Onzichtbaarheid Russische legerleiding voedt speculaties over zuiveringen

Hij geldt als steunpilaar van president Vladimir Poetin, is een kopstuk van regeringspartij Verenigd Rusland en als minister van Defensie een politiek hoofdverantwoordelijke voor de invasie van Oekraïne. Maar al twee weken is Sergej Sjojgoe niet in het openbaar verschenen. Hetzelfde geldt voor zijn rechterhand Valeri Gerasimov, als stafchef de hoogste commandant van de Russische strijdkrachten.

In een politiek Moskou dat gonst van de geruchten over zuiveringen, leidt hun onzichtbaarheid tot toenemende speculaties. Zijn Sjojgoe en Gerasimov door Poetin op een zijspoor (of erger) gezet, nu de oorlog tegen het buurland veel moeizamer verloopt dan beloofd?

Donderdag kwam het Kremlin met een verklaring voor Sjojgoe’s schijnbare afwezigheid. „De minister heeft momenteel een hoop op z’n bordje”, stelde woordvoerder Dimitri Peskov. „Er is een speciale militaire operatie gaande. Vanzelfsprekend is dit niet het moment voor media-activiteiten, dat is geheel begrijpelijk.” Op de vraag of Sjojgoe met gezondheidsproblemen kampt, zoals de onafhankelijke nieuwssite Agentstvo (Bureau) had gemeld, antwoordde Peskov: „Je moet niet naar Agentstvo luisteren. Bel het ministerie van Defensie.”

In een andere poging de geruchten de kop in te drukken, liet het Kremlin minister Sjojgoe donderdag kort in het nieuws verschijnen. Tijdens een video-overleg van Poetin met zijn Veiligheidsraad kwam hij plots in beeld, linksboven in Poetins scherm. Volgens persbureau Interfax praatte Sjojgoe de deelnemers van de vergadering bij over de vorderingen van ‘de speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne.

Regimekopstukken

Het virtuele verschijnen van de minister leidde echter ook tot nieuwe vragen en speculaties. In een elf seconden tellend fragment, verspreid door Kremlin-verslaggevers van staatspersbureau RIA Novosti, zit Sjojgoe aan een bureau met achter hem Russische vlaggen. De minister spreekt echter niet en vlak voordat hij verschijnt, is zijn beeldvakje wat wazig, wat zou kunnen wijzen op een montage.

Sjojgoe en legercommandant Gerasimov bekleden hun topfuncties al tien jaar en voerden Poetins annexatie van de Krim (in 2014) en inmenging in Syrië (vanaf 2015) militair aan. Sjojgoe wordt sindsdien vaak genoemd als mogelijk opvolger van de president en vierde regelmatig vakantie met hem. Carrièremilitair Gerasimov vocht in 1999 al in Poetins allereerste buitenlandse oorlog, de Tweede Tsjetsjeense oorlog.

Nu zijn beide regimekopstukken sinds 27 februari niet meer met de president samen gezien. Die dag, de derde sinds het begin van de oorlog, liet Poetin hen aan een lange vergadertafel op meters afstand van hem plaatsnemen. Tijdens de op televisie uitgezonden bijeenkomst gaf hij hen opdracht om Ruslands (deels nucleaire) „afschrikkingsmacht naar een speciaal regime van verhoogde paraatheid te brengen”. Sjojgoe beantwoordt dat bevel met een kort ‘tot uw order’.

De vraag of de twee een maand later nog in functie zijn, wordt ook gesteld in Washington. Toen de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin en legerchef Mark Milley de afgelopen maand probeerden te bellen met hun ambtgenoten, nam er herhaaldelijk niemand op, verklaarde de Pentagon-woordvoerder John Kirby woensdag aan The Washington Post. Volgens de krant poogde buitenlandminister Antony Blinken nog geen contact te leggen met zijn ambtgenoot in Moskou, Sergej Lavrov.

Hotline Moskou-Washington

Tijdens de Koude Oorlog bleek een directe lijn tussen Moskou en Washington vooral cruciaal bij het ontzenuwen van de Cubacrisis van 1962. Hiervoor werd een ‘hotline’ tussen het Pentagon en het Kremlin gebruikt. Anders dan in Hollywood-films bestond deze nooit uit rode telefoons, maar uit een Teletype-machine waarmee korte tekstberichten kunnen worden uitgewisseld. In de jaren tachtig werd deze techniek vervangen door de fax en sinds 2008 wordt gemaild via een beveiligde internetverbinding.

Lees ook: Deze nieuwe Koude Oorlog is nog minder voorspelbaar

Een week na het begin van de Russische oorlog in Oekraïne werd, op Amerikaans verzoek, daarnaast een zogeheten ‘deconfliction channel’ geopend. Via dit kanaal kan het Europese commandocentrum van de VS in Stuttgart direct contact leggen met de Russische legertop om militaire misverstanden in het heetst van de strijd snel te kunnen oplossen. Het risico hierop groeit nu de Russen beschietingen uitvoeren in het westen van Oekraïne, vlakbij het grondgebied van NAVO-lidstaten als Roemenië en Polen.

Ook via de Amerikaanse ambassade in Moskou, die vooralsnog openblijft, en de daar gestationeerde militaire attaché, blijft contact in principe mogelijk, stelde het Pentagon deze week. Tegelijkertijd blijven de Amerikanen streven „naar meer rechtstreekse interactie over Oekraïne-gerelateerde kwesties”, zo zei John Sullivan, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, donderdag in een vraaggesprek met de Russische krant Novaja Gazeta. „Voornamelijk met de top van het Russische ministerie van Defensie.”