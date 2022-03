Politie vindt vier raketwerpers in schuurtje in Alphen aan den Rijn

De politie heeft donderdag vier antitankwapens aangetroffen in een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. De raketwerpers maken deel uit van een veel grotere hoeveelheid wapens. Zo zijn 22 handvuurwapens en 22 automatische wapens gevonden en tassen met een grote hoeveelheid munitie. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De precieze aanleiding van de doorzoeking heeft de politie nog niet bekendgemaakt omdat het onderzoek nog loopt. In een persbericht over de wapenvondst, die eerder werd gemeld door de NOS, staat dat de doorzoeking onderdeel is van een project dat zich richt op het doorbreken van criminele machtsstructuren.

De wapenvondst is de grootste sinds 2015 toen in Nieuwegein een nog grotere verzameling werd gevonden in een opslagbox. Die wapenvondst bleek achteraf te behoren bij een groep verdachten die volgens justitie en politie werkten voor Ridouan Taghi.

Ontmantelen criminele infrastructuur

Sindsdien is er binnen de politie veel meer aandacht gekomen voor criminele machtsstructuren. Die aanpak richt zich op het ontmantelen van de infrastructuur die criminelen gebruiken. Daarbij gaat het onder meer om auto’s, wapens, opslaglocaties en communicatiemiddelen. Die aanpak is in de jaren zeventig ontwikkeld door de Duitse opsporingsautoriteiten in de strijd tegen terroristische groeperingen. Sinds 2014 wordt deze manier van werken met succes gebruikt voor de aanpak van georganiseerde misdaad die veelal is verbonden met grootschalige internationale drugssmokkel.