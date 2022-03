Nerdy speak en smalltalk over virussen

Vincent Racaniello: This week in virology The podcast about viruses. MicrobeTV, the American Society for Microbiology ●●●●●

In onvervalst New Yorks begint gastheer Vincent Racaniello steevast met: „The podcast about viruses – the kind that make you sick”. In TWiV bespreekt een panel van deskundigen (meestal uit de collegiale vriendenkring van Racaniello) de recente wetenschappelijke literatuur. Het begint luchtig met smalltalk, soms op het oubollige af. Dan gaat het snel de diepte in, soms nerdy speak, maar geboren leraar Racaniello zorgt ervoor dat het te volgen blijft.

De interessantste afleveringen zijn die met een speciale gast. In aflevering 876 was dat Michael Worobey, evolutiebioloog aan de universiteit van Arizona. Worobey vertelde over twee spraakmakende preprints waarvan hij initiatiefnemer is, die gaan over de oorsprong van de pandemie. Het levert volgens hem sterk bewijs dat de pandemie van SARS-CoV-2 begon met geïnfecteerde dieren op de overdekte Huanan-markt van Wuhan. Daarmee zou het scenario dat het virus uit een lab ontsnapte naar de prullenbak kunnen. Eerder twijfelde Worobey nog: „Ik dacht ook: het ziet er wel vreemd uit dat deze uitbraak begon in een stad waar een lab is waar ze deze vleermuisvirussen bestuderen.”

Uitgebreid en bijna ongestoord mag hij over zijn reconstructie vertellen. Pas na een uur komt de brandende kritische vraag van Racaniello: is het bewijs nu definitief? Alles wijst in de richting van markt als bron, zegt Worobey, maar waarschijnlijk zullen we nooit meer kunnen achterhalen welke dieren de tussengastheer waren die de mens besmetten, omdat alle fokkerijen van wasbeerhonden en andere dieren begin 2020 zijn geruimd.

In het nagesprek zonder Worobey concluderen Racaniello en zijn vrienden eensgezind dat ze nu „overtuigd” zijn van een dierlijke oorsprong. Wel gek zonder hard bewijs.