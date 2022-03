Turken lijden flink onder de oorlog in Oekraïne, maar crisis? Die is er niet volgens Erdogan

Mensen die elkaar haast vertrappen om een afgeprijsd blik zonnebloemolie te bemachtigen. Lange, met linten afgezette rijen in de supermarkt. Lege schappen. In Turkije zijn veel mensen zonnebloemolie aan het hamsteren uit angst dat die verder in prijs zal stijgen door de oorlog in Oekraïne. Uit talloze plaatsen in het land doken de afgelopen weken videobeelden op van wanhopige taferelen in supermarkten.

Turkije is ’s werelds grootste importeur van zonnebloemolie en zonnebloempitten. Het merendeel ervan komt uit Rusland (51 procent) en Oekraïne (15 procent). De pitten zijn bestemd voor de binnenlandse productie van zonnebloemolie, die 1,8 miljoen ton per jaar bedraagt. Niettemin moet Turkije zonnebloemolie importeren om te voldoen aan de binnenlandse vraag. De goedkope bakolie is een onmisbaar bestanddeel van de Turkse keuken.

Maar door de oorlog in Oekraïne stokt de bevoorrading. De meeste zonnebloemolie voor Turkije wordt vervoerd vanuit de Russische havenstad Rostov. En daaraan kwam abrupt een einde toen Rusland in februari de Zee van Azov afsloot voor koopvaardijschepen omdat er mijnen zouden liggen. Het gevolg is dat tientallen Turkse schepen al weken wachten in Rostov.

Berichten hierover leidden tot een run op supermarkten. Sinds het begin van de oorlog steeg de prijs van een ton ruwe zonnebloemolie al van 1.400 naar 2.000 dollar, en om te profiteren van toekomstige prijsstijgingen houden sommige winkeliers nu hun voorraden achter. Om dit soort praktijken tegen te gaan, voert de politie inmiddels onaangekondigde controles in winkels uit.

Belangrijke handelspartners

De oorlog in Oekraïne leidt tot grote problemen voor de Turkse economie, die toch al in zwaar weer verkeert door de huidige inflatie (54,4 procent) en de zwakke lira (16,4 per euro). Want Rusland en Oekraïne zijn belangrijke handelspartners; Turkije drijft jaarlijks voor 34,7 miljard respectievelijk 7,4 miljard dollar (6,7 miljard euro) aan handel met deze landen. Van groente en fruit, olie en aardgas, tot machines en metalen.

Alleen al de stijging van de olieprijs en het verlies van inkomsten uit toerisme kunnen Turkije 30 miljard dollar per jaar kosten, berekende de prominente Turkse econoom Mahfi Egilmez. Dat is zo’n 4 procent van het Turkse bruto binnenlands product. „Als we daar de stijging van de aardgasprijs en de prijs van andere geïmporteerde goederen aan toevoegen, loopt de rekening verder op”, schreef Egilmez op zijn blog.

Sinds het begin van de oorlog is de olieprijs gestegen van 76 dollar naar 115 dollar per vat. Dat is een enorm probleem voor een land als Turkije, dat vrijwel al zijn energie importeert. Met onder meer zes prijsverhogingen van benzine in evenveel dagen hadden Turkse consumenten de afgelopen weken moeite de ontwikkeling bij te houden.

Lees ook: Oorlog maakt een einde aan het internationale isolement van Turkije

Brandstof is in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 100 procent duurder geworden. De prijsverhogingen van deze maand zullen waarschijnlijk zo’n 2 procentpunt toevoegen aan de inflatie. Ook is er nog een indirect inflatoir effect. Zo verhoogde het Vlees- en Zuivelinstituut deze week de prijs van rundvlees met 48 procent vanwege de hogere kosten van voer, stroom en brandstof. Dit leidde de dag ervoor tot lange rijen mensen die nog wat vlees wilden inslaan.

Elke stijging van de olieprijs met 10 dollar per vat maakt de Turkse import 4,4 miljard dollar duurder, becijferende Egilmez. Hierdoor stroomt steeds meer geld Turkije uit, waardoor het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans verder oploopt. Blijft de olieprijs op het huidige niveau, dan neemt het tekort dit jaar toe met zo’n 15 miljard dollar.

Klap voor toerisme

Overigens is niet alleen zonnebloemolie fors duurder geworden door de oorlog, het geldt ook voor importgoederen als graan. Van de Turkse graaninvoer komt 85 procent uit Rusland en Oekraïne. Experts verwachten dat de broodprijs daardoor de komende tijd flink stijgt. Ook de omvangrijke pasta-industrie in Turkije zal te maken krijgen met groeiende tekorten en stijgende kosten.

De toenemende uitgaven gaan gepaard met dalende inkomsten. Zo bezorgt de oorlog de Turkse toerismesector een zware klap. De 4,7 miljoen Russische bezoekers vormden vorig jaar de grootste groep buitenlandse toeristen in Turkije. Ook kwamen er 2 miljoen Oekraïners. Maar door de daling van de roebel zullen veel Russen zich geen vakantie in Turkije meer kunnen veroorloven. Bovendien is betalen lastig geworden, nu Visa en Mastercard hun diensten voor Russen hebben opgeschort.

Toerisme zou Turkije dit jaar naar aanvankelijke prognose ongeveer 35 miljard dollar opleveren. Egilmez schat dat het door de oorlog 15 miljard minder zal worden. Om zo’n zware terugval te vermijden, probeert Turkije Rusland te helpen de westerse sancties te omzeilen. Zo is er een plan om vliegtuigen van Russische luchtvaartmaatschappijen in Turkije te laten registreren.

Rekening loopt op Het tekort op de lopende rekening van de Turkse betalingsbalans is in januari gestegen naar 7,1 miljard dollar, 5,3 miljard dollar meer dan een jaar eerder. Dit is het grootste tekort sinds december 2017, en met name het gevolg van de stijging van de olieprijs. De lopende rekening is de som van de handelsbalans (export minus import van goederen en diensten), netto-inkomsten (zoals rente en dividenden) en nettobetalingen (zoals buitenlandse hulp). Oftewel: het verschil tussen al het geld dat het land inkomt en uitgaat. Turkije heeft een chronisch tekort op de lopende rekening omdat het meer importeert dan exporteert. Zo komt vrijwel al zijn energie uit het buitenland. Een tekort op de lopende rekening is reden tot zorg, want het maakt Turkije afhankelijk van buitenlandse financiering. Uit een rondgang onder 26 economen door staatspersbureau Anadolu bleek dat de vooruitzichten somber zijn. De verwachting is dat het tekort op de lopende rekening eind dit jaar uitkomt op 26,5 miljard dollar. Dat was in december 2021 nog 3,8 miljard. Dit zal leiden tot druk op de wisselkoers van de lira, die vorig jaar al 50 procent in waarde is gedaald. Sommige economen denken dat Turkije niet in staat zal zijn genoeg buitenlands geld te vinden om het tekort te financieren.

Volgens president Erdogan biedt de oorlog banken en toerisme in Turkije ook kansen. Rijke Russen zullen immers eerder op vakantie gaan in een neutraal land als Turkije dan in het vijandige Europa, is de redenering. De miljardair Roman Abramovitsj stuurde zijn beide superjachten deze week naar Turkije, waar ze niet het risico lopen geconfisqueerd te worden. En er zijn aanwijzingen dat Russen via Turkse banken proberen onder westerse sancties uit te komen.

Spook van ‘stagflatie’

De kans lijkt klein dat Turkije hiermee een recessie weet af te wenden. De verwachting was dat de economie van het land dit jaar met ongeveer 3 tot 3,5 procent zou groeien. Maar dat was voordat de oorlog uitbrak. Het Institute for International Finance berekende dat elke 10 dollar die een vat olie duurder wordt in 0,4 procentpunt minder groei resulteert.

Zo doemt het spook van ‘stagflatie’ op in Turkije: stagnerende groei in combinatie met een inflatie die al hoog is en nog verder toeneemt. Normaal gesproken zou de centrale bank de inflatie temmen door de rente te verhogen. Maar deze monetaire autoriteit hield de rente vorige week wederom op 14 procent, onder druk van Erdogan die een uitgesproken tegenstander is van hoge rente.

Ook de Turkse munt komt opnieuw onder druk. De geplaagde lira was dit jaar juist redelijk stabiel, mede dankzij onorthodoxe ingrepen van de centrale bank. Zij gaf in december liefst 7,3 miljard dollar aan buitenlandse reserves uit om de koers van de lira te stutten. Maar gezien de schamele reserves kan de bank zulke steun niet lang volhouden.

Zo dreigt de komende ramadan in het teken te staan van prijsstijgingen en tekorten. De Vereniging van Plantaardige Olieproducenten schreef deze maand een brandbrief aan de regering met het verzoek voldoende voorraden aan te leggen om schaarste te voorkomen. Een lichtpuntje daarbij was dat vorige week vier schepen met zonnebloemolie uit Rostov Turkije bereikten. De regering bezweert overigens dat van tekorten geen sprake is, maar heeft toch maar export van zonnebloemolie verboden.

De oppositie stelt intussen dat de regering de crisis heeft verergerd door de landbouw te verwaarlozen. Daardoor produceert Turkije zelf niet genoeg voedsel en is het afhankelijk van de import. Erdogan spreekt dat tegen. Volgens de president is er helemaal geen probleem met zonnebloemolie. „Het is slechts een campagne van de oppositie, die doet alsof ons land in crisis verkeert.”