VS leveren 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas extra aan EU

De Verenigde Staten gaan dit jaar zeker 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas (lng) extra leveren aan de Europese Unie. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden vrijdagochtend beloofd aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, melden de BBC en de Financial Times. Het akkoord moet EU-lidstaten helpen sneller onafhankelijk te worden van Rusland voor energieleveranties.

Donderdag lekte al uit dat het akkoord in de lucht hing, waarop de Europese gasprijzen meteen daalden. Na het werkelijk sluiten van de deal daalde die prijs vrijdagochtend opnieuw, met 4,5 procent tot zo’n 106 euro per megawattuur. Mogelijk wordt in de toekomst nog meer lng dan de nu afgesproken hoeveelheid aan de EU geleverd. Dat zal afhangen van hoe snel de VS voorraden hiervan kan aanboren en transporteren naar Europa. „We moeten niet de brute aanval van Poetin op Oekraïne subsidiëren”, zei Biden in Brussel. De Verenigde Staten kondigden eerder al een volledige boycot van Russische aardgas, olie en steenkool aan.

Lng is aardgas dat vloeibaar wordt gemaakt door het af te koelen tot een temperatuur van 162 graden onder nul. Daarmee kan het in tanks worden opgeslagen en weer verwarmd tot gas wanneer het gebruikt moet worden. Von der Leyen zei vrijdag dat de Amerikaanse leveringen in de plaats komen van lng dat anders uit Rusland zou zijn afgenomen. In 2021 haalde de EU 20 procent van al zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Voor de oorlog zeiden analisten nog tegen NRC dat lng hooguit een kwart van de Russische import zou kunnen vervangen in geval van nood. Er zijn maar weinig landen die vloeibaar aardgas exporteren en de meeste uitvoerders zitten al aan hun maximale capaciteit. Daardoor is het lastig voor de EU om nieuwe afnemers te vinden.

De Europese Unie kwam al eerder met plannen om Russische energie-importen zo snel mogelijk af te bouwen. Zo moet de invoer van Russisch aardgas nog dit jaar met tweederde worden gereduceerd. Hiervoor moeten andere leveranciers van fossiele brandstoffen in de arm genomen worden. Ook moet nog sneller dan gepland worden ingezet op het overstappen naar hernieuwbare energiebronnen. Volgens Biden komen de Europese klimaatdoelen niet in de knoei door de lng-leveranties.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: VS leveren 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas extra aan EU