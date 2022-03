Verkoudheidof corona?

Een verwarrende ervaring. Terwijl Nederland zich juichend in een ogenschijnlijk coronavrije toekomst stortte, stuurde het RIVM mij een uitnodiging voor een herhaalprik, de zogeheten tweede boostervaccinatie. „U krijgt deze uitnodiging omdat u 70 jaar of ouder bent en ongeveer drie maanden geleden uw laatste coronaprik heeft gehad. U kiest zelf of u de prik wilt.”

Ik had verwacht dat de ouderen deze uitnodiging dankbaar zouden aanvaarden, maar dat bleek tegen te vallen. Minister Kuipers vertelde in Op1 dat nog geen vijftig procent van de doelgroep – kwetsbaren en/of ouderen – zich heeft gemeld. Wil de andere vijftig procent liever (ernstig) ziek worden?

Zelf probeer ik een confrontatie met Vriend Hein zo lang mogelijk uit te stellen, ook omdat je niet weet of je elkaar zult liggen. Het was daarom schrikken toen ik opeens verdacht vaak moest niezen en snuiten. Had ik toch corona gekregen, ondanks mijn behoedzaamheid in het sociale verkeer? Wie had ik het langst onder vier ogen gesproken, mijn vrouw niet meegerekend?

Het was mijn kapper, een man die nota bene nog met een mondkapje om werkte, hoewel het al niet meer hoefde. Zou ik hem bellen? „Zeg, heb jij soms corona gekregen?” Het zou zo beschuldigend klinken. Ik moest eerst maar eens vaststellen of ik besmet was.

Zo kwam ik voor het eerst bij de ‘corona zelftest’ terecht, een fenomeen dat ik altijd met succes had ontweken. Het werd geen vreugdevolle kennismaking. Ik belandde in een plan van liefst vijftien stappen waarvan de eerste nogal agressief luidde: „Steek de buis in het werkstation”. Verder ging het over absorberende punten van wattenstaafjes die je 2-4 centimeter diep in je neusgat moest stoppen. „Breng het wattenstaafje niet verder in zodra u weerstand voelt.”

Ik voelde al na 1 centimeter weerstand, maar zette huiverend door. Ook moest je het staafje „vijf keer tegen de binnenkant van de neus” draaien, maar welke binnenkant: die van het tussenschot of van de neusvleugel? Elke gebruiksaanwijzing heeft haar raadsels. Ik gokte maar wat want ik moest snel verder: „Het monster goed mengen met de buffervloeistof”.

Het resultaat kwam na vijftien minuten angstig wachten in de vorm van één hoog streepje: negatief, geen corona dus. Ik kon het niet geloven, ik was toch verkouden? Mijn denken was zo door corona beheerst dat ik geen rekening hield met de gewone, klassieke verkoudheid die ik de afgelopen twee jaar niet meer had gekregen.

De volgende dag herhaalde ik de zelftest: weer negatief. De twijfel sloeg toe. Deed ik het wel goed of was ik te voorzichtig met dat staafje? Ik moest snel zekerheid hebben want met corona mocht ik niet naar de boostervaccinatie. Ik maakte een afspraak met een commercieel teststation. Veertig euro voor een sneltest, maar ze beloofden na een half uur de uitslag.

Het voltrok zich in een rommelig, tijdelijk optrekje in het Amsterdamse centrum. Er werkte maar één vrouw die zowel de intake als de test verrichtte. Niet alleen Sywert heeft aardig aan corona verdiend. „Over een uurtje mail ik de uitslag”, zei ze. Maar ik kreeg niks. Ook niet na twee uur. Gebeld. Tja, het was erg druk.

Eindelijk was het dan zover: wéér negatief. Nooit ben ik zo opgetogen geweest over zo’n doodordinaire verkoudheid.