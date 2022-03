‘Ik kan pas weer slapen als ik bij mijn familie ben’

Daria Infanger wil slapen, maar het lukt niet. Ze zit in een villa in de Turkse badplaats Fethiye. Vanaf het zwembad kijkt ze uit over bergen en naaldbossen. De Amerikaan met wie ze pas getrouwd is, probeert haar gerust te stellen, maar Daria doet geen oog dicht. Ze denkt aan haar familie in Odessa.

De vakantie begon een paar weken eerder in Istanbul, in februari. De Russen stonden op het punt Oekraïne binnen te vallen, maar Daria wilde er nog even tussenuit. Ze was van plan om Turkse antiekmarkten af te struinen en wijn in te slaan. De dag voor haar retourvlucht naar Odessa maakte haar man haar abrupt wakker. „Schat, het is oorlog.”

Daria ontploft en slaat om zich heen. Ze trapt de deur van haar Airbnb in. Haar man neemt haar mee naar de villa in de badplaats, maar dat was niet te harden. „Ik zat in een ontkenningsfase”, zegt Daria. „Nu weet ik dat ik iets moet doen. Dit zijn belangrijke tijden. We maken geschiedenis mee.”

Dat is nieuw voor Daria (23). Politiek kon haar nooit iets schelen. Ze reisde liever de wereld rond, naar Istanbul, Berlijn, Málaga of Amsterdam. Ze leerde talen, liep festivals plat en datete een Turkse dj. Geld verdiende ze met vertaalklusjes en modellenwerk. Haar Amerikaanse man ontmoette ze vorig jaar op Instagram. Drie maanden later vroeg hij haar ten huwelijk. „In Lissabon, in een wildpark met pauwen. Hij had fotografen geregeld, het was perfect.”

Voor het gemak zei Daria tegen vrienden in het buitenland soms dat ze Russisch was. Veel mensen hadden „toen nog niet van Oekraïne gehoord”. In december vorig jaar postte ze op Instagram nog een selfie met de tekst: ‘We are Russians’. Inmiddels zegt ze „een beetje Russofoob” te zijn. „Als ik kijk naar die Russen die nu naar Istanbul komen, denk ik: jaja, nu hebben jullie spijt, maar deze oorlog is al jaren bezig. Waar waren jullie al die tijd?”

Intussen is Daria begonnen aan haar eigen politieke inhaalslag. Begin maart zit ze in een koffietent in de Istanbulse hipsterwijk Cihangir met een bord van ‘Putler’, Poetin met een Hitler-snor. Dag in dag uit demonstreert ze in de buurt van het Russische consulaat. Ze spreekt de Turkse pers toe en zet filmpjes van de protesten op Instagram.

Maar het is niet genoeg. De gedachte aan thuis vreet aan Daria. Ze denkt aan haar vader en haar oma in Odessa. Aan haar hond Ilay. Aan een vriend uit Marioepol van wie ze al twee weken niets gehoord heeft. In de villa in Fethiye zegt ze haar Amerikaanse man dat ze weg wil. Hij verklaart haar voor gek, maar Daria weet het zeker. Ze wil terug naar Oekraïne om familie op te halen.

„Ik moét slapen”, zegt Daria in het vliegtuig van Istanbul naar Boekarest. Ze draagt een topje en heeft alleen een handtas met een sjaal en trui bij zich. „Ik slaap al drie dagen niet en ga naar een fucking warzone. Maar het lukt denk ik pas als ik bij mijn familie ben.”

Daria wil in ieder geval haar oma meenemen. Haar moeder zit al in Roemenië, haar vader mag Oekraïne niet uit. „Misschien kan ik ook nog wat random mensen ophalen”, zegt ze. „Ik heb een auto dus heb een bericht op Telegram en Facebook gezet dat ik kan rijden. Al zeven mensen hebben zich aangemeld.”

Ze is niet de enige terugkeerder. Naast haar in het vliegtuig zit Serhiy, een Oe-kraïner van in de dertig die op een zakenreis in de Domicaanse Republiek was toen de oorlog uitbrak en nu gewoon weer naar huis gaat. Verderop zit Elena, een zangeres uit Odessa die in Moskou was voor een medische behandeling en terug wil omdat ze haar kat Theo mist.

Na een overstap in Boekarest landt Daria in de Roemeense grensstad Iasi. Haar moeder is daar al en rijdt haar midden in de nacht naar de Moldavische hoofdstad Chisinau. Daar pakt ze in haar eentje de bus naar Odessa.

Palanca/Chisinau Daria reist in haar rode sportauto vanaf Odessa via Moldavië naar Roemenië. Foto Kristof Vadino

Landmijnen

De Oekraïense havenstad zet zich schrap voor een Russische aanval. Twee uur rijden naar het oosten belegeren de Russen de stad Mykolajiv. Voor de kust bij Odessa liggen Russische oorlogsschepen. Zo nu en daar vuren ze een raket af, maar de gevreesde amfibische landing blijft vooralsnog uit. Het lijkt erop dat de Russen elders op zoveel verzet stuiten dat ze zich nog niet willen wagen aan fort Odessa.

Daria moet naar haar appartement in het historische centrum, vertelt ze aan de telefoon. Ze wil haar piano meenemen en ruimte vrijmaken voor vluchtelingen. De straten in het centrum zijn afgezet door het Oekraïense leger. Het beroemde standbeeld van de hertog van Richelieu, gouverneur van de stad tussen 1803 en 1804, is tot aan zijn kruin ingepakt in zandzakken. Het strand waar Daria vroeger graag wandelde, ligt nu vol landmijnen.

„Maar de vibe op straat is chill”, zegt Daria. De meeste winkels zijn open. Vrijwel niemand let op het luchtalarm dat nu en dan afgaat. Het moreel is hoog. „De Russen hebben geen idee waar ze voor vechten, maar wij vechten voor ons thuis en voor onze idealen.”

En juist in oorlogstijd blinken de Odessieten volgens Daria uit in dat waar ze in heel Oekraïne bekend om staan: moppen tappen. Daria’s favoriet: „Waarom vluchtte president Zelensky niet naar Amerika? Omdat het vliegtuig zijn ijzeren ballen niet kon tillen!”

Daria overnacht in het stadje Chernimorsk even ten zuiden van Odessa, waar haar vader en oma wonen. De 74-jarige vrouw bidt wat vaker dan normaal, vertelt Daria, maar maakt nog net zoveel grapjes als vroeger. Maar van haar kleindochters plan om te vertrekken, wil oma niets weten. „Vluchten is niets voor oudjes zoals ik”, zegt ze. De tante van Daria’s zus, Oksana, wil wel mee. Samen met haar tweejarige dochtertje Alyona.

Afscheid

Op de dag van vertrek laat Daria een laatste keer haar hond Ilay uit. Ze zet een filmpje ervan op Instagram. De witte husky snuffelt door het gras en raakt verstrengeld in zijn hondenriem. Op de achtergrond loeit het luchtalarm. „War”, noemt Daria haar Instagram-story.

Dan komt het afscheid. Daria zoent haar vader en oma, knuffelt haar husky Ilay en stapt met Oksana en Alyona in haar rode sportwagen. Even voor zonsondergang rijden ze de Oekraïens-Moldavische grens over. „Ik wil terug naar Oekraïne”, zegt ze zodra ze uitstapt, maar ze scheurt door naar Chisinau. Vanachter het stuur van haar rode sportwagen filmt ze een vluchtelingenkamp in de verte.

In Chisinau verblijft het drietal in een hotel. De volgende dag moeten ze vroeg door naar Roemenië, waar Daria’s moeder, tante en twee zussen op hen wachten in een huis dat Daria eerder voor hen geregeld heeft. „Ze zitten daar een beetje vluchteling te zijn”, zegt Daria. „Iedereen hoopt snel weer naar huis te kunnen.”

Oksana en haar dochtertje gaan slapen, maar Daria wil nog blowen. Ze stapt haar sportwagen in, zet Oekraïënse hiphop op en vindt op Google Maps een willekeurig meertje buiten de stad.

Aan het water steekt ze haar joint op. „Ik heb zo heerlijk geslapen in Odessa”, zegt ze. „Als ik een beetje normaal slaap, kan ik alles aan. Zelfs een oorlog.” Ze schiet in de lach. „Een paar weken geleden had ik me niet kunnen voorstellen dat ik ooit zoiets zou zeggen.”