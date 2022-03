Job, Joris & Marieke tonen wonderanimaties in Kunsthal

Ontroerend is ze, de hoofdpersoon uit de korte animatiefilm A Single Life, die je steeds ouder ziet worden naarmate ze de naald van de grammofoonspeler verder op de plaat zet. Het leven verloopt in een groef, krassen op de plaat zijn sprongen in de tijd. Ze oogt kwetsbaar en aandoenlijk, door hoe haar gezichtsuitdrukking en bewegingen ontworpen zijn door haar animatoren, Job, Joris & Marieke.

Het was Walt Disney’s aanhoudende artistieke zorg, aldus zijn biograaf Neil Gabler, toen hij als dertiger werkte aan zijn eerste grote animatiefilm ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ in 1937: kan een verzonnen, geanimeerd figuur mensen wel voldoende ontroeren? Hij slaagde met vlag en wimpel.

Ook de drie animatoren Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blauw die in 2007 in Utrecht de ‘creatieve studio Job, Joris & Marieke’ begonnen, kunnen het: ontroerende geanimeerde figuren creëren, met de nieuwste animatietechnieken tot in de kleinste details, zoals trillende lichaamsdelen. Dat is te zien in de Kunsthal in Rotterdam, waar in de expositie A Triple Life hoogtepunten uit hun geanimeerde oeuvre te zien is – en een nieuwe, prachtige pionierende animatiefilm. Ze maken vooral animatiefilms voor volwassenen.

Emmy Award

Hun sfeervolle korte animatiefilm ‘A Single Life’ uit 2014 werd genomineerd voor een Oscar (al kaapte Disney de filmprijs voor hun neus weg). Succes hadden opnieuw ze met hun inventieve animatie voor jongeren, Kop op uit 2016, nu ook als serie voor de VPRO-tv bewerkt. Dat is een film over pubers met verschillende culturele achtergronden, die ontdekken dat ze in een afgedankte magische wasmachine van hoofd kunnen wisselen. Zo leren ze elkaars leven kennen. De film won een Internationale Emmy Animatie Award. De Emmy staat te glimmen in de expositiekubus gewijd aan deze film.

Lees ook: Job, Joris & Marieke over hun avondvullende animatiefilm over tijdreizen met de hik

Per getoonde animatiefilm is steeds zo’n reuzenkubus op de expositie gebouwd, waarin niet alleen de film (of een fragment) te zien is, maar ook foto’s, poppenmodellen en ontwerpschetsen. Het is overzichtelijk en toegankelijk; anders dan videopresentaties op kunsttentoonstellingen meestal zijn.

Job, Joris & Marieke hebben een enorm talent om bizarre verhalen en gedachtenkronkels om te zetten in sfeervolle, aansprekende poëtische animaties, vol sprekende details. Soms met, anders dan Disney, een gruwelijk randje.

Zo is er bijvoorbeeld Mute, een korte film over mensen die geen mond hebben. Door een ongelukje met een mes krijgt een van hen ineens wel een mond, en kan zich uiten. Waarna iedereen zichzelf met scherpe voorwerpen een mond in het hoofd snijdt, inclusief een baby die ineens genotzuchtig op een speen kan zuigen. Het bloederige aspect is knap gedoseerd en gestileerd.

Het idee voor de film ontstond, toen Joris bij het zwemmen zijn teen verwondde, en de wond op een mondje vond lijken. „Wij zijn (…) altijd raar gebleven,” zei Marieke ooit in een interview, die „de chemie tussen ons drieën” de bron van hun creativiteit noemde. Dat ze ook vrolijke, zeg maar kindvriendelijke filmpjes kunnen maken, toont animatieclip die het drietal maakte voor de Nederhiphophit ‘Ik neem je mee’ van Gers Pardoel.

‘Selfie yourself healthy’

Klapstuk van de expositie is een nieuwe 3D-animatiefilm Nobody, speciaal ontwikkeld voor deze Kunsthalpresentatie. Het is een actuele korte film over een man die volledig opgaat in zijn sociale media gedoe: ‘Selfie yourself healthy’ is zijn lijfspreuk. Hij wordt letterlijk alleen nog maar een schaduw van zichzelf. Dat wordt prachtig in beeld gebracht door nieuwe 3D-animatietechnieken, vol vernuftige details geprojecteerd op drie wanden en de vloer, zodat je je als toeschouwer echt opgenomen voelt in de film. Wie zo ondergedompeld is geweest in het wonderlijke creatieve universum van Job, Joris & Marieke, verlaat verkwikt de Kunsthal.

Expositie Job, Joris & Marieke: A Triple Life. Kunsthal Rotterdam, t/m 8 mei. Inl: Kunsthal.nl ●●●●●