Veiligheidsregio overweegt tijdelijke sluiting van aanmeldcentrum Ter Apel

De Veiligheidsregio Groningen overweegt tijdelijke sluiting van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt de woordvoerder van Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, vrijdagmiddag aan NRC. Volgens de woordvoerder dreigt er sprake te zijn van „inhumane opvang”. Of Ter Apel daadwerkelijk moet sluiten, onderzoekt de Veiligheidsregio de komende dagen en weken.

„Het is in Ter Apel dusdanig vol dat er risico’s zijn voor de gezondheid, de sociale veiligheid en brandveiligheid,” zegt de woordvoerder. De kans op de verspreiding van infectieziekten is groot en er is te weinig sanitaire ruimte voor de hoeveelheid mensen. Daarnaast zitten er verschillende doelgroepen - bijvoorbeeld moeders en kinderen tegenover alleenstaande mannen - zonder privacy, dicht op elkaar. Dat zou leiden tot spanningen.

De Veiligheidsregio is al langer bezorgd over het beperkte aantal opvangplekken in Ter Apel. De nachtopvang bij het aanmeldcentrum heeft capaciteit voor 275 mensen, terwijl er volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu zevenhonderd vluchtelingen verblijven. Omdat Oekraïense vluchtelingen geen asiel hoeven aan te vragen, zijn die nauwelijks tot niet in Ter Apel.