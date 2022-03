Rusland raakt ook de Oekraïense lhbti-gemeenschap

Zal de lhbti-emancipatie in Oekraïne worden teruggedraaid als Rusland het land inneemt? Met die vraag vertrok fotograaf Ilvy Njiokiktjien twee weken geleden naar Lviv. De acceptatie van deze groep nam de afgelopen jaren juist toe in Oekraïne, hoorde zij van de homostellen, dragqueens, non-binaire en trans personen die zij sprak. Onder meer omdat president Zelensky daartoe opriep. „Het is een land dat bij Europa wil horen”, vertelt Njiokiktjien aan de telefoon onderweg terug naar Nederland. „Daar horen moderne veranderingen bij, zoals het homohuwelijk.”

Hoewel er de laatste jaren verbetering in zit, was het ook vóór de oorlog niet makkelijk voor homoseksuele en trans personen in Oekraïne. Geen van de mensen die Njiokiktjien sprak, durfde hand in hand op straat te lopen met een partner. En trouwen met de gelijke sekse is verboden.

Tamara Khrustalova (43) en Natalia Kravchenko (46) hebben een relatie en wonen samen met twee zoons van elf en twaalf. Maar zelfs aan hun kinderen durven zij niet te vertellen dat zij lesbisch zijn. „Ze zijn bang dat de kinderen dit op school doorvertellen en dat ouders hen er op afrekenen”, vertelt Njiokiktjien.

De twaalf lhbti’ers die de fotograaf sprak hebben er weinig vertrouwen in dat Oekraïne nog lid zal worden van de Europese Unie. Sinds de invasie van Rusland, zeggen ze, is hun toekomst in Oekraïne uitzichtloos. President Poetin is een openlijke homohater. „Sommigen willen blijven en vechten voor hun land, maar anderen smeken mij om hulp bij het verkrijgen van een niet-Oekraïens paspoort, zodat zij elders in Europa een nieuw leven kunnen beginnen”, zegt Njiokiktjien.

Oekraïne verlaten is vooral een probleem voor trans vrouwen, zoals Sasha (21, wil niet met haar achternaam in de krant). Hoewel zij door het leven gaat als vrouw, staat in haar paspoort nog de ‘M’ van man, en mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land niet uit. Sasha is onlangs begonnen met hormoontherapie. „Haar uiterlijke kenmerken beginnen wel te veranderen, maar dat gaat niet zo snel. Dus als zij bij de douane komt, zullen zij wellicht denken dat zij een man is”, aldus Njiokiktjien. Toch gaat Sasha deze week proberen het land te verlaten.

De situatie is nog nijpender voor dragqueen Denys Kratt (48). Als bekende dragqueen trad hij onder meer op tijdens de Pride in Amsterdam. In 2015, een jaar na de Russische annexatie van de Krim, zei hij op het podium tijdens de Kiev Pride dat de Krim toebehoorde aan Oekraïne. „En als de Russen de Krim zouden verlaten, wilde hij dat vieren door daar ook een Pride te organiseren”, aldus Njiokiktjien. Deze uitspraken achtervolgen hem al jaren. Ze blijven maar opduiken in Oekraïense en Russische media.

Vlak voor de oorlog begon, heeft Rusland volgens de VS een dodenlijst opgesteld voor Oekraïners met een afwijkende mening, onder wie mensen die opkomen voor homorechten. Kratt weet „100 procent” zeker dat hij daarop staat, vertelt de fotograaf. Dit is voor NRC niet te verifiëren. „Hij zegt dat hij echt niet veilig is en het land uit moet. Maar als 44-jarige Oekraïense man is dit nu niet mogelijk.”

Dus woont Kratt nu met zijn vriend in een omgebouwd restaurant dat onderdak biedt aan lhbti-ers en ook fungeert als distributiepunt voor hulpgoederen. Voor de ingang staan twee beveiligers.