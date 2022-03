Oranje krijgt een nieuw systeem, en ook een nieuwe keeper

‘De implementatie van het nieuwe systeem.” Het hadden de woorden van een ict-manager kunnen zijn, maar het is een uitspraak van bondscoach Louis van Gaal. Hij zei dit tijdens een persconferentie in Zeist aan het begin van deze interlandperiode, afgelopen maandag. Een dag die het startpunt markeerde van de voorbereiding op het WK in Qatar, dat begint in november dit jaar.

Een nieuw systeem. Oftewel: het Nederlands elftal gaat anders voetballen. Niet meer 1-4-3-3 zoals in de WK-kwalificatiereeks, maar 1-3-4-3. Een spelopvatting die volgens analisten vergelijkbaar is met de 1-5-3-2 formatie waarmee Van Gaal Nederland naar de derde plaats leidde op het WK 2014 in Brazilië.

Ten opzichte van het oude systeem zit de verandering vooral in de defensie. In het centrum van de verdediging zal niet een duo, maar een trio staan. Zij worden geflankeerd door twee vleugelverdedigers, zogenoemde ‘wingbacks’, die de zijkanten kunnen bestrijken. Denk aan de onvermoeibare Denzel Dumfries, die dan weer eens een voorzet blokt om niet veel later in het strafschopgebied van de tegenstander op te duiken. Alleskunners.

Toch zal het voor veel spelers wennen worden, zei Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk deze week. Er moet meer worden doorgedekt, meer rugdekking worden gegeven. Sommige spelers zijn wel bekend met het systeem, omdat ze het bij hun club ook spelen, zoals Dumfries en Stefan de Vrij bij Internazionale.

Omdat het aanbod aan goede verdedigers groter is dan voorhoedespelers, is de kans aanzienlijk dat een grote naam op de bank belandt. Van Dijk is captain, hij zal sowieso spelen. Maar hoe zit het met De Vrij en Matthijs de Ligt? En wat als Jurriën Timber (nu geblesseerd) zich zo goed blijft ontwikkelen bij Ajax? Welke rol krijgt Daley Blind? Wordt de oudste veldspeler bij Oranje – Blind is 32 – onderdeel van het trio achterin, wat ten koste van een andere topper kan gaan? Of wordt hij linksback, wat betekent dat hij vaker moet opstomen?

Zeker van hun plek lijken Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum op het middenveld. Net als Memphis Depay voorin. Maar wie zet Van Gaal daaromheen? Davy Klaassen of toch Steven Berghuis? Steven Bergwijn? Is er plek voor Teun Koopmeiners naast De Jong?

Voor sommige spelers staat er in de oefenwedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag) meer op het spel dan de eer.

De tijd dringt

Is er genoeg tijd om het nieuwe systeem te implementeren? Normaal wordt een WK tijdens de zomerstop gespeeld, maar nu dus in november, halverwege het voetbalseizoen. Clubs hoeven hun spelers daardoor pas een week voor het toernooi af te staan. Gevolg is dat bondscoaches veel minder voorbereidingstijd hebben dan de zes weken waarover Van Gaal beschikte in 2014.

Veel zal daarom aankomen op deze week en de volgende twee interlandblokken, in juni en september. Van Gaal wilde zoveel mogelijk trainen deze dagen en met oog daarop liet hij de wedstrijd tegen Denemarken van vrijdag- naar zaterdagavond verplaatsen. Geblesseerde internationals moesten zich ook melden in Zeist. De dagelijkse evaluaties van de trainingen zijn ook voor hen relevant.

Dat Van Gaal uitgerekend de dag na samenkomst positief testte op corona, was dan ook een tegenvaller. Al hoefde hij niet voortdurend in isolatie te zitten, de bondscoach kon de trainingen van een afstandje volgen. Mét toestemming van de autoriteiten, aldus de KNVB.

„Ik ga ervan uit dat ze het goed gaan uitvoeren, maar we moeten het afwachten”, zei de bondscoach maandag over het nieuwe systeem. En wat als de spelers zich in de duels met de Denen en Duitsers niet comfortabel voelen bij de tactiek? Die suggestie, vond Van Gaal van een „negatieve insteek” getuigen.

Op de bank bij de club

Een tandem – zo worden Memphis Depay en Georginio Wijnaldum met regelmaat genoemd. Niet gek. De laatste jaren waren de twee betrokken bij zeven op de tien doelpunten van het Nederlands elftal, berekende databureau Opta. Het AD vroeg de cijfers deze week op en nam daarbij de wedstrijd Frankrijk-Nederland (2-1) in september 2018 als uitgangspunt. Het was immers die avond in Parijs dat toenmalig bondscoach Ronald Koeman Wijnaldum dieper positioneerde omdat Frenkie de Jong op diens oude plek ging spelen. Zo kwam Wijnaldum achter Depay te staan. Sindsdien speelden de twee een rol bij 62 van de laatste negentig doelpunten. Dan weer scoort de een, dan weer de ander. Hetzelfde verhaal met assists. Depay maakte sinds het duel met de Fransen 27 doelpunten, Wijnaldum scoorde achttien keer.

Beiden zijn bezig om een record te vestigen. Depay maakte twaalf doelpunten in tien WK-kwalificatieduels en ligt op koers om Robin van Persie van de troon te stoten als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Die maakte er vijftig, Depay 38. Wijnaldum is met 26 doelpunten de meest scorende middenvelder van Oranje na Wesley Sneijder (31 goals).

Maar in dienst van hun club draaien ze minder goed. Depay is momenteel geen basisspeler bij FC Barcelona. Wijnaldum wordt bij belangrijke duels van Paris Saint-Germain op de bank gehouden, zo bleek tijdens het verloren tweeluik tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Hoe de bondscoach daarnaar kijkt? In zijn eerste twee ambtstermijnen in Zeist hanteerde Van Gaal de norm dat hij alleen spelers opstelde met een basisplaats bij hun club. Wie niet wekelijks speelt, zou te weinig ritme hebben. „Maar die filosofie is misschien niet meer van deze tijd”, erkende hij al in november vorig jaar. En die woorden herhaalde hij maandag, nadat de spelers zich in Zeist hadden verzameld, nog maar eens. „Je ziet tegenwoordig dat grote clubs grote selecties hebben, waardoor spelers buiten de boot vallen”, zei Van Gaal. „Onze topscorer en assistkoning [Depay] speelt nu niet. Maar deze jongen wil graag Cruijff, Van Persie of Bergkamp uit de boeken schieten. Dat vermogen heeft-ie. Moet ik hem dan niet opstellen? Je hebt ook goalgetters nodig. Al heb ik liever dat ze spelen.” Depay is Cruijff en Bergkamp al gepasseerd op de topscorerslijst, maar heeft Patrick Kluivert (40 doelpunten), Klaas-Jan Huntelaar (42) en dus ook Van Persie nog voor zich.

Voorlopig hebben Depay en Wijnaldum nog krediet bij Van Gaal. Wel zullen ze hun waarde voor Oranje moeten blijven bewijzen. Wanneer mindere periodes bij hun club doorwerken bij het Nederlands elftal, dan zullen ze, met oog op het WK, moeten bedenken of ze nog wel bij de juiste club spelen.

Trainer Frans Hoek (links) en doelman Mark Flekken afgelopen maandag tijdens een training van het Nederlands elftal in Zeist. Foto Koen van Weel/ANP

Eerste doelman

Toen Mark Flekken zich maandag in Hotel Woudschoten meldde, ontving Louis van Gaal hem met bemoedigende woorden. „Dit kan wel eens jouw week worden”, zei de bondscoach. Met andere woorden: Flekken zou gaan spelen tegen Denemarken, zijn debuut in het Nederlands elftal.

Van Gaal zou het later op de middag ook aan de pers verklappen. Van alle opties onder de lat, zei hij, kon Flekken zomaar de keeper zijn die het best past bij de tactiek die hij op het WK wil hanteren. „Hij is uitstekend geschikt voor het systeem.”

Desondanks zal de 28-jarige doelman voor veel voetballiefhebbers een onbekende zijn. Dat ligt niet zozeer aan zijn kwaliteiten, als wel aan de weg die hij aflegde voor hij in beeld kwam als international.

Flekken groeide op in Limburg, maar speelde nooit in de Eredivisie. Nog voor hij zijn debuut bij Roda JC kon maken, plukte Alemannia Aachen hem weg uit de jeugd van de club uit Kerkrade. Daarna speelde hij in de lagere divisies in Duitsland, bij Greuther Fürth (2. Bundes-liga ) en MSV Duisburg (3. Bundesliga) voordat hij terechtkwam bij SC Freiburg. Bij deze Bundesliga-club zat Flekken twee jaar op de bank, mede door een elleboogblessure, maar werd hij aan het begin van het seizoen 2021/2022 eerste keus. Dit seizoen is hij in vorm: Freiburg incasseerde na Bayern München de minste doelpunten en staat vijfde.

In december riep het voetbalblad Kicker Flekken uit tot een na beste doelman van de Bundesliga, achter Manuel Neuer van Bayern. In de maanden daarvoor was Flekken voor het eerst opgeroepen voor Oranje. De bondscoach noemde hem in oktober een echte „Van Gaal-keeper”. „Hij is ongelooflijk goed met zijn voeten, dat wil je niet weten. Dat vind ik heel belangrijk. Edwin van der Sar was dat ook.”

Flekken maakte zijn Oranje-debuut in 2021 nog niet, nu hoogstwaarschijnlijk wel. Wat als hij het goed doet? Dan kan hem dat zomaar een voorsprong geven in de concurrentiestrijd met Justin Bijlow (Feyenoord) en Jasper Cillessen (Valencia), die deze voorbereidingsweek op het WK missen door blessures. Bijlow zou zelfs tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld zijn.

Voor de interlands tegen Denemarken en Duitsland zijn naast Flekken ook Tim Krul (Norwich City) en Joël Drommel (PSV) opgeroepen, maar zij zullen zich vooral op een reserverol moeten richten, zo lijkt het.

Via Limburg en het Zwarte Woud naar het WK in Qatar; de loopbaan van Mark Flekken zou wel eens een onwaarschijnlijk geacht vervolg kunnen krijgen.