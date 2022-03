Naast ‘fake news’ en ‘fake science’ is er ‘fake history’

‘Poetin denkt louter in historische vergelijkingen en metaforen.” Aldus de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev deze week in Der Spiegel, waarin hij wordt ondervraagd over wat er in het hoofd van de Russische dictator omgaat. „Vijanden van het eeuwige Rusland moeten dus wel nazi’s zijn.”

Krastev zag en hoorde Poetin één keer spreken, in Sotsji, vlak na de Russische annexatie van de Krim. De Russische president was laaiend dat zijn daad in het Westen werd vergeleken met de annexatie van Sudetenland, door Hitler, in 1938. Evenzogoed schroomde hij zelf niet de gevechten in de Donbas als „genocide” te bestempelen. Krastev: „Poetins hyperbolen zijn zo extreem geworden dat ze los zijn komen te staan van de werkelijkheid. Hij wordt gegijzeld door zijn eigen retoriek.”

Een bruikbaar inzicht, maar wat betekent het? Het gaat vaak over Poetins geloof in de Geschiedenis, zijn allesverterende obsessie met de gloriedagen van negentiende-eeuws tsaristisch Rusland, zijn nietsontziende ambitie om Rusland in zijn oude luister te herstellen. Aan dat manisch vergelijken met historische gebeurtenissen, het aanroepen en mobiliseren van historische schandvlekken om je eigen agressie te rechtvaardigen („de denazificering van Oekraïne”) kleeft iets wat me eerder postmodern lijkt dan nostalgisch. Poetins recente, ellenlange essay over waarom Oekraïne onlosmakelijk deel uitmaakt van Rusland overleeft geen enkele historische factcheck – dat is ook niet de bedoeling. Het is geschiedenis als rechtvaardiging, hetzelfde onbeschaamd naar je hand zetten van feiten dat zowel de journalistiek als de wetenschap bedreigt.

Naast fake news, fake science is er fake history.

De dynamiek is dezelfde. De toonaard van Poetins historische vergelijkingen is altijd rancuneus. Altijd is er de Grief, de onterechte vernedering, het slinkse verraad, die gierende hypocrisie van de ander. Het verdraaien van historische feiten en het gebruik van historische hyperbolen dienen om een haast kosmisch gevoel van gekrenktheid te onderstrepen. Het Russische volk is altijd de gekwetste partij. Het Westen is zo hypocriet, dat het ieder recht op respect heeft verspeeld.

De aantrekkingskracht van een figuur als Poetin op westerse sympathisanten moet je, denk ik, ook niet in zijn imago als ‘sterke man’ zoeken, maar juist in zijn nietsontziende rechtvaardiging van ressentiment. Wat Krastev over Poetin beweert, strookt volledig met doel en opzet van de beruchte Russische leugenfabriek: het scheppen van een alternatieve werkelijkheid, waarin feiten volledig door emotie worden bepaald.

Fake history dient twee doelen. Ten eerste het bevrijden van de last het van het verleden: de schandvlekken waar een natie mee worstelt zijn helemaal geen schandvlekken! Integendeel, ons schuldgevoel is ons aangepraat door een elite/intelligentsia/vijfde colonne die erop uit is de natie niet alleen haar verdiende glorie te onthouden, maar haar te ondermijnen en zelfs te vernietigen.

Dat is het tweede doel van fake history: het aanjagen van wrok.

Hier in Frankrijk staat het pamflet Zemmour contre l’histoire al weken hoog in de bestsellerlijst. Een groepje jonge Franse historici weerspreekt de historische leugens en verdraaiingen van Éric Zemmour, de extreem-rechtse journalist die een gooi doet naar het Franse presidentschap. Zemmour, tot de Russische invasie in Oekraïne een onbeschaamde Poetin-adept („Je rêve d’un Poutine Français”), herschrijft de Franse geschiedenis volgens het cynische recept van Poetin. Misschien was de veroordeling van Dreyfus wegens landverraad wel terecht – wie zal het zeggen? De Algerijnse demonstranten die op 17 oktober 1961 massaal in de Seine werden verdronken hadden een demonstratieverbod, die mochten daar helemaal niet zijn! Het collaborerende Vichy-bewind beschermde de Franse Joden juist – enzovoort.

En dan de rancune: het neerslaan van de opstand in de Vendée in 1793 was „genocide”, het eerste voorbeeld van een elite die zich tegen het eigen volk keert, en het wil vervangen door een „nieuwe mens” die „diversiteit” omarmt en een geglobaliseerd universalisme, jawel. En wisten we dat Simone de Beauvoir, die de Bijbel van het moderne feminisme schreef, tijdens de bezetting bewonderend naar soldaten van de Wehrmacht had gekeken?

De lijst met leugens en geniepige suggesties is lang – de weerleggingen zijn onontkoombaar. Hebben ze zin? Waarschijnlijk gaat Zemmour in april de tweede ronde niet halen, zijn gedweep met Poetin kost hem procenten in de peilingen. Maar de emoties onder zijn valse geschiedenislessen? Die zijn springlevend.

