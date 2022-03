Nee, migraine is niet je eigen schuld

‘Ik krijg hier veel mensen die huilen”, zegt neuroloog Hans Carpay, gespecialiseerd in migraine, halverwege het gesprek in zijn werkkamer in Medisch Centrum Tergooi, Blaricum. Hij wijst naar de tissues op zijn bureau; er liggen ook nog een paar pakken in de vensterbank. „Een doos per week gaat erdoorheen. Vooral als ik zeg: ‘Het is niet jouw schuld.’ Dan breken mensen.” En dat terwijl Carpay helemaal niet van de psychologische of holistische aanpak is. Juist niet. „Een patiënt die met mij over stressmanagement wil praten, is hier niet aan het goede adres”, zegt hij. „Ik denk ook dat er vooral patiënten bij mij komen die dat aanspreekt.”

In de net verschenen herziene editie van zijn boek Migraine is geen hoofdpijn (2022, uitgeverij Brooklyn, 128 blz.), schrijft hij: „Holistische migraine-zorg maakt het probleem naar mijn mening onnodig complex en legt te veel verantwoordelijkheid bij degene die migraine heeft.” Hij schrijft ook: „Omdat weinig mensen stress bewust opzoeken, is het advies je ervan te ontdoen meestal niet zo bruikbaar.” Een zin waarbij ik nog net niet hardop juichte, maar het scheelde niet veel.

Carpay ziet geen ‘milde’ patiënten als ik (met ongeveer een aanval per maand). Door zijn boek kunnen die toch van zijn kennis profiteren. Ik vond het een opluchting om te lezen dat ook bij andere patiënten een aanval niet altijd overgaat als ze hun medicijn hebben genomen. Dat elke aanval weer anders is en dat het logisch is dat je daar onzeker van wordt. Dat andere migrainepatiënten ook weleens wachten met het nemen van hun pil omdat ze denken dat de komende aanval vast meevalt, waardoor ze het optimale, vroege slikmoment missen. En dat een arts schrijft dat migraine geen psychische oorzaak heeft (‘stress’), maar wel psychische gevolgen.

Nutteloos schuldgevoel

„Ik ben wel een beetje recalcitrant wat dat betreft”, zegt hij. „Er zijn ook hoofdpijnpoli’s waar iedereen door een psycholoog gezien wordt.” Onnodig, vindt hij. „Laatst had ik een patiënt, zelf psycholoog, die eerst dacht dat ze een burn-out had, maar toen concludeerden we samen dat het chronische migraine was.” Kennelijk zag ze haar psychische problemen ten onrechte als primair. „Ik kan me goed voorstellen dat dat niet uit elkaar te houden is. Natuurlijk word je angstig en depressief als je steeds niet kunt werken. Veel migraine-patiënten zijn depressief. Voorlopig plaats ik me graag op het standpunt dat dat door de migraine komt. En ik zie dat het voor veel patiënten een opluchting is als ik zeg: die depressie parkeren we even.”

Na dertig jaar als niet-migrainelijder in het migrainevak klinkt hij nog steeds verbaasd over al het „nodeloze en nutteloze schuldgevoel” dat hij ziet. „Dat heeft een ontzettend negatieve invloed op wat wel met een chic woord de ‘patiëntenreis’ genoemd wordt. Mensen zoeken het heel erg bij zichzelf. Dan zeggen ze: ‘Waarom had ik donderdag een aanval? Woensdag was ik uit eten. Ik moet maar niet meer uit eten gaan.’ Zo wordt je wereld heel klein.” In zijn boek schrijft hij: „Als je alles gaat vermijden waardoor of waarna je ooit migraine hebt gekregen, blijft er weinig leuks in het leven meer over.”

Omdat weinig mensen stress bewust opzoeken, is het advies je ervan te ontdoen meestal niet zo bruikbaar

Hij merkt ook dat mensen elkaar over migraine van alles aanpraten, bijvoorbeeld qua voeding. „‘Maar je hebt ook het verkéérde dieet gevolgd’”, imiteert hij zo’n goedbedoeld advies. „Je kunt een migraineleven bezig zijn met dingen uitproberen die niet werken. Heel veel patiënten zouden beter af kunnen zijn dan ze zijn.” Maar dan moeten ze wel aan de slag, zegt hij. Zoeken naar medicatie die hen helpt. Uitproberen. „Goede zorg voor migraine gaat niet vanzelf goed, wat meestal wel zo is wanneer je een gebroken been hebt.”

Er bestaan allerlei verschillende medicijnen tegen migraine, zoals zeven zogeheten triptanen, middelen om aanvallen te stoppen. Om aanvallen te voorkomen zijn er bijvoorbeeld botoxinjecties, bloeddrukverlagers en (nieuw!) CGRP-remmers. De -migrainepatiënt en de arts moeten samen op zoek naar de beste behandeling, zegt Carpay, waarbij de patiënt ook moet weten waaruit te kiezen valt. „Ik heb hier niet voor niks een partners desk.” Een groot ouderwets houten bureau waar aan twee kanten iemand kan zitten werken.

Een gunst

Triptanen zijn, van de medicijnen op recept, meestal de eerste keuze. „Heel veilige middelen, veiliger dan de pijnstillers ibuprofen en naproxen die je bij de drogist kunt kopen. Maar bij de apotheek krijgen veel patiënten de indruk dat het een gunst is om triptanen te krijgen, en dat ze gevaarlijk zijn. Bij iemand die toch al geneigd is tot schuldgevoel helpt dat niet. Ik moet soms een kwartier op mensen inpraten om ze te overtuigen dat het veilig is.”

Die angst vind ik herkenbaar. De eerste keer dat ik een triptaan nam, schrok ik ervan hoe plotseling en totaal mijn hoofdpijn verdween, terwijl de misselijkheid en brakheid van de migraineaanval bleven. Nog nooit had iets tegen mijn hoofdpijn geholpen; dit moest wel een heftig goedje zijn en dat voelde griezelig. „Misschien associeer je effect met schade”, zegt Carpay daarover. Onterecht: van hem zouden de triptanen gewoon bij de drogist mogen liggen.

Die brakheid is nog een verhaal apart. „Het woord ‘hoofdpijn’ gebruiken voor migraine wekt een verkeerde indruk”, zegt Carpay. Zijn interesse in migraine begon toen hij rond 1990 patiënten „groen en geel van ellende” uit een taxi zag kruipen voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. Normaal zie je patiënten niet tijdens een aanval, dan liggen ze in bed. „Er is weinig ‘taal’ voor migrainesymptomen. Brain fog hoor je nu veel, omdat we geen goed woord hebben voor lichte cognitieve verstoringen: als je naar woorden moet zoeken of je geheugen doet het niet goed. Maar je moet een halve neuropsycholoog zijn om zulke symptomen bij jezelf te kunnen beschrijven.”

Soms leert hij zelf woorden doordat patiënten ze gebruiken. Zoals ‘haarpijn’. „Pijn als ze over hun haar strijken. Pas tien jaar geleden heb ik geleerd dat dat een essentieel symptoom is voor het point of no return van een aanval, een teken dat het pijncircuit autonoom, continu actief is. Normale sensorische input wordt dan vertaald als pijn. Het is ook een kenmerk van migraine die chronisch wordt. Dat gebeurt bij een paar procent van de patiënten.”

Patiënten blijven vaak lang bij hem in behandeling, omdat die steeds bijgesteld moet worden. „Er zijn patiënten die ik al 25 jaar spreek. We kunnen de situatie een stuk beter krijgen, maar er is geen genezing. Het valt me op dat ik zelf vaak degene ben die zegt dat het beter moet. Een patiënt zegt bijvoorbeeld dat het best goed gaat en dan blijkt bij doorvragen dat ze vijftien dagen per maand triptanen slikt. Mensen denken vaak: ‘Er is toch niks aan te doen, daar ga ik geen dokter mee lastigvallen’. Die onderbehandeling berokkent de maatschappij veel schade. De meeste patiënten zijn vrouwen tussen de 20 en de 50. Die moeten zich voortdurend ziek melden of op halve kracht werken.”

Winstpakker

Carpay denkt dat de politiek migraine geen prioriteit vindt omdat de economische kosten en de zorgkosten uit verschillende potjes komen. „Ik denk dat vier miljard euro per jaar een onderschatting is van wat migraine Nederland kost aan verzuim. En we geven nog geen veertig miljoen uit aan zorg en medicijnen. Ik begrijp ook wel dat we niet eindeloos geld in de zorg kunnen stoppen, maar hier ligt volgens mij een winstpakker.”

Het liefst zag hij dat migraine tot nationaal probleem werd gebombardeerd. „Dat heeft Frankrijk net met endometriose gedaan. Maar onze politiek vindt migrainepatiënten niet belangrijk. Terwijl, als ze alle twee miljoen met een tractor naar Den Haag zouden rijden… Maar ze verenigen zich amper. Het is een wegkruipziekte: deur dicht, gordijnen dicht. Migrainepatiënten zijn geen demonstratievolk, zoeken geen gedoe op. Ze krijgen van hun omgeving vaak te horen dat ze zich niet zo druk moeten maken, maar de meeste migrainepatiënten maken zich opvállend weinig druk. Ik heb best vooraanstaande patiënten, maar de meesten roffelen niet de trom. Er staat een petitie op Hoofdpijnnet dat de nieuwe CGRP-remmers ruimer vergoed moeten worden; die is nog geen 15.000 keer ondertekend.”

Zit daar zit ook schaamte bij? „Ja, mensen denken dat migraine hun eigen schuld is, dat ze te neurotisch zouden zijn. ‘Je wilt alles altijd zo precies doen’, krijgen ze vaak te horen. Maar als je weet dat je er elke week twee dagen uit ligt, dan is dat omgang met je ziekte en geen uiting van een neurotische karakterstructuur. Er bestaat niet zoiets als ‘het migrainekarakter’, maar dat is wel de reputatie van de aandoening.”

Ik ben zelf ook best een precies, neurotisch type, zeg ik voordat ik het zelf doorheb. „Dat kan ik nu nog niet bevestigen”, antwoordt Carpay. „Maar als dat zo is, heeft het niets met je migraine te maken. Migraine is een erfelijke hersenziekte, geen vrouwenkwaal die je niet serieus moet nemen.”

