozzarella, ei, avocado. „Mozzarellarestaurants zijn al duizend keer geprobeerd, maar nooit echt goed gelukt.” Te beperkt qua smaak, te veel een rubber bolletje. „Met ei zijn al leuke dingen gedaan.” Restaurants als Omelegg, Egg Shop, Eggslut. „Een avocado-restaurant, dát bestond nog niet.” En toen gingen ze, met marketingogen, bouwen aan het merk. „Horecamensen die een restaurant openen zijn bezig met het eten dat ze serveren en de chef die het klaarmaakt.” Zij begonnen met het logo, het interieur, de naam, de kleuren, de muziek, de beleving, het verhaal.

Julien heeft ondertussen de bediening gevraagd het een en ander te serveren. Op tafel komen de ‘mango-tango’ en de ‘smokey salmon’. Hij schuift het bord met twee halve avocado’s met zalm en twee gepocheerde eieren mijn kant op. „Duik er maar in”, zegt Ron. Hij dipt avo-fries – friet van avocado – in truffelmayonaise. Natuurlijk, wat er op het menu moest komen te staan, was ook belangrijk. „Maar wij denken andersom.” Mensen eten 21 keer per week. „De keer dat ze bij ons komen, moet exciting zijn”. Ooh en aah roepen, foto’s maken en delen. De roze bank voor de plantenmuur die ze first impulse bedachten, leent zich er uitstekend voor en Julien kwam op het idee het geen shop maar show te noemen.

De rekening

We ruilen van bord. Nu krijg ik de toast belegd met golfjes curry-hummus en bovenop een groene roos van avocado. Julien scrollt op zijn telefoon op zoek naar de foto waardoor alles anders werd. November 2016. Drie jongens in een kale ruimte die een A4’tje omhooghouden met een avocado erop. Onderschrift: we beginnen een avocadorestaurant. Ze hadden net een pandje overgenomen dat eruitzag als een voetbalkantine, in een straat die wél in de juiste wijk lag, maar waar verder geen winkel of horeca was gevestigd. Imperfecte foto. Beetje knullig. Amateuristisch. Binnen een paar seconden: stromen likes. Binnen een maand: de foto honderd miljoen keer bekeken. Ze haalden de voorpagina’s van kranten in Australië en Amerika, het journaal in China, de televisie in Japan.

Het had kunnen aflopen als met het Fyre-festival op de Bahama’s, dat groots werd aangekondigd, maar nooit gehouden werd – over de mislukking ervan is een documentaire gemaakt. Julien: „Er werd over ons bericht alsof er al een restaurant wás, elke dag kwamen er honderden mensen.” Zij waren nog aan het verbouwen. Rijen ‘avo-lovers’ stonden in een woonwijk. Hun keuken had nog niet eens een afzuigkap. „Recensenten, influencers, foodbloggers uit Mexico, Amerika, Engeland werden ingevlogen om bij ons te eten.” Allemaal voor een lege woonkamer met 45 tafels. Teleurgestelde ouders met jarige dochters voor de deur. Ron: „Ik heb, geen grap, avocado’s staan signeren.” De nacht voor de opening sliepen mensen voor de deur. De rij werd een zwerm, en dat zou jarenlang zo blijven.

Geweldige storytelling: ‘Beste vrienden ontketenen bij toeval een hype’. Ron: „Als dit onze bedoeling was geweest, had ik niet mijn eigen telefoonnummer onder die Insta-post gezet.” Op zijn telefoon stroomden de berichten binnen, ook van zeventig franchiseaanvragers, en van hun huidige avocadoleverancier én investeerder meldde zich. Shawn Harris, eigenaar van groente- en fruitimporteur -Nature’s Pride en bedenker van de ‘eetrijpe’ avocado. Toen ze haar bedrijf verkocht, haakte ze met haar investeringsfonds Orange Wings aan om van hun start-up een scale-up te maken. Deze maand precies vijf jaar geleden ging restaurant één open, een half jaar eerder dan gepland.

Guacamole zonder avocado

Op tafel komen nu de ‘avo garden’ en de ‘salamango’, hun favoriet, een pokébowl in een mandje van schijfjes avocado. Wisten ze, vraag ik, dat er Mexicaanse restaurants zijn die hun guacamole niet meer van avocado’s maken maar van bonen? Dat er restaurants zijn die gerechten met avocado vervangen door courgette. Het hangt er een beetje van af wie of wat je raadpleegt – de AGF-leveranciers, de milieubeweging of de lifestyleblogs – maar de enorme vraag in het Westen naar de subtropische vrucht levert vragen op over de duurzaamheid. Een kilo avocado’s telen kost volgens de ene bron 700, en de andere 2.000 liter water, net iets minder dan een kilo kipfilet. Dat zou tot drinkwateroorlogen en kartelvorming leiden in de grootste oogstlanden Mexico, Brazilië, Chili. In Portugal, Spanje, Marokko, waar de grond droog is en het klimaat minder geschikt, wordt landbouw verdrongen door avocadoplantages, want daar valt aan te verdienen.

Dat er „issues” waren rondom avocado’s, daar waren ze snel achter. Ron: „Mijn eerste -reactie was: wat hebben mijn 45 stoelen in Amsterdam te maken met het probleem in Mexico?” Maar het bleef niet bij die ene zaak waar dagelijks 300 avocado’s worden gepeld (dus niet uitgelepeld) en geserveerd. „Zodra we doorhadden dat wij het verschil konden maken, zijn we er vol in gesprongen. Stoppen met avocado eten, een gezond superfruit, is niet het antwoord.” Lang verhaal kort, zij zijn met eigen ogen gaan kijken bij de telers en hebben van die reis door Zuid-Amerika en Zuid-Afrika een film gemaakt, The future is green, zodat iedereen kan zien dat hun avocado’s in elk geval „zo duurzaam mogelijk” zijn. Of avocado’s zo ‘pretty healthy’ zijn als zij zeggen, hangt ook een beetje af van wie je het vraagt. Een vrucht levert 360 calorieën en bevat 35 gram vet. Goed vet, want onverzadigd, maar toch: vet. Een halve per dag, adviseert het Voedingscentrum.

Ik zit ruim over die halve, en ben meer dan verzadigd. De onaangeroerde ‘avo garden’ gaat naar het personeel, en straks zullen Ron en Julien ieder een doggy bag met pokébowl meenemen. Zou het kloppen? Dat ze bij toeval iets verzonnen dat alles wat maar ‘in’ was combineerde: lunchtentje, avocado, gezond eten, beetje vegan, af en toe een stukje bio-zalm, kamerplanten, neon, retro. Precies wat een Instagrambloggend meisje van 24 leuk vindt. Julien: „Hoeveel 24-jarige bloggers zie je hier nu zitten?” Van de pakweg dertig bezoekers op maandagmiddag in Leidschendam? Twee, misschien drie. „Precies. Ook een opa van 80 wil dit.” En ‘dit’ is meer dan het eten. Sterker nog, Ron zegt dat avocado „not the issue” is. „Avocadotoast kun je overal krijgen. Iedereen kan ons eten kopiëren en dat gebeurt ook, maar wat ze vergeten is het merk.” Vergelijk het, zegt hij, met een Mickey Mouse-film aanklikken uit een keuzemenu op tv. „Dat doe je als je in een restaurant het avocadogerecht op de menukaart kiest.” Maar ga je naar Disneyland, dan is dat een belevenis. Micky Mouse keer duizend. Zo is het ook met hun restaurants. „Wij zijn het Disneyland van avocado’s.”

In het kort

RON SIMPSON Geboren 30 januari 1984, Tel Aviv Burgerlijke staat samenwonend Woont in Amsterdam Opleiding small business & retail management Eerste baan popcornbakker bij de bioscoop Sport denksport Vervoermiddel elektrische scooter BoekWhatever You Think, Think the Opposite van Paul Arden FilmPulp Fiction van Quentin Tarantino Muziek van house tot hiphop Onmisbaar Food! JULIEN ZAAL Geboren 28 juni 1990, Amsterdam Burgerlijke staat ongehuwd Woont in Amsterdam Opleiding hbo marketing communicatie (niet afgerond) Eerste baan afwasser bij Pasta di Mama Sport fitness zo nu en dan ;) Vervoermiddel fiets BoekGood to Great van Jim Collins FilmThe Green Mile van Frank Darabont Muziek house! Onmisbaar wijn