Defensiespecialist Rob de Wijk heeft momentum, de oorlog in Oekraïne is zijn oorlog. Hij is als een eenmansleger dat na jaren van training goed voorbereid de strijd aangaat. Geen idee hoe hij er geestelijk voor stond toen het vechten begon, ook defensiespecialisten kunnen geen oorlog plannen, maar hij is overal om, soms met zichtbare tegenzin, zijn licht te laten schijnen op de toestand in Oekraïne en hoe wij daar als Nederland, het Westen, NAVO en EU op zouden moeten reageren. Rob waarschuwt tegen roekeloos handelen, legt oeverloos uit hoe slecht we er zelf militair voor staan en doorspekt zijn betogen met zoveel mogelijk feiten. Er zijn nogal wat mensen die niet vrolijk worden van Rob, ik ook niet, maar ik wil op deze plaats toch een lans voor hem breken. Rob de Wijk doet dit ook niet voor de lol: als er iemand meelijdt met deze oorlog is het Rob de Wijk. Iedere dag zakken zijn wallen mee met de ellende die hij beroepshalve absorbeert.

Ondertussen vecht hij in de talkshows zijn eigen oorlogen tegen de heersende publieke opinie uit, die toch steeds meer opschuift naar ‘De Russen zijn zwakker dan gedacht, laten we ze pakken’. Woensdagavond stond hij in de loopgraven van Op1 tegenover ex-profvoetballer Evgeniy Levchenko (FC Groningen, Vitesse, Sparta, Willem II) die hem persoonlijk leek te verwijten dat de NAVO Rusland nog niet de totale oorlog heeft verklaard. De feiten van Rob werden bestreden met nauwelijks ingehouden woede en emotie.

Aan de zijde van Levchenko streed oud-directeur Pieter Cobelens van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), die steeds vaker opduikt aan de praattafels en van wie ik stiekem hoopte dat het een typetje is. Ik heb het Nederlandse leger niet hoog zitten, ik was en ben verbaasd dat we aan spionage en contraspionage doen – maar goed, je zou ook de stelling kunnen verdedigen dat Pieter Cobelens het zaakje dus goed verborgen heeft gehouden. Pieter Cobelens is in alles goed gecast, als hij acteur was zou hij het met zijn rechttoe-rechtaan-proza ook prima doen als boze trainer van de voetbalclub, leider van een criminele organisatie of directeur van een fabriek.

We moesten Rusland maar eens laten voelen hoe wij over de zaak dachten, een koekje van eigen deeg geven, niet bang in een hoekje kruipen, maar juist vol erop. En daartegenover zat dus Rob van Wijk, met z’n kennis en doemscenario’s en de mededeling dat ‘we’ niet zo gek veel kunnen, dat alles wat we doen, gedoemd is om te mislukken.

Half Twitter schold hem uit voor ‘laf’, maar het was natuurlijk ‘dapper’.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.