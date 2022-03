Het gevaar, de kracht en de fallout van tactische kernwapens

Als Rusland kernwapens inzet in Oekraïne, tactische kernwapens, dan zullen wij er waarschijnlijk weinig van merken. De impact zal voor Nederland beperkt zijn. Dat schreef Het Parool op 14 maart na consultatie van het RIVM. Het RIVM had op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wat gerekend aan de inzet van Russische kernwapens en het zag er goed uit. De kernbommen hadden alleen lokaal een verwoestende uitwerking. De eerste resultaten van het rekenwerk waren al met de stralingsautoriteit gedeeld.

Beperkte impact: een hele geruststelling, zal de Autoriteit gedacht hebben. Een beetje à la Tsjernobyl dus: koeien binnen houden, spinazie doordraaien en je bent er. Vervelend van die lokale verwoestingen.

Tactische kernwapens zijn kernwapens die op of nabij het slagveld worden ingezet en die een direct effect hebben op het verloop van de strijd. Strategische kernwapens zijn anders, die zijn gericht op doelen ver buiten het strijdtoneel, zoals andere strategische kernwapens of steden, fabrieken en vliegvelden. Counterforce en countervalue.

Houwitsers

Tactische kernwapens kunnen door raketten, kruisraketten en vliegtuigen, ja zelfs door houwitsers worden aangeleverd. Ze zijn ook wel als mijnen uitgevoerd. De wapens hebben een explosieve kracht, een yield, die vaak nog geen tien procent is van die van de bommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen en dat waren naar moderne maatstaven maar kleine kernbommen, in hun uitwerking overeenkomend met de explosie van 12 en 18 kiloton TNT. In moderne beschouwingen over de effecten van kernwapens is de één-megaton-bom vaak de referentie.

Het nut van tactische kernbommen wordt de buitenstaander niet zomaar duidelijk, maar vroeger grossierden de Amerikanen erin. Als de Sovjets in gesloten tankformaties oprukken naar het westen houden we ze met tactische kernwapens tegen, was het idee. Later groeide de vrees dat ‘low-yield weapons’ de atoomdrempel verlaagden en werden ze weer afgeschaft, afgezien van de B61-vliegtuigbom. Maar Rusland behield een groot en gevarieerd arsenaal aan tactische wapens en zou ook beleid hebben ontwikkeld om er een beslissing mee te forceren in een vastgelopen conflict met conventionele wapens: ‘escalate to de-escalate’. De laatste AmerikaanseNuclear Posture Review(2018) beschouwt zo’n Russische ‘limited nuclear first use’ met tactische wapens als een reëel gevaar en dringt daarom weer aan op uitbreiding van het arsenaal aan tactische kernwapens. Tailored deterrence. Liever een reactie-op-maat dan een duik in de totale kernoorlog.

Hiroshima en Nagasaki

Hoe verwoestend de inzet van tactisch kenwapens zou zijn is niet duidelijk want er is, zeg maar, weinig ervaring mee opgedaan. De bommen op Hiroshima en Nagasaki maakten vooral zoveel slachtoffers omdat ze op dichtbevolkte steden werden afgeworpen. Maar verder dan 5 kilometer van het hypocentrum (‘ground zero’) reikte de zware schade niet. Voor de kleinere tactische wapens zal het naar verhouding minder zijn.

Wat zou er aan radioactieve fallout ontstaan? Dat hangt niet alleen af van de zwaarte van de wapens, maar ook van hun samenstelling. Het zogenoemde Enhanced Radiaton Weapon, de beruchte neutronenbom, gold als een tamelijk schoon wapen. Het was een klein soort waterstofbom die naar verhouding extra veel neutronen produceerde. De praktische voordelen van het concept bleken beperkt en de Amerikanen hebben hem niet meer in voorraad.

Doorslaggevend is de hoogte waarop een kernwapen explodeert. De vernietigende kracht van kernwapens en andere zware bommen is groter als je ze niet op maar boven de grond tot ontploffing brengt. Dan kunnen de directe drukgolf en de door het aardoppervlak weerkaatste drukgolf zich verenigen tot een extra zware drukgolf (het Mach Stem effect). De optimale hoogte wordt bepaald door de zwaarte van de bom. Bij de bommen van Hiroshima en Nagasaki lag die op ongeveer 600 meter, voor een bom van 1 kiloton zou het 220 meter zijn.

Vuile bommen

Maar kernbommen die laag bij de grond exploderen zijn vuile bommen: ze induceren met hun neutronenpuls veel radioactiviteit in de bovenste bodemlaag (‘aktivering’) en zuigen die bovendien makkelijk hoog de lucht in. Het bodemstof verenigt zich met de radioactieve splijtingsproducten van de bom, wordt door de wind afgevoerd en kan later naar beneden regenen. De 25 kiloton-plutoniumbom van de Trinity-test (16 juli 1945) in New Mexico ontplofte op maar 30 meter hoogte en veroorzaakte tot op 150 kilometer afstand gevaarlijke fallout. Rond Hiroshima is nauwelijks fallout gemeten. Anderzijds bracht de fallout van de waterstofbom (Castle Bravo) die in maart 1954 bij de Bikini-atol ontplofte tot op 350 kilometer afstand gezondheidsschade toe. Dat was dan ook een bom van 15 megaton die vlakbij het aardoppervlak explodeerde.

Hoe snel een terrein zich herstelt van de inzet van een kernwapen staat ook niet vast. De eerste uren na de Trinity-test was ‘ground zero’ zó radioactief dat je zelfs in een met lood beklede afgesloten Sherman-tank groot gevaar liep. Maar al in september werden er journalisten ontvangen. Hiroshima (6 augustus 1945) werd al een maand na de aanval bezocht door Amerikaanse onderzoekers die met de geigerteller in de hand konden beweren dat er geen acuut gevaar meer was. (De late effecten moesten toen nog komen.) Het is bitter, maar het lijkt erop dat de Oekraïense tarwe- en zonnebloemteelt niets eens zoveel te duchten heeft van kernwapens.