Schematische aanklacht tegen het patriarchaat

Het beste werk van regisseur Eline Arbo blinkt uit in een tastbaar maakplezier. In voorstellingen als Het lijden van de jonge Werther, Zwart water, Drie zusters en haar meesterwerk Weg met Eddy Bellegueule ontwikkelde ze een wendbare muziektheaterstijl waarin alles een aangename lichtheid bleef ademen, zonder dat de ernst van de thematiek uit de weg werd gegaan.

Het is juist die lichtheid die fataal afwezig is in Witch hunt, Arbo’s nieuwe voorstelling bij het Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni. Het verhaal draait om Esther (een prettig nuchtere Sarah Janneh), die na lange tijd terugkeert naar haar geboortedorp voor een archeologische opgraving aan de rand van het plaatsje. Als ze tijdens haar bezoek letterlijk de zestiende eeuw in wordt gezogen maakt ze een tragische geschiedenis van vrouwenvervolging mee, die opvallende parallellen vertoont met haar eigen geschiedenis, en vooral haar relatie met haar moeder.

Het uitgangspunt is intrigerend: hoe werkt het verleden van de heksenjachten en religieuze femicide door in het nu? De uitwerking is echter zo eendimensionaal dat het al snel begint te vervelen. De laat-middeleeuwse personages worden nergens mensen van vlees en bloed maar spelen hun rollen archetypisch uit, waardoor je het plot vanaf het moment dat je ze ontmoet kan uittekenen. En hoewel Janneh zelf in de openingsscènes de contouren van een weerbarstige jonge vrouw neerzet wordt ze na haar tijdreis gereduceerd tot passieve omstander.

Ongelukkig huwelijk

Wat daarbij niet helpt is het ongelukkige huwelijk tussen spel en dans in de voorstelling. Niet alleen zijn de choreografieën van Camilo Chapela van een tenenkrommende illustratieve kitscherigheid (krioelende geesten die over de grond kruipen, een heftige vechtchoreografie bij de massamoord aan het slot), tevens worden de dansers ook als tekstacteurs ingezet, met een pijnlijk vlakke tekstbehandeling tot gevolg (met één positieve uitzondering: een ongrijpbare Igor Podsiadly, onder andere als de Charon-achtige bootman die Esther door de tijd laat reizen). Daarnaast vormt de duistere elektropop van componist Thijs van Vuure nóg een constante laag van dodelijke ernst over het geheel.

Er zijn lichtpuntjes. In hun fysieke spel tijdens de tekstscènes, waarin ze constant dansante bewegingen maken, tonen de spelers hoe iedereen door ritualiteit, angst en (bij)geloof wordt gedreven. En de liefdevolle ontmoetingen tussen Esther en de zwangere Lot (Rosa van Leeuwen, mooi kwetsbaar) brengen wat menselijkheid in het schematische verhaal. Het is niet genoeg om Witch hunt te redden van een verstikkende vreugdeloosheid en voorspelbaarheid, die nul nieuwe inzichten oplevert.

Theater Witch hunt door Eline Arbo / Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni. Gezien 24/03, SPOT Stadsschouwburg, Groningen. Op tour t/m 28/5. Inl: nnt.nl / ●●●●●