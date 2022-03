Rutte: Biden begrijpt dat EU nog niet zonder Russische energie kan

De Amerikaanse president Joe Biden begrijpt dat de Europese Unie voorlopig aardgas, olie en steenkool blijft kopen van Rusland, omdat lidstaten nu daarvan nog zeer afhankelijk zijn voor hun energievoorziening. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na de eerste dag van een tweedaagse EU-top in Brussel waar Biden aanwezig was, zo meldt persbureau ANP. Deze energie-importen blijven zelfs tijdens de oorlog met Oekraïne doorgaan.

Zelf heeft Washington alle olie-aankopen uit Rusland gestaakt. De Verenigde Staten beschikken zelf over grote olievoorraden en zijn in tegenstelling tot de EU niet bijzonder afhankelijk van Russische energieleveranties. Biden deed eerder een oproep zo snel mogelijk af te zien van de aanschaf van fossiele brandstoffen uit Rusland, maar zou er volgens Rutte begrip voor hebben dat dit tijd kost. De VS gaan Europa meer vloeibaar gas leveren. „Dat is heel veel”, aldus Rutte.

Donderdag werden nog geen nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland afgesproken. „We zullen spreken over sancties, maar ik denk dat er nog geen besluit over wordt genomen”, zei de premier volgens persbureau AP. „Vergeet niet dat het sanctiepakket dat nu van kracht is met afstand het strengste pakket is dat ik heb gezien tijdens mijn gehele politieke carrière”.