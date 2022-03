Vrouw van Amerikaanse opperrechter verzocht uitslag verkiezingen aan te vechten

De echtgenote van een van de hoogste rechters van de Verenigde Staten heeft bij de stafchef van toenmalig president Trump, aangedrongen op verzet tegen de rechtmatige uitslag van de presidentsverkiezingen. Dat meldden de Washington Post en CBS News donderdag op basis van sms-berichten tussen de twee, die zijn voorgelegd aan de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt.

Ginni Thomas, vrouw van Clarence Thomas, een van de negen rechters aan het hooggerechtshof, sms’te een week na de verkiezingen van 3 november 2020: „Help Deze Geweldige President stand te houden, Mark!!!” Ook schreef ze hem dat „de meerderheid weet dat Biden en Links de grootste roof uit de geschiedenis proberen uit te voeren”. De geadresseerde, stafchef Mark Meadows, schreef haar later met een Bijbelse verwijzing: „Het kwaad lijkt altijd te winnen totdat de Koning der Koningen triomfeert.”

De twee nieuwsorganisaties kregen inzage in 29 tekstberichten die Ginni Thomas en Mark Meadows aan elkaar schreven en die door Meadows, met meer dan 2.000 andere sms’jes, aan de parlementaire onderzoekscommissie werden overgedragen. Tegenover de Washington Post bevestigde de advocaat van Meadows het bestaan van de 29 berichten, zonder te willen ingaan op de inhoud ervan. Hij zei alleen: „Niets in deze berichten leidt tot juridische problemen.”

Ginni Thomas reageerde niet op vragen van de media. Rechter Clarence Thomas, die vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen met „griepachtige verschijnselen”, maar geen corona, volgens een woordvoerder van het hooggerechtshof, gaf ook geen commentaar.

Rechtszaken na vermeende verkiezingsfraude

Na de presidentsverkiezingen van 2020 weigerde Donald Trump zijn verlies te erkennen. In plaats daarvan beschuldigde hij de Democratische Partij en zijn rivaal Joe Biden ervan grootschalige fraude te hebben gepleegd. Op de uitslagenavond kondigde Trump al aan „naar het hooggerechtshof” te zullen gaan. De beschuldigingen zijn boterzacht gebleken; slechts één van de meer dan zestig rechtszaken die de advocaten van Trump en de Republikeinse Partij aanspanden, werd op een onderdeel gewonnen. Het hooggerechtshof nam zaken over de verkiezingen niet in behandeling – waarop Trump ook de hoogste rechters op de korrel nam.

Clarence Thomas schreef in een van deze zaken overigens een afwijkende opinie. Hij gaf daarin toe dat het er niet naar uitzag dat de verkiezingen in Pennsylvania een andere uitslag zouden krijgen door een rechtszaak, maar schreef wel: „Misschien hebben we in de toekomst minder geluk.”

Het was al eerder bekend dat Ginni Thomas zich actief inspande om de verkiezingsoverwinning van Biden terug te draaien. Zij is lid van de conservatieve Council for National Policy en heeft, volgens een onderzoeksartikel in The New York Times vorige maand, een actieve rol gespeeld in de aanloop naar de protestmanifestatie op 6 januari 2021 in Washington, die zou uitmonden in de bestorming van het Capitool door fanatieke Trumpaanhangers. Na een wekenlange sms-stilte stuurt Ginni Thomas op 10 januari 2021 weer een bericht aan Meadows. „We beleven wat voelt als het einde van Amerika.”

De sms’jes die nu zijn uitgelekt, laten zien dat Thomas ook direct toegang had tot het Witte Huis. Zo zou zij hebben aangedrongen op een prominente rol voor advocaat Sidney Powell in het team juristen rond Trump. Powell is de advocaat die tijdens een persconferentie een verband legde tussen de stemmachines die in enkele staten waren gebruikt en de in 2013 overleden Venezolaanse dictator Hugo Chávez. Tijdens een smaadzaak die de fabrikant van de machines tegen haar aanspande, bracht de verdediging van Powell naar voren dat „geen redelijk persoon tot de conclusie zou komen dat haar verklaringen [over verkiezingsfraude, red.] werkelijk feitelijke verklaringen waren”.

De onthulling is pijnlijk voor rechter Thomas, die afgelopen januari ook de enige van de negen rechters was die een verzoek van Trump wilde honoreren om geen gegevens van het Witte Huis aan de parlementaire onderzoekscommissie over te dragen. Hoewel zijn vrouw een en andermaal heeft verklaard dat haar man en zij hun werkzaamheden scheiden, is het ongewoon dat de echtgenoot van een rechter aan het Supreme Court zo nadrukkelijk partijdig in de publiciteit komt.