Het is vrijdagavond en ik app mijn zoon Tobias (28) in Berlijn om te vragen hoe het zit met die Oekraïense vriendin van hem die bij Lena komt logeren. Zijn idee om haar naar Amsterdam door te sturen, niet het mijne. Lena Vladymyrova (49), de moeder van Tobias’ vriendin Masja, woont sinds een week in het souterrain van de benedenburen. Iedereen is er net zo’n beetje aan gewend, en ik ben als de dood dat de vredige rust verstoord wordt. „Vredige rust?”, appt hij. „Het is oorlog.”

„Oké”, app ik. „Maar alsjeblieft, ga Kee en Alex niet overvragen.” Zo heten de benedenburen.

„Ze vinden het goed, hoor”, appt Tobias. „Ik had het ze gevraagd.”

Ja, ze vinden alles goed, daarom juist. Aan het eind van de middag zag ik Lena voor hún geveltuin zitten, zich koesterend in de lentezon, en ik ging naast haar zitten op hún bankje. Even later kwam Alex er ook bij – alsof hij onze gast was. „Ik ga zo koken”, zei hij tegen Lena toen ik naar boven ging. „Eet je mee?”

„Die vriendin heet trouwens Vika”, appt Tobias. „Ze is op doorreis naar haar moeder in Barcelona.” Hij stuurt een foto van Vika’s kat, een joekel van een beest, grijs als een donderwolk. Die komt met Vika mee. „Ben je nu gerustgesteld?” Niet echt, nee.

Ik geef u een nummertje, maar u bént geen nummertje

Zondagochtend om tien uur haal ik Lena op om naar de RAI te gaan, daar kan ze zich laten registreren. Vika wil graag mee, want ze werkt bij Unicef, vertelt ze terwijl we naar de tramhalte lopen, en ze is benieuwd hoe we dit in Nederland allemaal organiseren. Ze spreekt vloeiend Engels. Ze heeft in Cambridge gestudeerd. „En nu woon je...?”, vraag ik.

„In Kiev. Op de dag dat de oorlog begon had ik tien minuten om te beslissen of ik met mijn collega’s mee naar Lviv zou gaan.” Maar daar vallen de bommen nu ook. Haar moeder in Barcelona, zegt ze, werd gek van de zorgen om haar.

En Lena, denk ik, wordt gek van de zorgen om haar broer en haar oude moeder die in Dnipro zijn achtergebleven. Maar nu even niet. Nu zwaait ze vrolijk met haar paspoort naar de tramconducteur – ze mag er gratis mee reizen – en op metrostation Vijzelgracht lacht ze alsof we op schoolreisje zijn als we met z’n drieën op één OV-kaart door het poortje gaan. Vika wilde kaartjes kopen. Ze vindt dat het eigenlijk niet kan, zo.

Een dag eerder ben ik naar de RAI gefietst om te kijken waar we moeten zijn en de mensen van het Rode Kruis hadden me aangeraden om niet tot de middag te wachten, er waren bussen vol vluchtelingen in aantocht. Nu zijn we een van de eersten en Lena zegt: „Hallo. Ik kom uit Oekraïne.”

„Hallo”, zegt een jonge vrouw van het Rode Kruis. „Welkom. Ik geef u een nummertje, maar u bént geen nummertje.”

Lena moet twee formulieren invullen en dan mogen we door naar het loket van de gemeente. „Dus u heeft al opvang”, zegt de vrouw die ons helpt. „Geweldig. En eh,” ze kijkt van Lena naar mij en dan naar Vika, „hoe is uw relatie? Vrienden? Familie? Nieuwsgierigheid, hoor. U hoeft het me niet te vertellen.”

Schoonmoeders. Voor het eerst dat ik het bedenk. We zijn twee schoonmoeders. Lena van mijn zoon en ik van haar dochter. En Vika? Die gaat woensdag weer weg.

Maar een probleem zijn we wel, want de benedenburen moeten toestemming geven voor Lena’s inschrijving op hun adres, en zij zijn er niet bij. „Ach, nou ja”, zegt de vrouw van de gemeente. „Dat komt nog wel. We bellen u. Of we mailen. Binnen een paar weken krijgt u een burgerservicenummer en dan kunt u een bankrekening openen. U krijgt leefgeld. U kunt een zorgverzekering regelen.”

„Wat een land”, zegt Lena als we over het Europaplein naar de dichtstbijzijnde koffietent lopen.

„En helemaal niet bureaucratisch”, zegt Vika. Ze maakt een foto van het straatnaambord en intussen draait een rij bussen de parkeerplaats op, vol vrouwen en kinderen. En mannen, oude mannen. „Hoe moet het toch verder met ons?”, zegt Vika bij de cappuccino. „Ik ben pessimistisch.” En toch: bij Unicef bereiden ze zich voor op de terugkeer van al deze mensen, na de oorlog, ooit. Er moet opvang komen voor wie geen huis meer heeft.