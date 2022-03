Ombudsman publieke omroep krijgt versterking

Om de aanzwellende stroom klachten van kijkers het hoofd te bieden, krijgt de ombudsman van de publieke omroep versterking. Vanaf juni krijgt ombudsman Margo Smit een onderzoeker naast zich. Dat meldt Arjen Lock, voorzitter van het College van Omroepen.

Nee, dat betekent niet per se dat er meer reden is tot klagen, stelt Smit. Volgens haar is het aantal klachten sinds haar aantreden in 2017 wel geleidelijk gestegen, naar rond de duizend per jaar, maar ligt dat meer aan het bekender worden van het instituut. „De kwaliteit van de klachten neemt ook toe, ze worden steeds fundamenteler. Dus kosten ze meer tijd. Soms is er één klacht waar je zomaar maanden mee bezig bent.” Overigens ontkent ze dat er een verband is tussen de klachtenstijging en de uitbreiding: „Ik roep al drie jaar dat één persoon niet alle programma’s, omroepen en platforms aankan.”

Smit zit momenteel met twee grote onderzoeken. Ze onderzoekt een klacht van XR Nieuwsmedia (verbonden aan actiegroep Extinction Rebellion) over NOS Nieuws, dat volgens de activisten te weinig aandacht zou besteden aan de klimaatcrisis.

Het andere dossier betreft nieuwe omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens. Bij de ombudsman kwamen tientallen klachten binnen over desinformatie, partijdigheid, en racisme. De omroep, die gesteund wordt door uiterst rechts, kwam in het nieuws omdat in de uitzendingen onder meer het Westen de schuld kreeg van de oorlog in Oekraïene, en omdat de programma’s desinformatie over het coronavirus verspreiden. Een verslaggever vroeg voorts aan asielzoekers op straat hoe ze aan hun fiets kwamen – implicerend dat daarmee iets niet in de haak zou zijn. Presentatrice Arlette Adriani bracht een kritische column van Marcel van Roosmalen over Forum voor Democratie in verband met de moord op politicus Pim Fortuyn. Hierna werden de columnist en zijn dochter belaagd en bedreigd.

Onpartijdig en onbevooroordeeld

Smit toetst uitzendingen van de publieke omroep aan de Journalistieke Code van de NPO. Daarin staat onder meer dat de geboden informatie moet kloppen, dat de programmamakers „onpartijdig en onbevooroordeeld” moeten zijn, en dat ze een „duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen” moeten aanbrengen.

Uit berichtgeving van NRC bleek eerder dat Hilversum en Den Haag niet stonden te juichen bij de komst van Ongehoord Nederland. Toenmalig minister Slob (Media) benadrukte in NRC dat een omroep bij wangedrag ook weer uit het bestel gezet kan worden. Is dat nu aan de hand? Lock: „Nee, zeker niet. Maar als je vaker op de vingers wordt getikt, en je verandert niets, dan knaagt dat aan je legitimiteit, en kan jouw erkenning ter discussie komen te staan.”

Lock benadrukt dat Ongehoord Nederland juist erg zijn best doet om zich te schikken naar de omroepenmores en de journalistieke code. „De schoonheid van het bestel is de veelkleurigheid, en dat je aan de samenstelling kunt zien hoe Nederland in elkaar zit.”