‘Wij werken hier thuis met draaiboeken’

Abel: „Wij zeggen altijd dat ons leven is als een mengpaneel, met allemaal schuiven. We hebben wel twaalf projecten naast elkaar lopen, en soms krijgt het een wat meer aandacht dan het ander. Ik ben sinds twee maanden met pensioen. Ik was docent recht op het ROC in Arnhem en werkte aan een boek over een Franse tankcommandant die ik ontmoet heb. Acht jaar lang begon ik om vijf uur ’s ochtends met schrijven. En we zijn allebei bezig met documentaires maken.”

Ingrid: „Ook hebben we nu zeven jaar een zeilboot. Ik moet om het andere weekend werken, want ik heb een baan in de zorg. Maar als dat niet hoeft, ben ik op de boot bezig.”

Abel: „Een heel grote boot is het. We gaan vanaf 1 juni een wereldreis maken. In etappes.”

Ingrid: „Hij is zeewaardig, maar allerlei dingen waren niet compleet. Dus we zijn veel aan het klussen, schuren, plakken. Ik heb het eelt op mijn knieën zitten.”

In het kort Ingrid Drijfhout (56) en Abel Postema (66) wonen in Wijchen. Abel is net twee maanden met pensioen, hij doceerde recht aan een mbo in Arnhem. Ingrid heeft twee banen als verzorgende: in de psychogeriatrie en in de verstandelijkgehandicaptenzorg. Het stel is nu zo’n tien jaar samen. Abel heeft twee dochters (van 32 en 34 jaar) uit een eerder huwelijk, en Ingrid één (22 jaar). Zij zijn uit huis. Het stel verdient samen ruim twee keer modaal. Foto David Galjaard Foto David Galjaard

Abel: „Ik heb een Land Rover uit 1974. Die oldtimer moest geschuurd en gespoten worden, in originele kleuren. Sinds mijn pensioen ben ik daar dagelijks, nu zo’n zes weken, mee bezig. Dat ik zoveel doe, is, denk ik, omdat ik tot mijn elfde heel vaak in het ziekenhuis heb gelegen, met longontstekingen en een hersenvliesontsteking. Dan lag ik naar buiten te kijken, naar klasgenootjes die sneeuwballen aan het gooien waren. Toen ik werd ontslagen, werd ik als een soort pinball in een flipperkast afgeschoten. Ik ben zelfs op mijn elfde op de fiets door Nederland gegaan.”

Ingrid: „Het is ook karakter. Jij wil altijd iets onderzoeken, ontdekken. Mijn drijfveer is dat ik niet kan stilzitten. Ik vind het fijn om actief te zijn, voor andere mensen dingen te betekenen. Ertoe doen. Bezig zijn kan ook betekenen: een boswandeling maken, hoor. Het hoeft niet altijd de boot te zijn.”

Abel: „Wij duiken ook samen. Dat moet je met een buddy doen, zij is mijn buddy. Nou moet ik wel zeggen: dan vind ik ons teamwork minder goed gaan. Meestal zitten we wel een beetje te kibbelen.”

Ingrid: „Ik ben heel secuur en Abel heeft zoiets van: het zit wel goed, we gaan onder water.”

Abel: „Ze is heel precies. Het mooie is wel…”

Ingrid: „...we vullen elkaar aan.”

Lange dagen

Abel: „Onze dagen zijn heel lang. Ik word ’s ochtends tussen vijf en half zeven wakker. Dan ga ik rond half zeven koffie zetten voor ons tweeën en kom ik met een kopje naar boven. ’s Avonds om ongeveer één uur gaan we naar bed.”

Ingrid: „Ik word rustig wakker. Meestal heb ik een avonddienst gehad. Ik ben verzorgende en heb twee werkgevers. De ene in de psychogeriatrie, de andere in de verstandelijkgehandicaptenzorg. Het ene is heel fysiek. De ochtendzorg: mensen verzorgen, aankleden en helpen met ontbijt. Het andere is meer op het psychische vlak. Ik vind het een uitdaging om van het een naar het ander te gaan, dan zit je in een andere wereld. Ik heb een heel wisselend rooster van vroege en late diensten.”

Abel: „’s Avonds rond half twaalf zit ik te wachten met een crackertje met haring of zo, als ze thuiskomt.”

Ingrid: „Lief, hè.”

Abel: „Soms begint ze ’s ochtends weer om acht uur. In het begin maakten we een kopietje van haar rooster en kon ik het zien, tegenwoordig is het niet meer bij te houden.”

Duiken of filmen

Ingrid: „In de ochtend maken we meestal een planning voor de dag erna. Soms heb ik eerst een korte ochtenddienst, en dan een lange erachteraan. Dan ga ik tussendoor naar huis. Zwaar vind ik het niet. Het een is drie uurtjes in de ochtend. Dan heb je nog vijf uur voordat je een late dienst moet doen.

„Als wij ergens naartoe gaan, naar de duikclub, of de boot, of als we gaan filmen, dan moet er van alles mee.”

Abel: „Om de tijd niet al te veel met kibbelen verloren te laten gaan, werken we met draaiboeken. In huis liggen gewoon hopen klaar met bepaalde projecten. Als we gaan duiken, liggen de duikspullen bij elkaar. Als we naar de boot gaan, hebben we in de loop van de week alles daarvoor op een hoop gelegd. Dat we het zó in de auto kunnen leggen.”

Ingrid: „Ons huis is een soort pakhuis. We hebben overal tassen staan.”

Abel: „We kunnen het ons niet permitteren iets te vergeten. Voor de buitenstaander ziet het eruit als chaos, ons leven. Maar het is georganiseerd. En soms loopt het niet zoals gedacht. Ik wilde een documentaire maken over mijn boek in de Westelijke Sahara in Marokko. Toen zeiden de coronamaatregelen in Marokko: het kan niet. Ik heb geleerd niet te gaan kniezen en ben aan de Land Rover begonnen.”

Ingrid: „Anders kan je dit ook niet volhouden. Je moet flexibel zijn. Ik vond het heel spannend. Voor de reis aanstaande zomer ga ik een sabbatical nemen. Als ik geen toestemming krijg van mijn werkgever, dacht ik, neem ik ontslag. Want ik heb de keus zeven jaar geleden gemaakt, toen we het schip kochten, om meer te doen dan alleen een beetje in Nederland rond te varen. In de zorg hoef je helemaal niet bang te zijn dat je werkloos raakt. Maar ik ben wel opgevoed met: je moet zorgen voor jezelf, vastigheid is belangrijk. Maar als ik terugkom, kan ik weer aan het werk. Er was gewoon een oplossing. Dat leer je dan ook weer in het leven.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Hobby’s Ingrid en Abel hebben ontzettend veel hobby’s. Abel gaat graag motorrijden en kookt veel. Ingrid is creatief op naaigebied. Samen gaan ze graag naar bluesfestivals, werken ze aan de Land Rover, de zeilboot of in de tuin. Abel: „Ingrid is heel technisch. Zij ligt dan meestal onder de Land Rover, en ik werk aan de buitenkant.” Vakantie Het stel heeft een huisje in Frankrijk waar ze graag komen. Ingrid: „Dat is onze ontspanning, maar ook weer inspanning. Want in elk seizoen is daar iets te doen. Begin januari waren we er een kleine twee weken en hebben we allemaal klussen gedaan.” Televisie De laatste tijd kijken Ingrid en Abel graag samen een Franse film. Ze spreken allebei de taal, zo houden ze het bij. Naar bed Rond 01.00 uur.