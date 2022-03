Kremlin: Rusland en Oekraïne boeken weinig vooruitgang op belangrijkste onderwerpen

Rusland en Oekraïne bereiken tijdens vredesbesprekingen steeds meer overeenstemming over relatief kleine kwesties, maar boeken slechts beperkt vooruitgang wat betreft de „grote” obstakels. Dat heeft de onderhandelaar namens het Kremlin Vladimir Medinski vrijdagmiddag gezegd, meldt het Russische staatspersbureau Interfax.

Medinski specificeerde niet over welke grote kwesties de twee landen het nog oneens zijn, maar het gaat hoogstwaarschijnlijk om (een van de) kernvoorwaarden van Moskou om de oorlog te beëindigen. Het Kremlin eist onder meer dat Oekraïne de Krim erkent als Russisch grondgebied en de separatistische republiekjes Donetsk en Loehansk als onafhankelijk. Ook wil Moskou dat Oekraïne een neutrale status aanneemt en dus nooit lid zal worden van de NAVO. Voor die laatste eis is Zelensky bereid te zwichten, zei hij eerder deze week, mits daardoor de oorlog in Oekraïne stopt.

„De onderhandelingen zijn al de hele week aan de gang, van maandag tot en met vrijdag”, aldus Medinski vrijdag, maar volgens hem is er desondanks geen grote vooruitgang geboekt. Onderhandelaars van Rusland en Oekraïne zitten sinds eind februari met elkaar om de tafel voor vredesoverleg.

Vrijdagochtend zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog dat Rusland en Oekraïne er op vier belangrijke punten uit zijn. Over twee andere kwesties zijn ze het nog niet eens, zei Erdogan volgens persbureau Reuters op de Turkse televisie. Het zou dan gaan om de onafhankelijkheid van ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk en de status van de Krim. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba sprak Erdogan later echter tegen. „Er is geen overeenstemming met Rusland op die vier punten”, zei hij volgens Reuters. „Het onderhandelingsproces is erg moeilijk. [...] Wij geven onze eisen niet op.”

