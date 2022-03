Rusland blijft vechten tot opdrachten Poetin ‘geheel zijn voltooid’

De Russische strijdkrachten blijven vechten in Oekraïne tot de „opdrachten” die zijn gegeven door president Poetin „volledig zijn voltooid”. Dat heeft Sergej Roedskoj, een van de hoogste Russische militairen, vrijdag gezegd tegen staatspersbureau TASS. Volgens Roedskoj is het hoofddoel van de invasie de „bevrijding” van de Donbas, de regio in Oost-Oekraïne waar in 2014 twee pro-Russische separatistenrepublieken de onafhankelijkheid uitriepen en die als belangrijke springplank diende tijdens de inval vorige maand.

Hoewel de Russische opmars op veel plekken vastgelopen lijkt en Rusland nog geen grote Oekraïense steden heeft veroverd, zegt Roedskoj volgens staatspersbureau Interfax dat Rusland zijn militaire doelen in de eerste maand van de oorlog „grotendeels” heeft behaald. „De slagkracht van de Oekraïense strijdkrachten is aanzienlijk verminderd”, aldus de generaal. Hij claimt dat aan Oekraïense zijde tot nu toe 14.000 militairen zijn gesneuveld. Bewijs levert Roedskoj niet voor die inschatting, die ruim tien keer zo hoog is als die van de Oekraïense regering.

Rusland had volgens Roedskoj twee opties voor de aanval op Oekraïne. De eerste was, zo zegt hij tegen TASS, om de invasie te beperken tot de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. „Maar dan had Oekraïne zijn manschappen telkens kunnen aanvullen”, aldus Roedskoj. Daarom koos Rusland volgens hem de tweede optie, namelijk om heel Oekraïne bij de gevechten te betrekken.

Het Russische ministerie van Defensie heeft maandag ook een nieuwe inschatting gepubliceerd van het aantal gesneuvelde militairen in het Russische kamp. Dat zouden er tot nu toe 1.351 zijn, meldt Interfax. Ook dat aantal wordt niet onderbouwd. Westerse inlichtingendiensten gaan uit van een veelvoud van dat aantal omgekomen militairen.

