Totale verwoesting in en rondom Kiev na een maand oorlog

Terwijl Oekraïne de tweede maand van de oorlog ingaat, wordt er in meerdere plaatsen nog altijd onophoudelijk gevochten. Onder meer in de Oekraïense hoofdstad Kiev is de ravage na vier weken beschietingen goed zichtbaar. Naarmate de oorlog vordert, hebben de Russen het steeds vaker voorzien op burgerdoelwitten, zoals winkelcentra en flatgebouwen.