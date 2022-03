Leidt de oorlog tot een regionaal blok in Eurazië?

Redders in de nood waren ze, de Chinezen. In 2012 legden de Verenigde Staten zware sancties op aan Iran, vanwege vermoedens dat het bezig was met een kernwapenprogramma. Iran werd vrijwel afgesloten van de buitenwereld, en China wilde de Iraanse olie wel. Maar waar de Iraanse regering had verwacht soepeltjes de export te kunnen verleggen, kwam zij bedrogen uit. Terwijl Teheran onder zware druk stond, omdat de overheidsinkomsten snel verdampten, nam China niet een week, niet een maand, nee, een vol kwartaal om de langlopende oliecontracten op het scherpst van de snede, en met reuzenkortingen, uit te onderhandelen.

Iedereen die zaken doet met China weet het: iets kopen van een Chinees bedrijf is gemakkelijk. Maar iets verkopen áán een Chinees bedrijf is de hel. Zeker wanneer je op hete kolen zit.

Het zitvlak van de Russische president Poetin wordt een maand na het begin van de oorlog in Oekraïne flink warm. De ongekend zware sancties waarmee het Westen Rusland treft, laten nu al hun sporen na, en dat zal alleen maar erger worden. Enkele Russische banken zijn losgekoppeld van het internationale Swift-betalingssysteem dat banken soepel met elkaar laat communiceren. De tegoeden van de Russische centrale bank in het buitenland zijn bevroren, al is niet precies bekend om hoeveel van de 631 miljard dollar aan centralebankreserves het gaat: vermoedelijk rond de helft. Grote delen van de Westerse export en transport naar Rusland zijn stilgelegd. En steeds meer Westerse bedrijven zijn overgegaan op wat ‘self-sanctioning’ wordt genoemd: zij hebben hun activiteiten in Rusland gestopt of gepauzeerd.

Om schade samen te vatten: het International Institute of Finance, een denktank van de banken, schatte deze week dat de Russische economie in 2022 met 15 procent zal krimpen. Dat is een grotere schade dan tijdens de roebelcrisis in 1998, en maar net iets minder erg dan in de jaren vlak na de val van de Muur, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel en de economie volledig overhoop lag. Als het uit de hand loopt, gaat Rusland „terug naar de Sovjet-Unie”, schreef IIF-econoom Elina Ribakova in een toelichting op Twitter.

Iedereen lijdt onder sancties

De inflatie schiet de hoogte in. Die is nu meer dan 2 procent op wéékbasis, volgens het Russische statistiekbureau dat wordt geciteerd door The Moscow Times. Het laatst beschikbare cijfer op jaarbasis (14,5 procent op 17 maart) ligt nu dus waarschijnlijk dichter bij 17 procent. Door de gekelderde roebelkoers – een effect van de westerse financiële sancties – wordt import duurder.

Het stopzetten van leveringen aan Rusland door grote transportbedrijven als Maersk zorgt ook voor schaarste. Volgens gegevens van de universiteit van Kiel ligt het aantal leveringen dat aankomt in Russische havens de helft lager dan een jaar geleden. De Russische econoom Sergei Guriev, werkzaam bij Sciences Po in Parijs, zei laatst in een discussie bij denktank Bruegel dat „iedereen” in Rusland onder de sancties lijdt. Niet alleen oligarchen of de hogere middenklasse, maar ook de gewone Rus, die almaar duurdere voedsel en medicijnen moet betalen.

Om de inflatie te remmen en de roebel te steunen, heeft de Russische centrale bank de rente sinds het begin van de oorlog verdubbeld tot 20 procent. Reserveonderdelen worden schaarser. Op hoogtechnologische goederen – denk aan geavanceerde chips – zit een stop. En de mensen die hoogwaardige spullen voor hun werk gebruiken, nemen de wijk naar het buitenland. De zakelijke nieuwssite RBC.ru meldde laatst dat al circa 5.000 IT’ers in de eerste oorlogsweken Rusland zijn ontvlucht. Mensen die werkten voor westerse bedrijven die hun activiteiten in Rusland hebben stilgelegd, weten niet wat de toekomst zal brengen. Een grote brain drain is gaande, en dat gaat ten koste van de potentiële economische groei – de groei die Rusland onder normale omstandigheden zou kunnen volhouden. Die was de afgelopen jaren 2 procent, maar kan nu ver terugvallen, richting nul.

Dwerg op een berg

De kwetsbaarheid is vooral het gevolg van het karakter van de Russische economie. Grondstoffen, waaronder olie, gas, metalen en mineralen, zijn de ruggengraat. De eigen productie van goederen en diensten is relatief laag. Rusland, met zijn economie van zo’n 1.600 miljard dollar is – vooralsnog – economisch een dwerg op een berg van grondstoffen. Die worden in het buitenland verkocht en financieren de import van alles wat Rusland zelf niet maakt. Goederen in Russische winkels kwamen vóór de oorlog voor driekwart uit het buitenland, volgens onderzoek van de Higher School of Economics in Moskou dat door Bloomberg wordt genoemd.

Tegelijk is deze eenzijdigheid nog steeds de reddingsboei van Poetin. Want zolang het buitenland afhankelijk is van die Russische grondstoffen, en vooral van energie, blijft het geld binnen stromen. Neem de Russische netto-inkomsten uit de handel met het buitenland. Het zogeheten overschot op de lopende rekening in de maand februari bedroeg 20 miljard dollar, het hoogste cijfer in 15 jaar, schrijft analist Robin Brooks van het IIF op Twitter. Dit zijn harde valuta die binnenstromen door de verkoop van olie, gas en kolen aan het Westen – tegen torenhoge prijzen die door Poetins eigen oorlog zijn opgedreven.

Poetins oorlog financiert dus vooralsnog zichzelf, terwijl Oekraïense steden worden verpulverd. Zeker de EU-sancties treffen de Russische energiesector amper. Er is een verbod op investeringen in de sector en op de export van bepaalde onderdelen, maar géén importverbod op energie, zoals de VS (die overigens amper energie gebruiken uit Rusland) dat hebben ingesteld. Zélf de Russische gaskraan dichtdraaien en een olieboycot invoeren, is veel EU-landen vooralsnog een brug te ver. De eigen belangen gaan voor. Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, zei deze week dat een onmiddellijk embargo „ons land en heel Europa in een recessie zou storten”.

Wederzijdse houdgreep

Rusland heeft Europa hier in een greep, maar dat geldt ook andersom. Janis Kluge, econoom gespecialiseerd in Rusland bij denktank Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlijn, rekent voor hoe het Kremlin financieel leunt op de nu extra lucratieve energie-export. Gemiddeld belandt de helft van de verdiensten uit energie in de Russische begroting. Tel je daar indirecte inkomstenbronnen bij op, zoals de dividenden van staatsenergiebedrijven, dan is „zeker meer dan 50 procent” van de Russische begroting afhankelijk van olie-en gasinkomsten, zegt Kluge aan de telefoon. De harde valuta die Rusland binnenkrijgt met energie-export, legt hij uit, zijn tevens het belangrijkste middel voor het Kremlin om de inflatie te beperken. Met dollars en euro’s kunnen roebels worden gekocht, waardoor de roebelkoers kan worden ondersteund. Dit houdt de import betaalbaarder, wat de inflatie dempt.

President Poetin zette Europa deze week voor het blok: hij kondigde aan dat Rusland voor gasleveringen aan „onvriendelijke landen” alleen nog roebels zal accepteren, en geen dollars of euro’s meer. Het is een strategische poging om de westerse sancties tegen Rusland te ondergraven, want als westerse afnemers van Russische energie in roebels moeten betalen, moeten zij die eerst inkopen bij Russische banken, en daarvoor betalen in hun eigen harde valuta’s. Dat zou de roebelkoers ondersteunen en financiële isolement van Rusland verminderen.

Maar de bekende Belgische econoom Paul de Grauwe rekende meteen al voor dat er per saldo eigenlijk niets verandert, en Poetins plan niets meer is dan een schijnbeweging. Europese leiders en energiebedrijven lieten overigens weten dat ze niet aan zijn eis zullen voldoen: dit zou contractbreuk zijn, omdat betaling in roebels niet is afgesproken. Zo op het oog is de economische situatie in Rusland op korte termijn misschien nog houdbaar – zolang het geld blijft binnenstromen. Poetin kan massale steun geven aan burgers en bedrijven om de recessie te bestrijden. En Rusland wist tot dusver aan zijn renteverplichtingen in dollars aan internationale beleggers te voldoen, in weerwil van waarschuwingen van westerse analisten en kredietbeoordelaars voor een default (wanbetaling).

De tijd is echter een onzekere factor in de economische en politieke strijd. De „volledige impact” van de sancties op de economie zal pas na „een paar maanden” neerslaan, schrijft Silvia Merler, onderzoeker bij vermogensbeheerder Algebris. Als op de korte termijn de energiemiljarden blijven binnenkomen, kan Poetin de reserves van buitenlandse valuta’s blijven aanzuiveren, aldus Merler. Een Europese energieboycot tegen Rusland zou dit beeld „aanmerkelijk” veranderen.

Geen hoogwaardige producten

Kan Rusland het uiteindelijk wel alleen af? Zelfvoorziening is voor de Russen niet eenvoudig te bereiken. Europa is afhankelijk van Rusland voor zijn energie – maar onderschat wordt hoezeer Rusland van het Westen afhankelijk is wat betreft import, schrijft denktank ECIPE in Brussel in een blog. Het „ontkoppelen” van de Russische economie van het westen zal de Rusland „veel, veel harder treffen” dan Europa, meent ECIPE. Voor Rusland is de EU de grootste handelspartner, met meer dan een derde van alle im-en export. Veel hoogwaardige producten – machines, chemische producten, onderdelen – komen uit het Westen, vooral uit Europa.

Na de Russische invasie van de Krim (2014), waarop beperkte westerse sancties en Russische contrasancties volgden, hebben Poetin en zijn regering gepoogd de economie meer zelfvoorzienend te maken. Soms lukte dat: Russische producenten gingen meer luxe kaas produceren, die de Franse en Italiaanse importkazen in de supermarkt verving. Maar bij de productie van hoogwaardige industriegoederen bleek autarkie lastiger. Onderzoeker Kamil Galeev, verbonden aan de Amerikaanse denktank Wilson Center, schrijft op Twitter dat „importsubstitutie” – het vervangen van import door eigen productie – in Rusland „95 procent PR” is. Bedrijven en lagere overheden doen alsof ze hierin succes hebben, omdat „Poetin dat van ze vraagt”. Hij noemt het voorbeeld van de gouverneur van de regio Vladimir die in 2017 trots een geheel in Rusland vervaardigde tractor presenteerde. Behalve dat de inhoud van de tractor 100 procent Tsjechisch was. De tractor was slechts in Rusland in elkaar gezet.

China als redder

Zelfvoorzienendheid is voor Rusland een doodlopende weg. En dus, als de verhoudingen en sancties blijven wat ze zijn, ligt het voor de hand dat China in het gat springt. Dat land geeft Rusland politieke rugdekking en het neemt niet deel aan de sancties, tenzij Chinese bedrijven daardoor last zouden krijgen met de Westerse landen – Amerika voorop. Op verschillende manieren lonkt China als vervanger van het Westen – maar zeker op korte termijn zijn er de nodige obstakels.

De voorbije jaren namen de Russische leveranties van olie en gas aan China fors toe. Ging in 2012 nog zo’n 10 procent van de Russische olie en 0 procent van het Russische gas naar China, in 2020 was dit bij olie zo’n 30 procent, en bij gas 10 procent, aldus gegevens van de Verenigde Naties. Vanaf 2026 moet Russisch gas vanuit Sachalin in het verre oosten van Rusland naar de noordoostelijke Chinese provincie Heilongjiang stromen, door een nieuwe pijpleiding stromen. Gazprom werkt aan een andere route naar China, die gas moet betrekken uit velden die nu dienen voor leveranties aan Europa. Die infrastructuur is er echter nog niet – en daarom kan het Russische gas en de Russische olie die nu naar Europa gaan, niet per direct naar China worden gedirigeerd.

Lees ook: Westerse sancties tegen Rusland? Voor China is Poetin een onmisbare partner in een veel grotere strijd

Maar zakendoen met China is lastig. Beijing heeft zo zijn eigen belangen en zal „forse kortingen” bedingen op Russische energieleveranties, zegt Juuro Kaaresvirta, econoom werkzaam bij de centrale bank van Finland, een instelling die de Russische economie nauwgezet volgt. De export van Russische olie, die verloopt via de Baltische zee of via de Zwarte zee, zal meer tijd vergen dan die naar Europa. Rederijen en verzekeraars zijn vaak gebonden aan westerse sancties en zullen het transport niet zomaar willen doen, zegt Kaaresvirta aan de telefoon.

Russisch overschot op record, rol van China groeit

Chips, met sojasaus

Daarnaast kan China in het gat springen als leverancier van de hoogwaardige producten aan de Russische industrie. Chinese chips, machines, onderdelen en software zouden de westerse kunnen vervangen. Maar de meest geavanceerde chips worden niet in China gemaakt.

Eenvoudig zal de overgang sowieso niet zijn, schrijft denktank ECIPE. Ook hier is de tijd een belangrijke factor – en ditmaal niet in het voordeel van de Russen. Er liggen nu kansen voor Chinese bedrijven, maar het is maar de vraag, schrijft ECIPE, of zij nu zo’n instabiele markt gaan betreden, of liever even de kat uit de boom kijken.

Voor Russische bedrijven zal het vinden van nieuwe Chinese leveranciers van onderdelen, halffabrikaten en machines, die dezelfde kwaliteit leveren als de vertrouwde westerse „niet eenvoudig“ zijn, vooral bij industriegoederen met complexe leveringsketens, meent de denktank.

ECIPE schrijft dat bij 34 belangrijke productcategorieën, waaronder machineonderdelen, medicijnen en medische apparatuur, de Russische import uit EU en VS groter is dan de totále Chinese export. Met andere woorden, China kan het Westen (nog) niet op alle terreinen volledig vervangen. Op de langere termijn, denkt ECIPE, heeft de Chinese economie wel „de capaciteit om het gat te vullen dat wordt achtergelaten door EU en VS”.

Van dollar naar renminbi

China is er voor het Kremlin ook als financiële reddingsboei - althans, in potentie. China, dat net als Rusland los wil komen van de westerse financiële infrastructuur, heeft een alternatief ontwikkeld voor SWIFT, het communicatiesysteem voor banken waarvan enkele Russische banken nu zijn afgesneden. Of het Chinese alternatief, CIPS, Russische banken op korte termijn helpt de westerse sancties te omzeilen, valt echter te betwijfelen, zegt Kaaresvirta. CIPS is meer ontworpen om binnenlandse transacties in renminbi te vergemakkelijken.

Alleen Chinese banken die volledig lid zijn van het CIPS-netwerk kunnen gebruik maken van het identificatiesysteem dat lijkt op SWIFT. Russische banken kunnen alleen indirect worden verbonden met CIPS. Het lijkt „vrijwel onmogelijk” dat Russische banken via deze route andere valuta dan renminbi kunnen krijgen, denkt de Finse onderzoeker. Dit terwijl Rusland dollars en euro’s nodig blijft hebben om import te betalen.

China heeft wel twee banken die min of meer gespecialiseerd zijn in het doen van transacties met landen die onder sancties staan, legt Kaaresvirta uit. De Bank van Kunlun doet zaken met Iraanse banken die uit SWIFT werden gezet in 2012, en de Bank van Dandong helpt met het doorsluizen van geld van en naar Noord-Korea. Een andere bank die al veel zaken met Rusland doet, de Bank van Harbin, zou nu voor de Russen een goede kandidaat zijn, denkt de econoom.

Lees ook: VS zetten China onder druk om Rusland niet te helpen in de oorlog met Oekraïne

Op de langere termijn, denkt Kaaresvarta, zullen Russische banken aan het Chinese financiële systeem worden gekoppeld via de Moskouse vestiging van de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – één van de grootste Chinese banken. Maar voor al deze plannen en transacties geldt: geen dollars, geen euro’s, maar renminbi. Want China werkt al geruime tijd aan een emancipatie van zijn eigen munt in de internationale economie, als rivaal van de nog steeds almachtige Amerikaanse dollar. Het heeft er alle belang bij Rusland de wereld van de renminbi in te trekken.

Eurazië aan de horizon

Zo tekent zich op de langere termijn een nieuw financieel-economisch, Euraziatisch blok af: planeet China als industriële supermacht, met daaromheen circelend het grondstoffenmaantje Rusland, waar Poetin de baas mag zijn. Want zo zijn de verhoudingen. Na deze oorlog past de Russische economie twaalf maal in de Chinese.

Nu al zijn er berichten over het mogelijk opkopen door Chinese bedrijven van Westerse aandelen in Russische ondernemingen. Gazprom bijvoorbeeld, of aluminiumbedrijf Rusal. Tegen bodemprijzen, uiteraard. En als het voorbeeld van Iran nog steeds geldt, zal China zijn grondstoffenleveranties met forse kortingen weten vast te leggen.

Of het zover komt? De tijden zijn er naar. Larry Fink, de baas van het mammoet-beleggingsfonds Blackrock, zei deze week dat de globalisering ten einde is. Verdere regionalisering kan er voor in de plaats komen. China en Rusland zijn méér dan buren: ze delen een grens van ruim 4.200 kilometer lang. Zo’n nieuwe samensmelting kost uiteraard tijd. Veel tijd. Maar dat is nu weer een grondstof waaraan China geen tekort heeft.