Lachen is bij deze Hitler-docu een emotionele overlevingsstrategie

Livestreamer Brittany Venti heeft een chiquewitte achtergrond bij haar stream. Ze draagt (ironisch) een witte zonnebril en haar hoofd dobbert op het ritme van muziek. Het liedje? ‘Seven Nation Army’, gemixt met een speech van Adolf Hitler. Als het in een film als Don’t look up zou zitten, had je het over the top gevonden.

Als kijker weet je niet hoe je moet reageren, bij deze scène in de documentaire The Meaning of Hitler, donderdagavond op NPO2. Een onvrijwillige lach ontglipt je wellicht, maar alleen omdat je gemoedstoestand na tachtig minuten voelt als crêpepapier. ‘Lachen’ wordt een emotionele overlevingsstrategie.

The Meaning of Hitler is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sebastian Haffner, uit 1978: een beknopte biografie van Hitler. Adolf Hitler is wellicht de meest gedocumenteerde mens uit de wereldgeschiedenis. Van The Rise and Fall of Adolf Hitler, via Hitler versus Picasso, tot Meet the Hitlers.

Toch is de film de moeite waard. Niet vanwege het ‘wie, wat, waarom’ van Hitler. Maar vanwege de focus op de problematische relatie die wij hebben met Hitler. Historicus Saul Friedländer: „We voelen ons aangetrokken tot nazi’s en de persoonlijkheid van Hitler, dát is ons grootste probleem.”

De filmmakers spreken over het ‘Nazi cinematic universe’. Hollywood heeft een morbide fascinatie met de esthetiek van het nazisme. Niet alleen in films óver Hitler, maar ook in films als The Lion King en Star Wars, die visueel refereren aan Riefenstahls propagandafilm Triumph des Willens. Op het internet duikt Hitler op als punchline. Er is zelfs een aforisme voor, Godwin’s law: hoe langer een internetdiscussie duurt, hoe groter de kans op een vergelijking met Hitler.

Het risico is, volgens de film, dat de afstand tot nazisme zo wordt verkleind. Fascinatie kan omslaan in adoratie. Extreemrechtse nationalisten dwepen met ‘het grote verhaal’ van Hitler. We volgen Holocaustontkenner David Irving op zijn ‘real history’ rondleiding door concentratiekamp Treblinka, Irving refereert aan ‘arbeit macht frei’: „Joden houden niet van fysieke arbeid. Ze willen alleen maar bonnetjes uitschrijven.”

De film doet een poging de Hitlercultus af te zwakken. Hitler wordt overtuigend neergezet als mislukte kunstenaar die samen met Himmler (opgeleid tot varkensboerderijhouder) en Goebbels (journalist) door toeval en omstandigheid het meest verwoestende regime uit de geschiedenis van Europa vormde. Geen genie, maar een radicale, omhooggevallen loser.

Zal de poging succesvol zijn? Waarschijnlijk niet, zóveel mensen kijken deze donderdagavond niet naar NPO2.

Vergelijkingen met Trump

Een probleem van The meaning of Hitler is de focus op het Westen. Vergelijkingen met Trump vloeien rijkelijk, maar er is weinig aandacht voor dreigingen van buiten. De uitzending van Frontlinie, eerder die avond, plaatst dat in context. Deze aflevering volgt presentator Bram Vermeulen op een treinreis van Lviv naar het front bij Donetsk – een week voor de Russische invasie.

„Ik moet toegeven dat mijn moederinstinct en angst wel opspeelden”, zegt de conductrice van de trein naar Kiev. „Maar ik kan die angst niet toelaten anders breekt de paniek uit.”

Anderen zijn optimistisch. Een koppel maakt trouwfoto’s in Kiev en belooft: „We gaan het volop vieren.” Een jongen in de trein: „Ik was heel ongerust en bezorgd. (…) Na vijf dagen dacht ik: niks aan de hand.” Vermeulen filmt zelfs een TikTok met hem – een onvergetelijke ervaring, vooral voor de kijker.

De Oekraïners leven door: koorddansers op een brandend touw. Je vraagt je constant af of de mensen die je ziet nog leven.

Uitgerekte blazers en donkere bastonen houden die melancholie hoog terwijl Vermeulen de frontlinie bereikt. Hier is al acht jaar oorlog. Een fotograaf vertelt hoe hij schuilde tijdens een bombardement. Hij lag op de grond, toen een inwoner hem benaderde: „Wat lig je daar nou? Wij leven altijd zo!”

Een dag nadat Vermeulen vertrekt, valt Rusland binnen.

