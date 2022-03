Waarom ziet poep van graseters er zo verschillend uit?

Een gans , een koe en een paard eten alle drie voornamelijk gras. Toch zien hun uitwerpselen er totaal verschillend uit. Een gans produceert een lange droge sigaar met een wit uiteinde , een koe een natte groenbruine vlaai en een paard keurige bruine vijgen. Hoe kan dat?

We vragen het na bij het Zoological Museum Netherlands, een kennisplatform over de interacties tussen de lichaamsbouw, het gedrag en de leefomgeving van dieren. „Dieren kunnen weliswaar hetzelfde dieet hebben”, zegt Kas Koenraads van deze stichting, „maar soorten met een andere oorsprong en een andere bouw en levenswijze kunnen datzelfde dieet toch heel anders verwerken.”

Duivenpoep. Urine en ontlasting komt bij vogels uit dezelfde uitgang, vandaar dat ‘vogelpoep’ vaak nattig is. Foto Getty

Een rechttoe-rechtaan antwoord is er niet, aldus Koenraads: het is niet zo dat een bepaalde darmvorm of leefwijze steevast bepaalt hoe een gras-, vlees- of viskeutel naar buiten komt. Het eindproduct is altijd een optelsom van een hele reeks factoren – en die zijn voor elke soort verschillend.

Allereerst zijn er al grote verschillen in de manier waarop dieren hun afvalstoffen uitscheiden, aldus Koenraads. „Vogels scheiden hun urine samen met hun ontlasting uit, terwijl zoogdieren een gescheiden systeem hebben”, noemt hij als voorbeeld. Dat verklaart waarom veel vogelpoep wit en nat is. Het wit is urinezuur – ook in het puntje van de ganzensigaar. Maar blijkbaar is de gans zuiniger met zijn vocht dan bijvoorbeeld een merel, die bessen en wormen eet en veel natter poept.

Dan is er de koeienvlaai . „Een koe heeft een meermagensysteem en is daarmee een typische herbivoor”, vertelt Koenraads. De vier koeienmagen zorgen, samen met het herkauwen, voor een efficiënte vertering van de moeilijk verteerbare plantenvezels. Die vind je dan ook nauwelijks terug in de poep. „Het paard is daarentegen een zogenoemde hindgut fermenter, die de grootste verteringsslag slaat in de dikke en blinde darm.” Dat is sneller, maar ook minder efficiënt: in paardenpoep vind je veel onverteerde plantenresten terug.

Die koeienvlaai is overigens niet natuurlijk. Wilde runderen produceren veel drogere, rondere keutels. Koeien van onze boeren zijn eigenlijk permanent aan de diarree, vanwege het kunstmatig hoge eiwitgehalte van hun dieet: krachtvoer en bemest gras.

Koeienvlaai. Vanwege het kunstmatig hoge eiwitgehalte van hun dieet zijn koeien permanent aan de diarree. Foto Getty

En hoe zit het met wolf, vos, lynx en marter, die alle vier vlees eten, maar toch verschillende keutels maken? „Bij carnivoren met een vergelijkbaar dieet verraadt vooral het formaat wie de eigenaar is”, zegt Koenraads. Het formaat keutel hangt samen met de maat van het dier. Een wolf is in Nederland bijvoorbeeld de enige die drollen maakt van wel dertig centimeter lang en vier centimeter in doorsnee. Een wolvendrol bevat daarbij ook relatief veel haren en botsplinters, omdat een wolf met zijn sterke kaken minder kieskeurig eet dan bijvoorbeeld een vos. Marters en vossen eten daarnaast ook plantaardig voedsel, wat een andere structuur en kleur oplevert.

En ten slotte nog otter en reiger: allebei viseters. „Een reiger slikt een vis in zijn geheel door”, zegt de bioloog. „De vorm en structuur van de maag en de zure maagsappen helpen bij de vertering. Veel schubben en graten braakt de reiger weer uit in de vorm van braakballen.” De restproducten komen eruit samen met de urine: in één natte, slijmerige flets.

De otter heeft daarentegen tanden en kiezen waarmee hij kan bijten en kauwen. Zijn maag hoeft daarom minder zuur te zijn. Zijn poep bevat daardoor onverteerbare delen en is droger, omdat hij zijn urine apart uitscheidt. Een kenner zal zo’n zogeheten ‘spraint’ ook herkennen aan de karakteristieke ottergeur.