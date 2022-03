‘Overeenstemming over twee evacuatieroutes uit Marioepol’

Rusland en Oekraïne hebben overeenstemming bereikt over het openen van twee humanitaire corridors uit de zuidelijke havenstad Marioepol. Dat heeft de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek vrijdag bekendgemaakt. Russische staatsmedia hebben vooralsnog niks gemeld over de afspraken.

Volgens Veresjtsjoek is een evacuatieroute geopend naar de stad Zaporizja. Het is onduidelijk of voor deze route vervoer wordt geregeld of dat inwoners op eigen houtje de stad moeten zien te verlaten. Verder kunnen inwoners van de zwaar belegerde stad met eigen vervoer naar Berdjansk, van waaruit bussen zullen vertrekken. Of er oplossingen zijn voor mensen in Marioepol die geen privévervoer kunnen regelen, is onduidelijk.

De afgelopen week hebben Rusland en Oekraïne meerdere evacuatieroutes afgesproken uit steden waar zwaar gevochten wordt. Tot vrijdag waren de afspraken niet van toepassing op Marioepol, waar een humanitaire crisis gaande is. Volgens president Volodymyr Zelensky hebben zeker 100.000 inwoners van de stad geen toegang tot water, elektriciteit en medicijnen. Voor het begin van de oorlog telde de stad 450.000 inwoners.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: VS leveren 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas extra aan EU