Hoe cruciaal Polen nu ook is, zonder rechtsstaat geen EU

Poetin heeft de EU en de NAVO verenigd: dat lijkt het enige goede nieuws op dit moment. Van naderbij bezien is alles minder zeker dan deskundigen beweren. De meningen over de Russische inval in Oekraïne lopen uiteen, tússen en bínnen de westerse landen. Ook is nog niet duidelijk of de eenheid die door deze oorlog is ontstaan, de EU en de NAVO robuuster, bedachtzamer en democratischer zal maken. De relatie die Polen met Europa en Amerika ontwikkelt, is een goede testcase.

Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek (Oxford en Venetië). Zijn laatste boek is Counter-Revolution. Liberal Europe in Retreat.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Polen een ingrijpende metamorfose ondergaan. De Poolse president Andrzej Duda, die de EU ooit als een spookgemeenschap omschreef, heeft nu resoluut verklaard dat het EU-lidmaatschap raison d’état is. De Amerikaanse oud-president Trump is niet meer de held van regeringspartij PiS; deze partij roemt nu de Amerikaanse president Biden als leider van de NAVO. Ook is het officiële Poolse vluchtelingenbeleid aanzienlijk veranderd. PiS is aan de macht gekomen door haar venijnige aanvallen op de Duitse ‘opendeurpolitiek’; nu verwelkomt ze nog meer vluchtelingen in Polen dan Duitsland in 2015 – en het aantal groeit nog steeds.

Onliberale uitwassen

Helaas is niet alles ten goede veranderd. Syrische en Afghaanse vluchtelingen worden nog altijd hardhandig naar Wit-Rusland teruggedreven. Het Poolse Constitutionele Tribunaal heeft onlangs een aantal bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ‘ongrondwettelijk’ verklaard. De publieke televisie blijft de Europese bondgenoten van Polen zwartmaken – vooral Duitsland. Ook behandelen deze zenders de binnenlandse politieke oppositie nog altijd schandalig partijdig. En ondanks vage beloften is de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen niet hersteld.

Nu zou je kunnen zeggen ‘niemand is volmaakt’, en de EU en de NAVO hebben Polen allebei nodig om de ‘vrije wereld’ en Oekraïne te verdedigen. De regering in Warschau bleek meer gespitst op de expansionistische bedoelingen van Poetin dan de regeringen in Rome of Berlijn. Anders dan een aantal andere NAVO-leden heeft Polen de laatste jaren offers gebracht om zijn militaire uitgaven te verhogen. Een geïsoleerd en gedestabiliseerd Polen zou voor Poetin een gemakkelijke prooi zijn. Volgens sommigen is het misschien wel tijd om de onliberale uitwassen in Polen te vergeten en zonder moralistisch genavelstaar weer EU-gelden naar Polen te laten vloeien. Die redenering is niet zo gek, maar wel met vijf belangrijke restricties.

‘Boedapestje spelen’

Ten eerste mogen strategische overwegingen niet boven normatieve gaan, want die twee zijn met elkaar verweven. Er is geen Europese integratie zonder de naleving van gezamenlijke Europese wetten. De interne markt kan niet goed functioneren zonder een onafhankelijke rechterlijke macht. Om een eind te maken aan de afhankelijkheid van Russische energie moeten de milieunormen omhoog, niet omlaag. Die logica geldt ook voor de NAVO. Morele normen zullen Poetins agressie niet bedwingen, maar zonder deze normen zouden we op Poetins Rusland kunnen gaan lijken.

Ten tweede moet er hulp gaan naar mensen die democratie en samenwerking omarmen en niet naar de voorstanders van despotisme en muren. Viktor Orbán geniet al jaren van EU-geld zonder zich verplicht te voelen de wetten en normen van de EU te volgen. Het soevereinisme à la Orbán heeft zich inmiddels over het hele continent verspreid en bedreigt nu zelfs de grondslagen van het Europese project. Het merendeel van de Europese onliberale politici wil niet uit de EU, ze willen deze overnemen en terugbrengen tot de gemeenschappelijke markt – en weinig meer. Geen wonder dat Poetin zo met hen kon opschieten. Als de Poolse regeringspartij weer tot het hart van de EU en de NAVO wil behoren, moet ze afzien van haar voornemen om ‘in Warschau Boedapestje te spelen’.

Als we Poetin hebben bedwongen, willen we niet wakker worden in een onliberaal Europa

Ten derde moeten de EU en de NAVO hun samenwerking niet alleen tot regeringen beperken. De verwelkoming van Oekraïense vluchtelingen is in de eerste plaats te danken aan de Poolse burgemeesters, ngo’s en gewone gezinnen. De Poolse regering heeft de grenzen voor deze vluchtelingen opengesteld, maar wel selectief. Oekraïners die bijvoorbeeld via Moldavië naar Polen komen, worden minder ruimhartig behandeld. Het maatschappelijk middenveld, bestaande uit miljoenen gewone Polen die de Europese waarden verdedigen, moet als gesprekspartner worden gezien.

Ten vierde is de huidige Poolse regering geen monoliet en kan ze heel goed worden aangemoedigd om haar ideologische fanatisme te offeren op het altaar van de anti-Poetin-coalitie. De EU en haar lidstaten, zoals Duitsland, moeten zich alleen wel onthouden van inmenging in de Poolse binnenlandse politieke ruzies. Het is aan de Polen om hun eigen regering te kiezen. De druk van de EU om ongemakkelijke politici als Jörg Haider te verdrijven, heeft de liberale zaak geen goed gedaan. EU-leiders moeten de Europese wetgeving naleven, de Europese instellingen verdedigen en de belangrijkste Europese normen bewaken. De NAVO moet de centrale rol van Polen erkennen in de afschrikking van mogelijke agressie en de indamming van de groeiende instabiliteit in het oosten. Maar het is geen verstandige politiek om bij de besluitvorming politici aan tafel uit te nodigen die er wilde complotfantasieën op nahouden, weigeren aan humanitaire normen te voldoen en enkele basisnormen van loyaliteit en solidariteit schenden.

Ten vijfde moet de Poolse hulp aan Oekraïense vluchtelingen buiten politieke overwegingen blijven. Geen enkel land kan op stel en sprong twee miljoen vluchtelingen aan. Vluchtelingen hebben eten, onderdak, medische hulp, scholing en onderwijs nodig. Op den duur zullen ze ook gelijke kansen op werk en de mogelijkheid tot integratie nodig hebben. Anders ontstaan onherroepelijk maatschappelijke spanningen. Ngo’s en gemeenteraden zijn het meest geschikt om hulp te bieden aan de Oekraïense moeders, kinderen en ouderen die op dit moment in Polen zijn, maar ze hebben wel tastbare hulp van de EU en de VS nodig.

Nobele doelen

De Russische inval in Oekraïne was een wake-up call voor de EU en de NAVO. De kunst is nu om Poetin het hoofd te bieden en tegelijkertijd de liberale normen te handhaven. Het is moeilijk om de sociale budgetten te beschermen als er druk is om de militaire uitgaven te verhogen. Nationale veiligheid vergt noodmaatregelen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor individuele vrijheden en democratische vereisten.

We hebben meer dan ooit behoefte aan eenheid binnen de EU en de NAVO, maar die eenheid is geen doel op zichzelf. De opzet is om Europa veilig, democratisch, welvarend en ecologisch duurzaam te maken. Om ons dichter bij deze nobele doelen te brengen hebben we een coalitie nodig van hen die willen en kunnen. Ik denk dat Polen deel van deze coalitie uit zal maken, maar voor de Polen met een antidemocratische agenda is daarin geen plaats. Ditzelfde principe zou moeten gelden voor alle avonturistische en nativistische politici op het continent. Als we Poetin hebben bedwongen, willen we niet wakker worden in een onliberaal Europa.