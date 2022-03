Kernenergie ís niet veilig in instabiele wereld

Laat in de vorige eeuw ging ik met collega-deeltjesfysici op excursie naar de kerncentrale bij het Zweedse Forsmark. Eerst reed onze bus langs de opslag voor kernafval in de rotsen langs de kust. In de centrale zelf keken we door een stralingsbestendig raampje naar het Cerenkov-licht dat zachtjes gloeide in het reactorvat. Daarna trokken we onze witte pakken uit en aten haring en aardbeien in een houten landhuis.

De deeltjesfysica en de kernfysica zijn nauw met elkaar verbonden. Het verschil is dat deeltjesfysici dieper de materie induiken dan kernfysici. Én ze hebben een onschuldiger imago. Toepassingen van het Higgsdeeltje of het neutrino zijn er niet, laat staan schadelijke.

De kernfysica heeft juist laten zien dat kennis het beste en het slechtste in mensen boven brengt. Inzicht in radionucliden – atoomkernen die radioactief stralen – is cruciaal voor geavanceerde medische diagnostiek. Inzicht in kernsplijting en in de kettingreactie waarin elke splijting nieuwe splijtingen teweegbrengt leidde tot de atoombom.

En kernenergie? Ook in een kerncentrale draait het om een kettingreactie, meestal die waarin een ‘kogeltje’ (een neutron) de splijtstof (meestal uranium-235 atoomkernen) uit elkaar laat vallen in splijtingsproducten (lichtere atoomkernen). Tijdens dat proces wordt een klein beetje massa direct in energie omgezet. Bovendien komen drie neutronen vrij die, bijgestuurd, als nieuwe sloopkogeltjes kunnen dienen. De kunst is om dit proces zo te beteugelen dat de splijtingen samen genoeg energie leveren om water te verhitten tot stoom dat de turbines van de energiecentrale aandrijft. En vooral ook: niet meer dan dat.

Splijtingsproducten

In termen van de Covid-pandemie: het R-getal van de kettingreactie moet ruim beneden die drie blijven. Al helemaal omdat de splijtingsproducten zelf ook warmte uitstralen én radioactief zijn. Oververhitting kan zo tot desastreuze situaties leiden waarin die radioactieve splijtingsproducten zich over de omgeving verspreiden. Al is de kans daarop door ingenieurs zover teruggebracht dat sommige experts de modernste centrales zelfs ‘inherent veilig’ noemen.

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) neemt daar afstand van. Terecht. Het is misplaatst om te veronderstellen dat mensen volledige controle kunnen hebben. Het bleek deze weken in Oekraïne, waar kerncentrales een potentieel ‘tactisch wapen’ werden. Net als de waterbassins waarin nog verse splijtingsproducten voortdurend gekoeld moeten worden. Zulke plekken kun je dus aan één stroomkabel laten bungelen terwijl je eisen op tafel legt tijdens onderhandelingen. Je kan er nonchalant wat rondschieten. De mensen van de bedieningskamers uitputten.

Het ging goed. Het atoomagentschap hield het hoofd koel en kon gelukkig melden dat die ‘ene’ kabel feitelijk twee kabels waren; dat er noodaggregaten waren; dat de overige stroomvoorzieningen hersteld werden. Maar toch. IAEA-camera’s, die bij elke kerncentrale en -opslag het kernafval bewaken, stuurden de afgelopen weken geen gegevens vanuit Tsjernobyl. Waarom? Rusland beschikt over de hoogwaardige technologie om van dat afval kernwapens maken, maar er staan in dat land al 6.000 kernkoppen. Sommigen speculeerden dus al over een snel te maken ‘vuile bom’: een conventionele bom die radioactief afval verspreidt en gebieden onbegaanbaar maakt.

Natuurlijk, kernenergie heeft een pluspunt. In het licht van het klimaat is kernenergie ‘schoon’. Frankrijk, dat al decennia grotendeels op kernstroom draait, voldoet met gemak aan de CO 2 -normen.

Elon Musk

In geopolitieke zin maakt kernenergie landen bovendien onafhankelijk van gasleveranties, zoals uit Rusland. Steeds vaker wordt kernenergie daarom gepresenteerd als redmiddel tegen klimaatrampen en chaos. ‘Hopelijk is het nu extreem duidelijk dat Europa slapende kernreactoren opnieuw moet opstarten en draaiende reactoren moet opschalen’, twitterde miljardair Elon Musk naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Behalve dus dat kerncentrales en hun afval in een instabiele wereld in verkeerde handen kunnen vallen. En probleem is dat het atoomagentschap alleen kan functioneren als landen het gezag ervan (blijven) erkennen. Probleem is ook dat kernafval grotendeels gerecycled kan worden, maar dat er géén afdoende methode is voor het onschadelijk maken van het laatste restje - dat dan in principe voor kernwapens kan worden gebruikt. Zelfs als dat afval van de als superveilig gepresenteerde thoriumreactoren komt, meldde Nature tien jaar geleden al.

Musk, en met hem veel anderen, stapt daar makkelijk overheen. Er is nul garantie, dat zien we, dat de vrede van aardbeien en landhuizen er altijd zal zijn. En wie dragen de risico’s die kernafval onvermijdelijk meebrengt? Wie betaalt onderzoek naar het omzetten van zulk afval in veiliger elementen? En wat als Europa als voorbeeld dient voor het veel grootschaliger uitrollen van kernenergie in woelige delen van de wereld? Het zijn minder glossy onderwerpen dan een energieverslindende commerciële raket of een nog groter model elektrische auto, maar voor heel veel mensen én toekomstige generaties toch relevant.

Margriet van der Heijden is natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven.