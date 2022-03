Wat weten wij nog, over oorlog en vrede

Heidi Tagliavini is een voormalige Zwitserse diplomate die een groot deel van haar loopbaan doorbracht aan de rafelranden van de oude Sovjet-Unie. Ze was betrokken bij veel conflicten waarin Rusland de hoofdrol speelde. Ze woonde in Moskou, waar ze ooit Russisch had gestudeerd. In 1995 onderhandelde ze in het kapotgeschoten Grozny over een staakt-het-vuren. Ze werkte in voormalig Joegoslavië en Georgië. Na het neerschieten van de MH17 in 2014 onderhandelde zij over een deal tussen Oekraïne en de separatisten, die de komst van een internationaal onderzoeksteam mogelijk maakte. In 2015 was ze onderhandelaar en ondertekenaar van de Minsk-akkoorden met Rusland en Oekraïne. Iemand als Tagliavini, zou je denken, kan ons misschien wijzer maken over de oorlog in Oekraïne en vooral hoe we die kunnen stoppen.

Helaas, in de Neue Zürcher Zeitung was de nu gepensioneerde diplomate (ze is 72) woensdag uitermate somber. Voor haar waren alle eerdere Russische oorlogen de opmaat naar de oorlog die president Poetin nu in Oekraïne voert. Toen Poetin begon over een „genocide” in Donbas, wist zij: hij gaat Oekraïne binnenvallen. Ook in Georgië was dat het sein. Op de vraag hoe er vrede kan komen, zegt Tagliavini: „Twintig jaar heb ik in allerlei conflicten aan vreedzame oplossingen gewerkt. Helaas zijn we er niet in geslaagd ook maar één ervan in vrede om te zetten. Een wapenstilstand was het maximale dat we hebben bereikt. Dat bracht relatieve stabiliteit, vol spanning en hinderlagen. Je werkte dag en nacht om te zorgen dat het niet escaleerde.”

Als je dit leest, besef je hoe weinig wij nog over vrede weten – omdat we weinig meer over oorlog weten. Regeringsleiders als Olaf Scholz en Emmanuel Macron worden bekritiseerd omdat ze met Poetin bellen. Voor westerlingen die focussen op moraliteit is praten met massamoordenaars onverteerbaar. Maar als je vrede wilt, moet je kanalen openhouden. En zelfs met open kanalen lijkt de kans op succes voorlopig klein. Duurzame vrede komt er alleen als het een faire vrede is. Als onrecht wordt erkend. En als de verliezer niet keihard in de hoek wordt gezet – zoals Duitsland, dat na 1945 in de internationale gemeenschap werd opgenomen opdat rancune over een vernederende deal niet weer tot oorlog zou leiden, zoals na 1919.

Er is geen militaire cultuur meer, alleen nog – sinds 9/11 – een spiraal van zinloos geweld

Kunnen we zoiets straks met Rusland? Veel Europeanen zijn geschokt door de bruutheid van de oorlog. Tegelijkertijd moeten we keihard aan onze verdediging werken: Poetin bedreigt ook EU- en NAVO-landen. De kans op ongelukken is enorm. Wij zijn machteloze toeschouwers in andermans oorlog, maar eigenlijk zitten we er al half in – cyberaanvallen, desinformatie en sancties zijn ook wapens.

Wat is oorlog? De Franse filosoof René Girard bestudeerde Vom Kriege van de Pruisische generaal Von Clausewitz en concludeerde dat oorlog een onbeheersbaar opbod is van geweld. Deelnemers rivaliseren, jutten elkaar op. In de loop der eeuwen werden oorlogen daardoor steeds groter en destructiever. 1945 was de apotheose – erger dan Auschwitz en Hiroshima kan niet. In de (Napoleontische) tijd van Von Clausewitz was oorlog een instituut. Regels en codes perkten geweld in. Dat is verdwenen. Zie de gifgasaanvallen in Syrië, jihadistische aanslagen in Europa, platgegooide flatgebouwen in Charkov. Er is geen militaire cultuur meer, alleen nog – sinds 9/11 – een spiraal van zinloos geweld. De politiek heeft er geen greep op.

Girard was een ongelooflijke zwartkijker. Hij zag maar één manier om oorlog te vermijden: stoppen met militair opbieden. Totaal pacifisme. Vertaald naar deze tijd: geef je over als de Russen komen. Tagliavini heeft een positievere instelling. Ze werkt vanuit hoop. Maar de dilemma’s die beiden aankaarten, de vragen die ze oproepen, zijn dezelfde als waarmee wij nu worstelen. Nu het in Europa weer gaat om oorlog en vrede, verdienen die al onze aandacht.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

