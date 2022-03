Rapper Dave vertelt over angsten en onzekerheden

Waar waren de vuurspuwende gitaren en gospelkoren? Bij zijn concerten in Engeland was er muzikaal en visueel spektakel. In Amsterdam, toch zijn ‘favoriete plaats’, stond de Britse rapper Dave in zijn eentje op het toneel. Met soms een gitarist, maar zonder vuur.

Een rapper alleen kan ook boeien, door zijn inzet of virtuoze woordstromen. Dave heeft die kwaliteiten. Daarbij is hij als rapper opvallend omdat hij zich niet groter maakt dan hij is. Bij Dave geen bravoure, maar een gedetailleerd verslag van de angsten en onzekerheden die hij in zijn 23-jarig leven heeft doorstaan, zodat hij in het liedje ‘Psycho’ concludeert: „Man, I need some therapy”.

Dave, geboren als David Orobosa Omoregie, is van Nigeriaanse afkomst en groeide op in Londen. Sinds zijn zestiende heeft hij succes in zijn thuisland, dankzij zijn twee albums, waarvan vooral We’re All Alone In This Together, verschenen tijdens de lockdown, opviel door de muzikale afwisseling en zachtmoedigheid. Ook in Nederland is Dave populair, de 5000 bezoekers in de uitverkochte Afas scandeerden al voor aanvang de titel van zijn hit ‘Thiago Silva’, over de Braziliaanse voetballer.

Maar toen verscheen Dave en ineens was het podium heel groot voor een enkele rapper. Soms was hij indrukwekkend, zoals in ‘Professor X’ waar hij rapte bij een minimalistische begeleiding van kale bassdrum, en zijn woorden zo ritmisch klonken alsof ze galoppeerden.

Hij speelde lyrisch op een piano of een akoestische gitaar. Maar de gitarist die hem bijstond in ‘Screwface Capitol’ doorbrak de cadans van het nummer met een botte solo. Tussen de nummers praatte Dave over zijn mentale gesteldheid, over ‘goede en slechte angsten’. Hoe sympathiek ook, de rol van inspiratiecoach paste hem niet en haalde het tempo uit het concert.

Hiphop Dave**. Gehoord: 24/3 Afas Live, Amsterdam. ●●●●●