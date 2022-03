Polen claimt met woorden en daden z’n centrale plaats

Eén Europees land doet de Amerikaanse president Joe Biden – naast de toppen in Brussel – aan tijdens zijn bezoek aan het continent in crisis. En dat kan alleen maar Polen zijn. De oorlog in Oekraïne transformeerde de geminachte, recalcitrante en anti-rechtsstatelijke paria tot dé strategische spil binnen zowel de NAVO als de Europese Unie. Polen is niet langer een plichtmatige bondgenoot. Het is plotseling frontlijnstaat, wapendraaischijf en toevluchtsoord voor miljoenen vluchtelingen.

Bidens maakte vrijdag zijn opwachting in het zuidoostelijke Rzeszów om Polen te bedanken voor de „enorme importantie” van de steun die het land biedt aan vluchtende Oekraïners, zei hij in een gesprek met hulpverleners. Tijdens een bezoek aan Amerikaanse militairen die in dezelfde stad gestationeerd zijn, zei hij: „Ik wil niet filosofisch klinken, maar jullie bevinden jullie midden in de strijd tussen democratie en een oligarch.”

Deze zaterdag spreekt Biden op de binnenplaats van het Koninklijk Kasteel in Warschau. De speech wordt in Poolse media vooraf al vergeleken met de historische toespraken van John F. Kennedy („Ich bin ein Berliner”, 1963) en Ronald Rea-gan („Mr. Gorbachev, tear down this wall”, 1987) in Berlijn. Polen hopen het toneel te bieden voor een rede die de toekomst van Europa in de goede richting helpt.

Amerikaanse presidenten hebben, ongeacht of het Democraten of Republikeinen zijn, haast koninklijke status in de Poolse republiek. Maar het land eist nu zelf vorstelijke erkenning van zijn historische gelijk over de Russische agressie. En claimt met grote woorden en gewaagde daden zijn centrale plaats in Europa.

Luidruchtig aanvoerder

De zwaartepuntverschuiving richting het oosten dwingt de EU tot een drastischer kentering dan de NAVO, die Polen altijd heeft gewaardeerd als sterkste militaire macht van haar oostflank. De NAVO houdt zich nauwelijks bezig met democratische waarden en liberale mensenrechten. De Europese Unie heeft meer te schaften met Polen: een voorname lidstaat die zich met het uitschakelen van de onafhankelijke rechtspraak buiten de Europese rechtsorde heeft geplaatst en nu de luidruchtigste aanvoerder is van de defensieve, humanitaire en morele hulp aan Oekraïne.

Toch is ook Biden tijdens zijn Poolse trip behoedzaam. Naast zijn toespraak, een hart onder de riem voor Amerikaanse militairen en een kijkje in een vluchtelingencentrum, heeft hij alleen een formeel gesprek met de Poolse president Andrzej Duda. Die is als Bidens ambtgenoot zijn logische gesprekspartner. Bovendien ontpopt de Poolse president zich in diens tweede termijn tot matigende kracht van de conservatief-nationalistische PiS-regering. Zo vetode Duda, onder Amerikaanse druk, recent een controversiële mediawet en een radicale onderwijshervorming. Daarnaast heeft hij het initiatief naar zich toegetrokken om het rechtsstaatconflict tussen Warschau en Brussel te sussen – en zo miljarden aan geblokkeerd Europees geld los te krijgen. Dat kan Bidens ongemak verzachten dat hij het democratisch afglijdende Polen centraal stelt, zoals ook het autocratisch geleide Turkije weer omarmd wordt, om het grotere kwaad in de wereld te bestrijden.

Toch schuurt het: Trumpfan Duda werd herkozen na een ronduit homofobe campagne. En zijn wetsvoorstel om de tuchtkamer te ontmantelen waarin kritische rechters worden gestraft, komt onvoldoende tegemoet aan de Europese eisen aan de Poolse rechtsstaat. Waar Biden naar Europa is gekomen om zoveel mogelijk westerse eenheid uit te stralen, demonstreert Polen keer op keer de verdeeldheid. Het wil Oekraïne veel forser geschut bieden en Rusland bestraffen met volledige economische isolatie die het nooit meer te boven komt.

Polen stelde Oekraïne zonder afstemming met de VS tientallen MIG-gevechtsvliegtuigen in het vooruitzicht. Tijdens een bezoek aan belegerd Kiev opperde Jaroslaw Kaczynski, vicepremier en de werkelijke leider van Polen, een NAVO-vredesmacht naar Oekraïne te sturen. Beide voorstellen kunnen volgens voorzichtiger bondgenoten alleen maar tot verdere escalatie leiden. Aan Oekraïne bewijzen dat het gebrek aan militaire interventie niet aan het buurland ligt, is voor Polen belangrijker dan het verkondigen van cohesie.

Binnen de EU is moreel gelijk hebben voor Polen al helemaal wezenlijker dan eenstemmigheid. In een interview met het regeringsgezinde Polska Times noemde Kaczynski vrijdag zowel Duitsland als Frankrijk „pro-Russisch”. Morawiecki laat geen kans onbenut laat om westerse landen te confronteren met hun „enorme vergissing” dat niet naar Poolse waarschuwingen is geluisterd. Hij pleit ervoor Rusland „te verpletteren” met een totaalverbod op de import van Poetins gas en olie, waar veel Europese landen van afhankelijk zijn (en Polen zelf ook niet zomaar zonder kan). En Duda wil Oekraïne „onmiddellijk een spoedroute” naar EU-lidmaatschap bieden.

Geen herverdeling vluchtelingen

Polen werd samen met andere landen uit Midden-Europa in 1999 lid van de NAVO en vijf jaar later van de EU. De focus van beide allianties bleef erg gericht op West-Europa. Zelfs toen de Britten een gat sloegen in de Europese Unie, wist Polen – qua inwoners de vijfde en economisch de zesde lidstaat – die plek niet op te eisen. De oorlog in Oekraïne maakt dat iedereen nu naar Polen luistert. Maar de harde taal en weinig realistische voorstellen tonen dat het land wel zo publiek mogelijk zijn nieuwe leiderschap wil tonen, maar nog geen volwassen diplomatie inzet. Net als in conflicten met de EU overheerst het narratief van slachtofferschap en vijandigheid.

Er bestaat internationaal begrip voor de emotionele, existentiële reactie van Polen, dat grenst aan Oekraïne, Wit-Rusland én Rusland. Maar die maakt een centrale rol op langere termijn ingewikkeld. Alleen in de Baltische Staten zit de angst en haat voor Rusland net zo diep. De rest van Midden-Europa stelt zich bescheidener of zelfs wispelturiger op.

Wat niet helpt is dat PiS tot geen van de grote politieke families in het Europees Parlement behoort. Sterker, een ontluikende samenwerking met andere populistische partijen lijkt door de Russische inval in de kiem gesmoord. Een formele verbintenis met Poetin-adepten als Marine Le Pen en Matteo Salvini zal PiS niet kunnen rijmen met Poetin vergelijken met Hitler, zoals Duda deze week deed. En zelfs de romance met Viktor Orbán is bekoeld. De Hongaarse premier, die volgende week verkiezingen wacht, heeft schoorvoetend ingestemd met Europese sancties tegen Rusland, maar wil Oekraïne op geen enkele manier militair te hulp schieten. Subiet zei Polen de jaarlijkse Pools-Hongaarse vriendschapsdag af.

Toch verwacht niemand dat Polen en Hongarije elkaar loslaten wat betreft de bescherming tegen Brusselse ingrepen. Ze doen beide een beroep op de Europese Commissie om miljardenfondsen die bevroren zijn te ontdooien nu beide landen te maken hebben met een ongeëvenaarde hoeveelheid vluchtelingen. De vraag is of de Europese Commissie Polen nu beloont.

Polen wil wel financiële hulp, maar demonstratief geen herverdeling van vluchtelingen over Europa. Tijdens de migratiecrisis van 2015 was het daar faliekant tegen en dat blijft zo, zei Kaczynski vrijdag. Polen is tegen supranationale bemoeienis met haar rechterlijke macht en voor vluchtelingenopvang in de regio. Principekwesties die ook in tijden van oorlog geen pragmatische oplossingen verdragen.