Pieter Geenen: ‘Ik vind het leuk om tussen mensen te zitten lezen’

‘Buiten boeken lezen is mijn kick. Het moet lekker weer zijn, en als ik dan vrij ben van werk, steek ik een dun boek in de binnenkant van mijn zomerjas – want daar zit een grote binnenzak in – en ga ik fietsen of wandelen.

„Ik vind het leuk om tussen mensen te zitten lezen: rolschaatsende mensen, mensen met honden, er loopt zoveel los in Amsterdam. Bij de Hortus Botanicus komen vaak jonge mensen in het gras liggen, met drankjes en zo. Maar ik kijk ook graag naar hoentjes in het water, naar een hond die het water in springt, of naar nieuwe blaadjes aan de bomen. Dat zijn allemaal leuke dingen, daarvan kan ik heel erg genieten.

„Door de stad lopen is ook een hobby van me. Een willekeurige wijk in de Bijlmer, de Rivierenbuurt ken ik ook nog niet echt goed, er zijn zoveel plekken waar je verrast wordt. Tot vermaak van mijn vrouw – die vindt dat belachelijk – neem ik een kussentje mee. En een pet tegen de zon. Als ik een goede bank heb gevonden, dan leg ik daar dat kussentje op, tegen pijn aan de billen.

„Ik fiets ook graag met een kampeerstoeltje rond op Vlieland. Als ik dan een leuk plekje tegenkom in de duinen of in het bos, dan ga ik daar een uurtje zitten. Daarna heb ik het gezien en ga ik weer door. Zo verander ik steeds van uitzicht.

„De tijd gaat veel vlugger dan je denkt. Ik heb nooit een horloge bij me en ook geen telefoon. Dus ik vraag aan voorbijgangers hoe laat het is, meestal is het later dan ik zelf denk. Tegen half vijf wil ik dan ergens iets drinken, ik maak er een leuke, fijne en ontspannen dag van.

„Als ik mensen een boek zie lezen, probeer ik altijd stiekem te kijken: wat lezen ze? En dat overkomt mijzelf ook, dat ze vragen wat ík lees. Ik heb weleens een velletje papier om mijn boek gedaan om zoiets te voorkomen. Soms, als ik een boek gelezen heb en het omslag irriteert me, verander ik dat omslag. Dan maak ik thuis een nieuwe cover door hem ergens mee te beplakken, ik maak er een schilderijtje omheen, of plak er een flinke sticker op. Kost niks en is leuk om te doen: boeken verbeteren. Dat vind ik dan zelf hè, dat de voorkant is opgeknapt. Soms plastificeer ik de verbeterde cover ook nog.

De kern vatten in een plaatje

„Ik las een keer een boek van Edmund Husserl, een Duitse filosoof die erg taai is, en daar vond ik een tekening van Saul Steinberg precíes bij passen. Die tekening heb ik toen gekopieerd en over de cover geplakt, dat maakte het boek een stuk helderder voor mij. Ik ben ooit op de academie begonnen aan een opleiding illustratieve vormgeving – en ik ben het altijd leuk blijven vinden om de kern van iets te vatten in een plaatje. Op een boek met anekdotes over taoïsme stonden bijvoorbeeld goudvissen. Daar heb ik een scène overheen geschilderd die ik geschikter vond: twee wandelende mannen waarbij bij één een tak uit zijn hoofd groeit. In dit geval deed ik eerst witte verf op de cover, als ondergrondje. Het moet wel snel hoor, binnen anderhalf uur moet het klaar zijn, het mag niet een heel karwei worden.

„De vaste uitrusting buiten is dus een pet, een boek, een kussentje en een kort restje potlood, zodat ik commentaar kan geven in de kantlijn, om terug te praten tegen de auteur. Nooit bij fictie hoor, alleen bij non-fictie. ‘Mooi’, ‘onzin’, ‘dat zie je verkeerd’, dat soort aantekeningen maak ik.

„Dit is allemaal voor mezelf. Ik ga heus niet in discussie met Albert Einstein. Als ik naar buiten zou treden, zou ik bescheiden op mijn tellen passen, maar als ik een boek lees, hou ik me niet in.

„Tegenwoordig probeer ik boeken samen te vatten, want het is heel irritant dat je na twee maanden vergeet waar een boek over ging. Alles wat je gelezen hebt: weg. Nu heb ik een leuke bibliotheek van eigen aantekeningen zodat je een boek uit je kast kunt pakken, je eigen samenvatting kunt lezen en tevreden vaststellen: ‘dat heb ik allemaal gelezen, dat weet ik allemaal’.”

Pieter Geenen (1955) is auteur van onder andere Het Dagboek van Anton Dingeman en Zelf problemen maken.