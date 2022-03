Twee jaar revalideren na een hersenschudding, een blessure die gevaarlijker is voor vrouwen

De bal komt van achteren. Hard tegen haar hoofd. Het is 22 november 2019, Beau Rijks speelt voor PEC Zwolle een wedstrijd tegen PSV op het hoogste niveau voor vrouwen. Ze zet een paar stapjes. Dan valt ze voorover. Heel eventjes is ze bewusteloos. Daarna strompelt ze naar de kant. Met de fysiotherapeut doet ze standaardtestjes. Een vinger volgen, een vraag beantwoorden. Het gaat wel, denkt ze, en ze gaat het veld weer in. Maar de geluiden van de tribune – goed gevuld die avond – klinken veel harder dan normaal. Ze moet nadenken over het coachen van medespelers. Ze beweegt niet meer automatisch over het veld. Ze laat zich wisselen. Het zal meer dan twee jaar duren voordat ze weer fit op het veld staat.

Klappen tegen het hoofd kunnen gevaarlijk zijn voor de hersenen. In sporten zoals American football, ijshockey, rugby en boksen is dat al lange tijd duidelijk. Onlangs werd bij een Nederlandse oud-voetballer, Wout Holverda, ontdekt dat hij een hersenziekte kreeg door zijn sportcarrière. Artsen stelden bij postmortaal onderzoek – Holverda overleed afgelopen december – vast dat zijn brein ernstig was beschadigd door het voetballen. Naar alle waarschijnlijkheid speelden kopballen en botsingen met tegenstanders een grote rol. Zo’n verband tussen voetbal en hersenletsel was nog niet eerder gelegd bij een Nederlandse sporter.

Twee keer zoveel kans

Hersenschade kan sporters op verschillende manieren treffen. Door steeds herhaalde klappen die steeds een klein beetje schade in het brein veroorzaken. Of door één flinke klap waardoor de sporter een hersenschudding krijgt. Van dat laatste is duidelijk dat het erg schadelijk kan zijn, vooral als een hersenschudding niet goed wordt behandeld. Dat is in topsport nogal eens het geval. Vorig jaar vertelden zeven (ex-)topsporters in NRC over de ernstige gevolgen van hun hersenschudding en het onbegrip waarop ze stuitten bij artsen, die soms geen idee hadden hoe ze hen moesten helpen.

Minder aandacht krijgt het verschil tussen mannen en vrouwen. Of, beter gezegd: het feit dat sportende vrouwen veel meer risico lopen op een hersenschudding, en bovendien langer de tijd nodig hebben om daarvan te herstellen. Uit een onderzoek onder meer dan 80.000 voetballers (op universiteitsniveau) in de Verenigde Staten, vorig jaar gepubliceerd in JAMA, is gebleken dat vrouwen bijna twee keer zoveel kans lopen op een hersenschudding. Die is bovendien vaak zwaarder, waardoor de hersteltijd langer is.

Er is ook een verschil in de manier waarop mannen en vrouwen hun hersenschudding oplopen. Bij mannen gebeurt het meestal door een botsing, hoofd tegen hoofd. Vrouwen blijken vaker een hersenschudding te krijgen na een botsing met een ‘extern’ object, zoals de bal of een doelpaal. Volgens de onderzoekers worden mannen daardoor onder meer eerder gewisseld. Bij vrouwen is het kennelijk minder duidelijk dat ze een hersenschudding kunnen hebben, omdat er geen botsing met een andere speler was.

Beau Rijks (21) had net een tweejarig contract getekend bij PEC Zwolle toen ze die novemberavond in 2019 de hersenschudding kreeg. Eerder speelde ze bij VV Alkmaar en Achilles – altijd op het hoogste niveau. Toen ze uiteindelijk het veld verliet, leek het goed te gaan. „Ik dacht dat het allemaal wel los zou lopen. Een paar weken later stond een belangrijke bekerwedstrijd op het programma. Die zou ik sowieso halen”, vertelt ze in het stadion van haar huidige club Excelsior Rotterdam.

De weken erna ging ze wel naar de training, maar kon ze alleen maar rondjes lopen met de fysiotherapeut. Soms vijf minuten, op goede dagen zeven of tien minuten. ’s Avonds zagen haar huisgenoten – twee teamgenoten – dat ze voor zich uit zat te staren aan tafel. Dit ben jij niet, Beau, zeiden ze dan. „Alles was te veel voor me. Het was eng. Er zit iets in je hoofd en je kunt er niet bij”, vertelt ze.

Bij PEC Zwolle hadden ze niet veel ervaring met de revalidatie na een hersenschudding. Ze wilden alles voor haar doen, maar niets hielp. Met doelen stellen – rentree na de winterstop, die ene belangrijke wedstrijd halen – stopte Rijks al snel. Dat had toch geen zin. „Dat was het zwaarste. Geen doel meer hebben. Op een gegeven moment dacht ik: komt dit überhaupt nog goed? Kan ik nog wel een normaal leven leiden?”

Minder sterke nekspieren

Hoe het komt dat vrouwen tijdens het sporten vaker een hersenschudding krijgen dan mannen is niet helemaal duidelijk. Wetenschappers hebben er verschillende ideeën over. Het zou kunnen dat de nekspieren van vrouwen over het algemeen minder sterk zijn, waardoor klappen minder goed worden opgevangen. Sommige wetenschappers denken dat het te maken kan hebben met microstructuren in de hersenen die anders opgebouwd zijn, anderen wijzen op een verband met de verschillende hormoonhuishouding of de medische begeleiding in vrouwensport (waar vaak minder geld is voor begeleidende staf dan bij mannen).

Door de grotere kans op hersenletsel tijdens sport, zijn er – vooral in Angelsaksische landen – zorgen over langetermijneffecten bij vrouwen. Sue Lopez, in de jaren zeventig de eerste semi-professionele voetbalster in het Verenigd Koninkrijk, heeft besloten om na haar overlijden haar hersenen af te staan voor onderzoek. Ze lijdt aan dementie en vermoedt, vertelde ze in meerdere interviews, dat ze de ziekte heeft opgelopen door hersenschuddingen die ze kreeg na het koppen van ballen.

Heel vreemd is dat vermoeden niet. In de VS is bijvoorbeeld bij meer dan zeshonderd voormalige American-footballspelers een hersenziekte (CTE) ontdekt die kan leiden tot dementie. Het doneren van haar hersenen door Sue Lopez kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek. Er zijn namelijk wel protocollen voor sportartsen waarin staat hoe ze moeten omgaan met hersenschuddingen, maar die zijn volledig gebaseerd op onderzoek bij mannen. Onterecht, vinden veel wetenschappers, omdat inmiddels duidelijk is dat vrouwen meer risico lopen en dus mogelijk voorzichtiger behandeld moeten worden.

Paniekaanvallen

De angstaanval kwam onverwacht. Het was een jaar nadat Beau Rijks haar hersenschudding opliep. ’s Avonds begon ze ineens te trillen. Ze kreeg het heel warm. Haar huisgenoten belden de huisartsenpost. Daar zeiden ze dat het een paniekaanval was. Ze gingen een rondje lopen door Zwolle, rustig aan, daarna ging het iets beter. Maar in de weken erna gebeurde het vaker.

„De muren kwamen op me af. Het was alsof ik bekneld zat. Ik kon geen kant op, wist niet wat ik moest doen”, vertelt Rijks. Ze was ergens wel blij dat ze in Zwolle was, met haar vriendinnen, en dat haar ouders haar niet zo hoefden te zien. Zij maakten zich zorgen om hun dochter, maar ze zei in die tijd vaak tegen hen dat het wel ging. „Zo ben ik een beetje. Ik houd best veel voor mezelf, wil liever zelf last hebben dan dat ik anderen ermee opzadel. Niet zo’n goede eigenschap misschien, maar ik wilde gewoon dat ze zich niet teveel zorgen zouden maken.”

Na een tijdje ging het beter. Ze deed rustig aan. ’s Avonds kaarsjes aan op haar kamer, zodat het niet te donker werd. Natuurdocumentaires kijken, daar werd ze rustig van, ademhalingsoefeningen hielpen ook. De paniekaanvallen verdwenen.

Toen ze bij PEC Zwolle niet verder kwam met de revalidatie, ging Beau Rijks naar de KNVB. In Zeist heeft de voetbalbond een speciale hersenschudding-polikliniek waar sporters (en niet-sporters) worden behandeld. Daar ging ze weer: testjes, oefeningen, testjes, oefeningen. Maar veel kon ze niet. Als ze ging hardlopen, schoot haar bloeddruk omhoog. Een ‘nullijn’ was er niet, dus niemand wist wat goede waarden waren bij de tests die ze deed. Het voelde goed, bij de KNVB, maar echt verschil maakte het niet. Ondertussen stond ze soms weer op het veld – ze speelde zelfs mee in wedstrijden – maar ze merkte dat het nog steeds teveel was. Sowieso kwam ze niet in de buurt van haar oude niveau. Ze dacht aan stoppen met voetballen.

Een behandeling van de Helmondse neuropsycholoog Erik Matser bood uiteindelijk uitkomst. Hij is een van de weinige artsen in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van hersenletsel bij sporters. Hij behandelt ook slachtoffers van auto-ongelukken, militairen die gewond zijn geraakt – eigenlijk iedereen die niet-aangeboren hersenletsel heeft. Zijn therapie richt zich op het herstellen van verbindingen in de hersenen. Simpel gezegd kijkt Matser niet alleen naar de hersenschudding en de oorzaak ervan, maar probeert hij de ‘bedrading’ van de hersenen te herstellen. Beau Rijks: „Bij mij sloeg dat enorm goed aan. Na een aantal weken werden de uitslagen van mijn tests al beter. Uiteindelijk werd ik, na twee jaar, weer écht hersenschudding-vrij.”

In november 2021, twee jaar na haar hersenschudding, kwam Beau Rijks als wisselspeler in het veld bij Excelsior. „Een kippenvelmomentje”, zei ze na afloop op tv. Ze speelt met een beschermende hoofdband. Die verdeelt de druk over haar hoofd bij een kopbal of botsing en dempt zo de klap. Zonder voelt ze zich kwetsbaar, mét niet. „Bang voor de bal ben ik niet. Medisch gezien is het misschien beter om niet te koppen. We weten dat het schadelijk is, maar het hoort bij het spel. Tijdens trainingen kop ik liever niet. Maar in de wedstrijden werkt het niet zo. Dan ga ik er gewoon voor, dan is er geen tijd om na te denken.”