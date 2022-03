Ook bouwbedrijf Van Oord wil activiteiten in Rusland afbouwen

Maritiem bouwbedrijf Van Oord onderneemt stappen om zijn activiteiten in Rusland af te bouwen. De bouwer liet vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers weten dat het geen nieuwe opdrachten in Rusland meer aanneemt, en het de intentie heeft „op een gecontroleerde manier” er alle lopende activiteiten af te bouwen.

Tot op heden wilde Van Oord weinig kwijt over de activiteiten in Rusland, behalve dat het „om veiligheidsredenen” niet wilde reageren. Van Oord heeft nog een kantoor in Sint-Petersburg, waar nog enkele medewerkers van het bedrijf werkzaam zijn.

Veel westerse bedrijven staakten al in de eerste weken na de Russische invasie in Oekraïne hun activiteiten in Rusland. Onder meer Shell, Unilever, Heineken en verschillende accountantskantoren aan de Zuidas verlieten Rusland. Ook baggeraar Boskalis hield kantoor in Rusland, maar heeft zijn personeel daar inmiddels weggehaald.

Mammoet gaat wel door

Zo geeft logistiek transportbedrijf Mammoet vrijdag aan de operaties in Rusland in stand te houden, al wil het niets kwijt over de redenen om in Rusland te blijven. Het bedrijf voert momenteel de grootste opdracht uit zijn geschiedenis uit bij Moermansk, waar een LNG-terminal wordt aangelegd met behulp van de kranen van Mammoet. Het laat wel weten geen nieuwe opdrachten meer aan te nemen. Ook Ballast Nedam hield zich tegenover vakblad Cobouw bij de presentatie van de jaarcijfers donderdag op de vlakte over zijn Turkse moederbedrijf Rönesans, dat ook kantoor houdt in Moskou.