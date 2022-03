Het kwaad van het kolonialisme is onvergeeflijk

De precieze datum weet ik niet meer. Maar achteraf gezien besef ik dat het ergens in februari 1948 geweest moet zijn. Ik was zeven jaar. De avond ervoor had ik de volwassenen over iets horen praten wat ze een ‘wapenstilstand’ noemden. Nu besef ik dat ze het moeten hebben gehad over de Renville-overeenkomst, die beoogde een einde te maken aan het gewapende conflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië.

Goenawan Mohamad is een Indonesische schrijver en medeoprichter van het kritische tijdschrift Tempo.

Beide partijen wisten dat deze wapenstilstand nooit echt stand zou kunnen houden. Maar één dag was de sfeer dan tenminste vredig. De avond ervoor was er in elk geval niet geschoten.

Er was een vluchtig gevoel van opluchting. De mensen waren vrolijk, maar er was ook een vreemd gevoel van onbehagen.

Door de straten trokken nog Nederlandse soldaten in open jeeps, met het geweer in de hand. Tegelijkertijd hingen de inwoners van ons stadje al rood-witte vlaggen aan hun huisdeuren. Ze voelden zich zelfs zelfverzekerd genoeg om samen te komen in een open veld. Ik ging er met mijn moeder heen. Niemand leek bang. Op een gegeven moment barstten de mensen uit in gezang, waarbij ze met elkaar Tujuh Belas Agustus (‘Op 17 augustus’) zongen. Dat was een nieuw revolutionair lied, dat nog maar een enkeling kende. Toch zag ik een vrouw, een vriendin van mijn moeder uit haar ballingschap in Digul, met tranen in haar ogen uit volle borst zingen.

Doodgeschoten

Maar uiteindelijk bleek de dag niet zo vredig als hij eerst had geleken.

Toen we in de namiddag terugkwamen van de viering in het veld, hoorden we van onze huishoudster Sambyat dat er Nederlandse soldaten met geweren het huis in waren komen stormen. Nadat ze de papieren vlaggen van de nieuwe Republiek van ons hek hadden gehaald, had een soldaat Sambyat gedwongen er twee in te slikken. Daarna waren ze weer weggegaan.

’s Avonds zei moeder tegen me dat de Nederlandse soldaten eerder die middag in de rijstvelden vier jonge mannen hadden doodgeschoten. Er was geen gevecht geweest. „Het waren niet eens partizanen”, zei mijn moeder.

Van toen af aan kreeg het woord ‘wapenstilstand’ bij ons thuis een totaal andere betekenis.

Bijna een volle eeuw later, in 2022, legde de Nederlandse premier Mark Rutte namens zijn regering een verklaring af. „Voor het stelselmatige geweld van onze zijde, een geweld dat tot nu toe nooit volledig is erkend, maak ik namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië”, zei hij.

Ik kan begrijpen waarom hij die verontschuldigingen aanbood, maar ik weet niet of hij nu wel de juiste persoon was om ze te maken. Rutte is geboren in 1967, ruim twintig jaar nadat Huib van Mook, de luitenant gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, de opzet van de nieuwe Republiek had proberen te smoren en militaire agressie tegen de bevolking had uitgeoefend. Ik weet niet of Rutte wel een goed begrip heeft van de Indonesische geschiedenis en complexiteit ervan. Hij behoort tot een generatie die is opgegroeid jaren nadat kapitein Raymond Westerling, de beruchte commandant van het Depot Speciale Troepen (DST) die tegen de opstand werden ingezet, het bevel gaf tot de standrechtelijke executie van honderden ‘terroristen’ op Sulawesi en die in 1950 nog een militaire coup tegen de Indonesische regering probeerde te plegen.

Ruttes excuses zijn een mea culpa zonder pathos

Ik zie Ruttes verontschuldiging liever niet als gewetensvol beleid, maar eerder als een politieke daad – bij volmacht, zo u wilt. Het is een mea culpa zonder pathos. Zijn regering heeft immers geen aandeel in dit lelijke hoofdstuk uit de Nederlandse koloniale geschiedenis en hij zou met recht kunnen zeggen dat onze verstrengelde geschiedenissen, net als andere geschiedenissen, in de duistere metafoor van Hegel een Schlachtbank waren – en wie weet waar die slachtbank zich precies bevond.

Fundamenteel gebrek

We schrijven geschiedenis en slaan collectieve herinneringen op. Maar geschiedschrijving heeft een fundamenteel gebrek: ze vergt het gebruik van woorden en namen. Ze berust op de veronderstelling dat er een algemene overeenstemming is over de betekenis van die woorden en namen: ‘Nederlanders’, ‘Indonesiërs’, ‘geweld’.

Historici rijgen ze aaneen om er verhalen van te maken en betekenis te geven aan de waarde van de menselijke vrijheid. Ze willen geloven dat de woorden die ze gebruiken tot eensgezindheid over hun betekenis zullen leiden. Maar taal is ingewikkeld.

Het woord ‘Nederlands’ betekent alleen iets als je het vergelijkt met iets wat ‘niet-Nederlands’ is — en dat is onbegrensd. Je zult nooit helemaal kunnen definiëren wat de woorden ‘Nederlands’ en ‘Indonesisch’ zouden kunnen betekenen. Je kunt een woord niet definiëren door het in het woordenboek of op Wikipedia op te zoeken. Elk woord blijft altijd ongrijpbaar. Identiteiten, namen en etiketten zijn altijd een proces.

Ik zeg dus niets nieuws als ik stel dat het woord ‘Nederlands’ in de jaren veertig iets anders betekende dan in 2020. Het verband tussen de huidige regering in Den Haag en Westerling – die overigens na zijn legertijd nog operazanger probeerde te worden – is een volledige abstractie.

Een koloniale ambtenaar int de pacht in de toenmalige Preanger Regentschappen bij Bandoeng op West-Java. Foto Collectie Tropenmuseum.

Een hoogleraar aan de Universiteit Leiden die wist dat het koloniale bewind in de jaren dertig mijn ouders in ballingschap naar Papoea had gestuurd en in 1947 mijn vader had geëxecuteerd, vroeg eens aan me: „Haat je de Nederlanders nog altijd?”

„Ik geloof het niet”, antwoordde ik ietwat verbaasd.

„Ik vroeg het je omdat wij Nederlanders de Duitsers nog altijd haten”, antwoordde hij.

De hoogleraar was een heel beleefd iemand; het was atypisch dat hij in verband met de Duitsers het woord ‘haat’ gebruikte. Maar hoe kon ik beoordelen hoe hevig de pijn, de vernedering en het trauma waren van het leven onder de nazi-onderdrukking?

„Onze ervaringen verschillen”, antwoordde ik.

Ervaringen zijn altijd persoonlijk en verschillend. Ze worden stuk voor stuk gevormd door een eindige en vergankelijke wereld. Ik geloof niet dat er zoiets als een ‘collectief geheugen’ bestaat waarin de geschiedenis smetteloos wordt vastgelegd. Dit geldt in het bijzonder voor iets wat te omschrijven is als ‘extreem geweld’ in het verleden. Altijd als ik mensen hoor die gaan zitten beoordelen wat er in het verleden is gebeurd, hoor ik een dichtregel van Chairil Anwar in mijn hoofd weerklinken: „Wij – de honden waarop wordt gejaagd – zien alleen flarden van het stuk waar we in spelen.”

Geen etentje

Toch zeg ik, als iemand me vraagt wat ik van Ruttes verklaring vind: „Ja, ik geloof in vergeving.” Ondanks de aard van het Nederlandse excuus als conceptueel bedenksel, onthou ik altijd wat Monginsidi deed. De jonge guerrillaleider in Makassar vergaf de Nederlandse soldaten voordat ze hem op 5 september 1949 executeerden.

Maar wat betekenen de woorden ‘structureel extreem geweld’ eigenlijk? Revolutie is geen etentje, zoals Mao Zedong ooit zei; er komt ambitie en moord bij kijken. Dat geldt ook voor een contrarevolutionaire onderdrukkingspolitiek. In de moderne geschiedenis van China, Algerije en Indonesië hebben de revolutionairen en hun vijanden beiden hun eigen slachthuizen.

Dit wil niet zeggen dat alles troebel is en dat er geen oordeel mogelijk is.

Voor mij is duidelijk wat de woorden ‘structureel geweld’ betekenen: ze verwijzen naar het kolonialisme zelf. Het kolonialisme is een kwaadaardig instituut, gebouwd op arrogantie en hebzucht, gebaseerd op een ‘ideologie’ die werd gebruikt om te rechtvaardigen dat de Indonesiërs (en tal van andere volkeren elders) als minder dan menselijk en als onmenselijke slaven werden behandeld.

En dát kan ik nooit vergeven.