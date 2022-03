Lekker klagen over België – een land bijna zonder nationale trots

Op Google Maps, aan het begin van de Koningsstraat in Brussel, tussen Koningsplein en het monument van een Franse generaal waar veel straten naar vernoemd zijn, staat een onopvallend stuk muur waar ik jarenlang bij in de buurt woonde. Street view heeft geregistreerd hoe bruinige aanslag van de uitlaatgassen, zoals op zoveel plekken in Brussel, van de bovenkant naar beneden stroomt. Een beetje rechts van het midden staan twee dranghekken. Daarachter is een deel van het pleisterwerk van de muur afgebrokkeld en toont de kale baksteen zich.

De muur is vereeuwigd zoals die er uitzag in mei 2017, niet lang nadat ik naar Brussel was verhuisd. Vanaf dat moment legde ik hem regelmatig vast. Een maand, een half jaar, twee jaar later: steeds meer pleisterwerk brokkelde af, tot bijna alle baksteen op het stukje muur bloot kwam te liggen en haast alle bepleistering achter de hekken op de grond lag. Gemaakt werd de muur niet, de hekken bleven staan – jarenlang.

Een onopvallend stuk muur, maar voor mij was het een symbool: voor mijn absurdistische nieuwe land en voor de traagheid waarmee problemen worden opgelost en de ‘Belgische oplossingen’ die er in de tussentijd voor worden bedacht.

Bevestiging vinden voor clichés en vooroordelen is in België niet moeilijk. In Nederland vinden mensen België vaak op zijn best een grappig chaotisch landje waar ze niet al te veel vanaf weten. Op zijn slechtst hebben ze bepaald geen hoge pet op van het land waar van alles misloopt en stilstaat. Ook een correspondent die het land met open en onbevangen blik tegemoet denkt te treden, kan last hebben van vooroordelen; er zijn voorbeelden genoeg van Belgisch falen waar ik tegenaan liep.

Stadslandschap in Leuven Foto Rik van Puymbroeck

In zijn dagelijkse rubriek ‘Nergens zonder weg’ in de Vlaamse krant De Tijd publiceert de Belgische journalist Rik van Puymbroeck foto’s van dingen in zijn land die hem verwonderen.

Geloof het of niet, maar 400.000 woningen in Vlaanderen zijn nog altijd niet aangesloten op de riolering. Hun afvalwater komt direct in de natuur terecht. Of dit: het Belgische leger liet niet zo lang geleden een upgrade uitvoeren aan zijn pantserwagens, waarna de militairen er zelf niet meer in pasten. Het Instagram-account Belgian Solutions houdt de vele omslachtige en vaak grappige oplossingen bij die voor simpele problemen worden gevonden. Een bord met in het Frans ‘déviation’ wijst op de foto’s van het account steevast de andere kant op dan een bord met ‘wegomlegging’, en om gaten in de weg zet men simpelweg een versperring in plaats van ze te dichten. Het Insta-gramaccount Ugly Belgian Houses houdt dan weer de architecturale wonderen bij die in het niet zo gereguleerde Belgische landschap verschijnen. Och, gek België toch.

Schokkende misstanden

Een stuk dramatischer zijn de hardnekkige, terugkerende problemen. Een daarvan merkte ik al op bij mijn eerste stuk. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights had schokkende misstanden vastgesteld in een slachthuis in het West-Vlaamse Tielt. Toen ik de autoriteiten om toelichting wilde vragen, belandde ik in een spel waarin België zo geoefend is dat Vlaanderen er een uitdrukking voor heeft die bijna altijd in politieke context wordt gebruikt: ‘de zwartepiet toespelen’ – het afschuiven van verantwoordelijkheden van de ene naar de andere instantie, en vooral van de ene naar de andere overheid (een uitdrukking die overigens etymologisch niets te maken heeft met de racistische karikatuur, maar met de schoppenboer in het gelijknamige kaartspel). Wie precies verantwoordelijk was, bleek ook bij het slachthuis in Tielt een moeilijke vraag. De les: het is altijd de schuld van een van de vijf ándere overheden, en als het even kan wordt een fout over de taalgrens geschoven.

In 2017 schreef ik een eerste stuk over de sluiting van de kerncentrales die België al jaren probeert te bewerkstelligen, wat ze deze week toch weer besloten uit te stellen. Nog een pijnlijk probleem waar elke correspondent voor mij al mee werd geconfronteerd: politie en justitie. In de jaren tachtig ging het over de onopgeloste moorden van de Bende van Nijvel, vandaag gaat het over overbevolkte gevangenissen, criminelen die na veroordeling alsnog ernstig in de fout gaan en politiegeweld.

‘Europe’s strangest country’

Failed state!, luidt de diagnose van sommigen in het buitenland. Hellhole!, oordeelde president Trump na de aanslagen in Parijs van eind 2015 – waarvan een aantal daders uit Brussel kwam. The Economist was vorige zomer nog relatief positief over „Europe’s strangest country”, in een artikel dat werd geschreven toen een extreemrechtse militair op de vlucht was met een lading gestolen wapens: „Van buitenaf is het een grijs land dat beroemd is om zijn frieten, Magritte en chocolade, en als de thuisbasis van de EU – een project waarvan het hele idee is van Europese geschiedenis een saai proces te maken in plaats van een bloedige oorlog. Binnenin is het chaos, tot op het punt dat het normaal lijkt dat een volledig uitgeruste antilockdownterrorist met de bijnaam ‘Belgische Rambo’ door de bossen dwaalt.”



Anouk van Kampen (32) was vijf jaar correspondent België voor NRC.

Ook in België zelf is het imago van het land matig – en niet alleen bij Vlaams-nationalisten. Belgen geven hun land volgens een onderzoek van een paar jaar geleden gemiddeld een zesje. Hoe Belgicistisch – pro-nationale eenheid – een Belg ook mag zijn: de woorden ‘typisch België’ zullen vroeg of laat uit zijn of haar mond komen en dat is nooit positief bedoeld. Mijn huisarts die uitlegt hoe ingewikkeld het volgens haar is om behandelingen vergoed te krijgen, een vriend die klaagt over treinen die niet rijden, zich eindeloos voortslepende formaties, ‘Belgische compromissen’ (waarmee men bedoelt dat er eigenlijk weinig zal veranderen) – zelfs de moorden die Marc Dutroux in de jaren negentig pleegde, worden door velen beschouwd als typisch Belgisch fenomeen.

Schrijver Tom Lanoye beschreef het onlangs in een gesprek als volgt: „De state of mind of Belgium is dat je lekker klaagt over België. Eindeloos klagen over hoe ingewikkeld we niet zijn, met een soort vreemde, morbide trots van ‘het moest natuurlijk weer in België gebeuren’. Het heeft de psychologische kenmerken van iemand die gruwelijk verminkt of gehandicapt is en daarmee leert te leven, maar dat op een bepaald moment ook een deel van zijn identiteit maakt. De identiteit van België is dat ze zich beklaagt over het feit dat ze is wat ze is.”

Zwaantje Abbey Road Handelswaar in Tielt-Winge Foto’s Rik van Puymbroeck

Want voor de oorzaak van alle fouten en aanslepende kwesties wordt haast altijd gewezen naar België zélf. Zijn drie gewesten, drie taalgemeenschappen, negen ministers die iets over Volksgezondheid te zeggen hebben en vier ministers van Energie, die alles ingewikkeld maken en vooruitgang bemoeilijken. Zodra de ene staatshervorming (we zijn bij nummer zes) doorgevoerd is, wordt al uitgekeken naar de volgende die alles wel op zal lossen – ofwel door méér te regionaliseren, ofwel door dat juist minder te doen, afhankelijk van de politieke voorkeur.

De keren dat ik in België gevoelens van nationale trots meemaakte, zijn op twee handen te tellen – bijna allemaal wedstrijden van de Rode Duivels, en één keer bij de overstromingen afgelopen zomer, waarbij Belgen vanuit de verste uithoeken kwamen meehelpen om puin te ruimen. Koningsdag negeert haast iedereen, het vertrouwen in de overheid is haast het laagste van heel Europa. Surrealistisch, kafkaësk: dat zijn de woorden die voor het eigen land gebruikt worden. Een denkwijze waar opnieuw The Economist vol in mee ging in hetzelfde artikel: „Noem het ‘Belgische zen’: het vermogen om te gaan met een manier van leven die soms verontrustend, soms prachtig, maar altijd raar is.”

Mateloze zelfoverschatting

Op 23 maart 2020 keek ik naar een persconferentie. België had net een lockdown afgekondigd, in Nederland kwam premier Mark Rutte met zijn „intelligente lockdown”: „Doe een beetje intelligent. Heb nou niet de overheid nodig om te zeggen: hoe gaan we die anderhalve meter afstand bewaken.” Het woord ‘intelligent’ was meer dan een beroep op de intelligentie van burgers. Het zei ook: wij kunnen dit beter dan de rest van Europa, waar overheden wel het hele land op slot deden.

Nederland, met zijn goed georganiseerde en efficiënte overheid, zijn begrotingsoverschot en zijn trotse Oranjelegioen: het (zelf)beeld van Nederland zou niet meer kunnen verschillen van dat van zijn zuiderburen, besefte ik toen meer dan ooit. Tegenover de afwezigheid van nationale trots in België trof mij de mateloze zelfoverschatting van Nederland. Want we weten inmiddels allemaal hoe het is afgelopen. Nederland onderschatte het coronavirus keer op keer.

Brussel Foto Rik van Puymbroeck

Sindsdien lijkt met behoorlijk wat vertraging door te sijpelen dat er wel meer misloopt in ons „lieve, gave land” (Mark Rutte). De Toeslagenaffaire sleept zich al jaren voort, de slachtoffers zijn nog steeds onvoldoende geholpen. Hetzelfde doet zich voor in aardbevingsgebied Groningen. „Het zelfbeeld van Nederland klopt niet meer”, zei de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser vorig jaar al in een interview in NRC. „We zijn niet zo goed als we denken dat we zijn.”

Ook in België, waar men toen ik verhuisde nog met een mengeling van bewondering en afgunst leek te denken dat bij de noorderburen altijd alles op rolletjes loopt, dringt de realiteit steeds meer door. Steeds vaker wordt me (alsof ik de woordvoerder van Nederland ben) voorgehouden dat het voormalige gidsland weleens een steekje laat vallen – behalve dan misschien voor partijvoorzitter van de Vlaams-nationalistische N-VA Bart De Wever, die afgelopen jaar nog verklaarde te dromen van een hereniging van Vlaanderen en Nederland.

Als je het slechtste verwacht, kan een land ook zomaar verrassen. Even voor Kerst bezocht ik een evenementenhal in Antwerpen. Er was een grootschalige, geroutineerde operatie opgezet om de volledige stad zo snel als mogelijk een boosterprik te geven. De Nederlandse campagne begon pas net op stoom te raken, in Antwerpen waren ze al bijna klaar. Een „internationaal voorbeeld”, noemde een vaccinoloog het.

België kent innovatieve burgerraden die meebeslissen over het beleid zoals dat op nog maar weinig andere plekken gebeurt. De federale regering bestaat voor de helft uit vrouwen, er zijn bovengemiddeld veel intensive care-bedden, een huis kopen is nog een optie voor wie modaal verdient en het koloniaal verleden wordt zo serieus onderzocht dat een parlementair onderzoek voor de zomer moet aantonen of herstelbetalingen aan ex-kolonies nodig zijn.

Dat is óók België, als je voorbij het negatieve (zelf)beeld kijkt.

Lees ook: Afscheid van België in vijf verhalen

Ja, België maakt het zichzelf sinds 1830 vaak onnodig moeilijk door taal- en cultuurtegenstellingen en politieke complexiteiten, en heeft het wereldrecord voor de traagste formatie. Maar uiteindelijk is het gewoon een land als alle andere. Waar de coronacrisis óók verre van goed werd bestreden, maar niet slechter dan elders. Waar politici niet altijd goed lijken te weten wat ze doen, dossiers zich blijven voortslepen en gaten in de weg niet direct gedicht worden – maar dat misschien iets te vaak symbool staat voor een algeheel disfunctioneren. Politici, politiek, de realiteit: ze werken nu eenmaal wereldwijd zelden vlekkeloos. België mag best een beetje zelfvertrouwen lenen van de noorderburen – waar treinen ook vertraging hebben, formaties zich net zo goed voortslepen en compromissen met trots ‘poldermodel’ genoemd worden.

De muur in Brussel vlak bij waar ik woonde, is nog altijd niet gemaakt. Het pleisterwerk is er – voorzover je dat kunt zien – volledig vanaf. Ervoor heeft het museum waar de muur bij hoort borden geplaatst met affiches van een tentoonstelling. „Love life, it’s the only one you have”, citeren ze kunstenaar David Hockney.

Wat dat zegt? Ach, soms is een onopvallend stuk muur gewoon een onopvallend stuk muur.