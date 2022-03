De Toyota Yaris Cross is het voorportaal van de scootmobiel

De nieuwste mode is de pocket-suv, de Zwitserlevenkleuter op crossoverstelten. Een golfje kittige miniatuurdoerakjes pimpt de levensherfst tot nieuwe lente, helemaal jouw avontuur. Na Peugeot 2008 en Renault Captur, Audi Q2 en Seat Arona, Citroën C3 Aircross, VW T-Cross en god weet welke hoogbouwdwergen meer volgt de Toyota Yaris Cross, een Yaris met een beetje extra ruimte voor een beetje tot een boel meer geld. Want dat heeft de koper.

Met gewone driecilinderbenzinemotor is hij er vanaf 25.000 euro, maar inclusief parelmoerlak met ‘Two-tone Night Sky Black-dak’ kost de hybride 1.5 Adventure van de test ruim 38 mille. Tegen 24 voor de simpelste hybride Yaris zonder hoge instap, in deze krant op ruimte zuinig maar voor wat betreft zijn energieverbruik met lof besproken. Echt, 38. Voor dat geld heb je alleraardigste stekkerauto’s, terwijl reactionairen kunnen uitwijken naar een riante Citroen C5 Aircross, een Golf Variant met alle toeters en bellen, een VW Taigo met meer vermogen, van Toyota zelf de uiterlijk mismaakte maar briljante Prius. Bij de pomp betaal je een procentueel aanzienlijke, door de brandstofprijzen ronduit grimmige crossover-opslag. De reguliere Yaris Hybrid haalt 1 op 25, de Cross hooguit 1 op 20. Die domper compenseert hij niet met zeeën van ruimte. Voor zit je royaal en goed, achterin zijn been- en hoofd-ruimte zozo. De kofferbak is een meevaller, het bergvak onder het vloerpaneel een prettige verrassing. Enfin, hij is een succes. Zo graag willen mensen spenderen.

Deftigheden

Dan kun je twee dingen doen: het op een gillen zetten of het snappen. Zijn momentum is verklaarbaar. Toyota kan de Yaris nog succesvoller en winstgevender maken door hem te herverpakken in de populairste carrosserievorm van zijn tijd. Daarbij gaf het de suv-twist slim het beetje chic dat ouderen met geld kan aantrekken, die hun onhandelbare boomer-suv’s net wilden verruilen voor iets praktischers. Op detailniveau zie je Toyota handig op die uitsluitend op ruimte beknibbelende doelgroep mikken. Deftigheden als een elektrisch afsluitbare kofferklep en een head-up-display maken indringend duidelijk dat minderen hier niet in euro’s maar in centimeters gaat.

De make-over is hem niet eens beroerd bekomen. De gewone Yaris heeft iets jeugdpuisterigs met zijn bolle wielkasten, die als pukkels op een puberhoofd elk moment lijken te kunnen knappen. Van kop tot kont doet elke kromming slopend opzettelijk lekker jeugdig. De Yaris Cross oogt ordelijker en volgroeider. De bediening is Japans doordacht en simpel. De schakelaars voor de elektrisch bedienbare ramen liggen wat onhandig in de deuren, maar de bekerhouderkraters gapen binnen handbereik en alle overige knopjes zitten goed, al geven die op het stuur bij nacht te weinig licht.

Een handvol eigenaardigheden viel me op. Bij Toyota kunnen navigatiebestemmingen tegenwoordig rijdend worden ingevoerd, terwijl de Japanners zulke verkeersonveilige handelingen onderweg ooit streng blokkeerden. Het navigatiesysteem zelf is aangenaam. Het geeft TomTom-achtig precies je snelheid aan en de routebegeleiding kan eenvoudig worden afgesloten met een icoon dat altijd in beeld blijft, terwijl je er bij andere soms wanhopig naar moet zoeken. Ik zou een boek kunnen schrijven over de touch-screenjacht op de onvindbare uitknop.

Daarnaast acht Toyota het onnodig bij een laag brandstofpeil de bestuurder te waarschuwen dat hij moet gaan tanken. De Cross verzuimt dat niet omdat het navigatiesysteem toevallig weet dat je toch nog maar zes kilometer voor de boeg hebt. Met de routegeleider uit geeft hij nog steeds geen kik, zelfs waar mij een luttele 53 kilometer van de laatste drup benzine scheiden.

Ook merkwaardig is dat het head-up-display incidenteel een andere maximumsnelheid aangeeft dan het online navigatiesysteem, dat blijkbaar beter bekend is met de actuele snelheidsregels. Zo mocht ik volgens de navigatie 100 rijden terwijl het volgens het head-up-display 120 was. Het navigatiesysteem past reistijdenprognoses trouwens keurig en betrouwbaar aan bij de verkeerssituatie op de route.

Kleine minpunten als het matige uitzicht rondom en het geloei van de aandrijflijn met de traploze automaat deelt hij met zijn kleine naamgenoot. Rampen zijn het niet. Goed aan het autootje is dat concept en vermogen in balans zijn. Het is geen opgefokte zenuwpees maar een beheerst transportmiddel. Ik heb mij moeiteloos en gerieflijk kunnen verplaatsen voor de prijs van iets Duits, Frans of Koreaans met meer ruimte en soms nul gram CO 2 -uitstoot. Was ik minder zachtmoedig, dan had ik hier per ongeluk kunnen verzuchten: achtendertig mille voor het voorportaal van de scootmobiel, godallemachtig!

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Adventure

Motor driecilinder benzinemotor, 1.490 cc, en elektromotor Vermogen 91 pk bij 5.500 toeren Koppel 120 Nm bij 3.800 toeren Systeemvermogen 116 pk Aandrijving voor Transmissie traploze automaat Topsnelheid 170 km/u Acceleratie 0 – 100 11,2 seconden Verbruik gemiddeld 5,0 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot: 113 g/km Energielabel A Basisprijs Yaris Cross 24.850 euro Prijs testauto 38.137 euro