Herman van Veen: ‘Soms stort iets schitterend in elkaar’

Op een koude avond lopen vanaf een parkeerplaats in Soest plukjes zeventigplussers naar een groot hek, waarachter een groot en donker landgoed ligt, met in het midden een witte villa. Dit is het Herman van Veen Arts Center. Binnen is van alles te koop. Boeken van Herman van Veen. Cd’s van Herman van Veen. Magneetjes met schilderwerk van Herman van Veen, alsmede grote doeken van zijn hand. De kamergeur ‘Herman’ („vooral de geur van oud hout”).

Van Veen speelt hier ook de door corona uitgestelde jubileumshow ‘Dat kun je wel zien dat is hij’, ter ere van zijn 75ste verjaardag, in maart 2020. Hij is intussen 77. Zijn stem is wat dunner, zijn taille iets ruimer. Maar hij heeft nog altijd die melodieuze manier van spreken. Zijn witte haar is immer nog aan de lange kant. En op het podium kan hij nog schijnbaar moeiteloos twee hele uren vertellen, musiceren, dansen, springen en zingen.

De show begint met een beeldende beschrijving van zijn verwekking, op de avond van de invasie in Normandië (1944). Volgen breekbare liefdesliedjes en oude hits als ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’ en ‘Opzij’. Het is nostalgie galore. De zaal zucht van genot. Na een Duitse voorjaarstournee trekt Van Veen in de zomer en herfst met zijn jubileumvoorstelling verder door Nederland. Vier, vijf avonden per week.

In het bijbehorende jubileumboek noemt u uzelf een ‘bevrijdingskind, geboren uit vertrouwen’. Maar nog maandelijks marcheren er Duitse soldaten uw dromen in en uit. Kunt u dat verklaren?

„Ik ben in een zeer verwachtingsvolle periode opgegroeid – op de ruïnes van de Apocalyps. De eerste 23 jaar van mijn leven heb ik thuis gewoond en bij elke samenkomst kwam het onherroepelijk op de oorlog. Dan werd er zachter gepraat, ‘dit is niet voor kinderen, ga maar even naar de keuken’. Er werd gehuild, er waren mensen kwijt. Er was een groot besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Daar kwam de Koude Oorlog overheen. Dat is een heel bange tijd geweest. Ik vond die bewapening doodeng.”

Laatst zei u aan het begin van de voorstelling: ‘Ik ben van na de oorlog en ik hoop dat dat zo blijft.’ Toen werd het wat onrustig in de zaal.

„Ik kan niet voorzien wat er nu in Europa gebeurt. Ik kan het wel vergelijken met de inval in Hongarije [in 1956]. Toen merkte ik bij mijn vader echte angst. Hij sliep niet. Hij was echt van slag.”

Heeft u nu wat uw vader toen had? Slaapt u slecht?

„Ja. Schrik.” Hij zet grote ogen op. „Schrik. Schrik.”

Heeft uw vader zijn angst op u overgedragen?

„Natuurlijk. Als 4 mei in de buurt kwam, veranderde er iets thuis. Mijn vader kreeg een kop van graniet. Met Bevrijdingsdag kwam de ontspanning, dan stond er geen limiet op zijn geluk en was er sprake van dronkenschap. In mijn kindertijd waren dat grote dagen, die binnen 48 uur gepaard gingen met uitersten. Uitersten. Als jongetje vond ik dat eng. Ik dacht: ik blijf uit de buurt.”

Was uw vader, een verzetsman, getraumatiseerd?

„Ja, in die zin dat de emotie en de verwerking op een heel ander moment konden komen. Als hij de krant las, kon hij opeens beginnen te huilen. En dat had mijn moeder ook.”

Heeft u dat ook?

„Ja. De pijn die ik zelf heb gekend manifesteerde zich pas veel en veel en veel later.

„Een voorbeeld. Toen ik een jaar of vijf was had ik nierbloedingen. Dat was heel ernstig en ik moest een tijd naar een herstellingsoord op de Veluwe. Dan kan het zijn, 27 jaar later, dat je voetstappen hoort op een gang en dat je dan begint te huilen. Omdat je weer vader aan hoorde komen lopen, met je moeder. Dan komt er verdriet los, waarvan je niet eens wist dat je dat had opgeslagen.

„Zo kan ik me ook voorstellen dat angst genetisch wordt overgedragen. Ik denk dat je ervaringen hebt in je biologische systeem, waarvan je de oorsprong niet kent en die op een gegeven ogenblik in je leven toch een rol gaan spelen. Er kan iets getriggerd worden – door een toon van een viool bijvoorbeeld – waardoor je opeens geweldig met gemis geconfronteerd wordt. Of met vreugde, dat gaat bij mij alle kanten uit. Hemelgelukkig kan ook.”

Wie is

Foto Dieuwertje Bravenboer Herman van Veen (1945) is geboren in Utrecht, waar hij ook het conservatorium bezocht. Sinds 1965 reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. In de jaren zeventig bedacht hij voor een kindermusical het eendje Alfred Jodocus Kwak. De gelijknamige tekenfilmserie is in bijna vijftig landen uitgezonden. In 1968 richtte Van Veen de bv Harlekijn Holland op, dat voorstellingen, boeken en cd’s produceert, waaronder ruim 180 cd’s en 80 boeken van Van Veen. De onderneming vestigde zich in 2012 op landgoed De Paltz in Soest, waar het Herman van Veen Arts Center wordt geëxploiteerd. Herman van Veen woont elders in Soest met zijn Waalse echtgenote. Uit twee eerdere huwelijken heeft hij vier kinderen en drie kleinkinderen. In april verschijnen zijn nieuwe boek en cd: Moeders.

Bent u altijd zo gevoelig? Kan professionele kritiek u ook geheel van de wijs brengen?

„Nee. Voor mij is er niets mooiers dan zingen en spelen, en iedereen mag ervan vinden wat hij vindt. Ik vind het altijd zelf het mooiste. Of zelf het slechtste. Soms stort iets schitterend in elkaar. Oké, doe je het de volgende dag anders.”

Gerrit Komrij noemde u in uw beginjaren simpel en sentimenteel. Anderen vonden u ijdel.

„Tja, I don’t know… Het was in die tijd hoogst ongebruikelijk dat je als jonge man zong over je gevoelens. Daar struikelden meer mensen over.”

Inmiddels stond u ruim vijfhonderd keer in Carré. Voelt u zich opgenomen door de culturele elite?

„Geen idee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. We zitten nu in onze bibliotheek en hier staan allemaal dingen die ik heb gedaan. Hier staan tachtig boeken van mij geloof ik.”

Meer dan tachtig. Plus honderdtachtig cd’s. Daarbij maakte u vijfhonderd schilderijen.

„I don’t know. Ik heb geen idee. I don’t know.”

Probeert het jongetje uit een arbeidersgezin in de Utrechtse Kievitdwarsstraat iets te bewijzen?

„Nee. Ik ben wel dingen gaan doen die ik als jong kind fascinerend vond. Ik zou nooit in de Olympia in Parijs hebben gespeeld als mijn moeder niet zoveel van Édith Piaf zou hebben gehouden. En als ik thuiskwam met een tekening zei pa, die graficus was bij Het Parool: ‘die tekening van jou, die valt wel heel erg links achterover, je moet proberen een beetje evenwicht in die tekening te brengen.’”

Wat vond u van zo’n opmerking?

„Prima! Vond ik een goede tip. Papa drukte bij de krant ook die strips van Sjors en Sjimmie enzo. En de tekenaars kwamen bij ons thuis. Dus ik begrijp wel waar Alfred Jodocus Kwak vandaan komt.”

Zouden uw ouders, als ze u hier konden zien zitten, tevreden zijn, of zouden ze nog een tip hebben?

„Mijn moeder was altijd kritisch. Altijd kritisch. ‘Ja jongen oké, maar…’ En dat hoor ik nog. Ze zijn al 22 jaar dood, maar dat zit volledig in mijn systeem. Ik weet precies wat mijn moeder zou zeggen. En precies wat mijn vader zou zeggen. Bij alles wat ik doe.”

Het was nooit goed genoeg?

„Kijk. Mijn moeder maakte iets niet een béétje schoon. Spic en span. Pa kwam met boeken thuis: ‘Jongen, móet je lezen’. Want ze wisten wat het was om het niet te hebben, het niet te weten.”

Wanneer bent u tevreden over uw werk?

„Als je ziet hoe mensen ervan kunnen genieten, hoe ze kunnen lachen, daar kan geen hagelslag tegenop. Van de week was er een mevrouw, die zei: Meneer Van Veen, toevallig dat ik u zie, mijn moeder is net overleden, en dat is ze na een liedje van u.”

O jee. Welk liedje?

„Dat was ‘O kindeke klein’, van een Kerstplaat. Daarna had die mevrouw tegen haar moeder gezegd: ‘mama, nu is het rond’. En toen had die moeder gezegd: ‘nu is het rond’, en toen had ze haar ogen gesloten. En dat hoor je dan over een plaat uit negentienweetikveel. I don’t know. Dan krijg ik een soort krokusjesgevoel.”

Krokusjesgevoel?

„Bolletjes en die zie je een jaar niet en dan komt er ineens zo’n dingetje uit.”

Een bezoeker die ik sprak vergeleek dit landgoed met Neverland, van Michael Jackson. Het Herman van Veen Arts Center, is dat niet megalomaan?

„Nee. Totaal niet. Ik woon hier niet. Dit is een firma, Harlekijn Holland. Wij maken platen en produceren voorstellingen, waaronder die van mij. Ik krijg gewoon een maandsalaris, naast royalty’s en auteursrechten. Dit is een plek voor iedereen. Wij vertonen hier jaarlijks ongeveer honderd voorstellingen gratis. Ik vind het heel eng, wat je zegt.

„Wat de naam betreft snap ik het wel. Die naamgeving is niet altijd gemakkelijk, maar in de praktijk wel zo doeltreffend. Niet anders dan Van der Valk hotels of Tanztheater Pina Bausch. Ben er fier op.”

Wilt u graag iets nalaten? Of gaat het u om het vertier op het moment zelf?

„Ik zing om het zingen. Ik speel om het spelen. Ik schrijf om het schrijven. That’s it.”

Zo’n bibliotheek wekt een andere indruk.

„Hier staat ook het werk van [dirigent] Ton Koopman, werk van [componist] Reinbert de Leeuw, [gitarist] Harry Sacksioni. Dit is Harlekijn. Dit is de groep mensen die geen plek vonden in de gesubsidieerde wereld van de klassieke muziek en de kleinkunst. Die vanaf 1965 zeiden: we willen die afhankelijkheid niet, we willen ons ding doen. En dat staat hier. Dat heeft met mij verdomd weinig te maken, behalve dat ik het op één plek heb gezet. Omdat ik denk dat het iets vertelt.”

Wat vertelt het?

„Ons! Onze tijd. Zo zagen we die. Zo klonk het.”

Hoe dan? Zit daar een visie achter?

„Nee! Wij zijn ambachtsmensen. Er zit geen filosofie achter, of een gedachte. Alleen vreugde.”

U zingt hoofdzakelijk in uw moedertaal. Hoe verklaart u uw succes in het buitenland?

„Ik denk dat de mensen die me daar leuk vinden me om dezelfde redenen leuk vinden als waarom de mensen me hier leuk vinden. Het verschil is dat de culturele achtergronden totaal anders zijn. In Parijs ben ik een van de tweeduizend chansonniers. Maar de meeste chansonniers daar spelen geen viool, dat kan ik je verzekeren. Voor een violist ben ik een redelijke chansonnier. Maar voor een chansonnier ben ik een verdomd goede violist. Ook in de Duitstalige landen is dat een bijzondere combinatie van talenten. En ik ben een ambachtsman. Dat herkennen ze in New York. Dat herkennen ze in Frankrijk. En dat herkennen ze in Londen.”

Vooral Duitsland houdt veel van u. Houdt u ook van Duitsland?

„Dit is een heel rare, vreemde vraag.”

Ik bedoel: u bent er dit voorjaar drie maanden aan het touren, hebt u daar een beetje zin in?

„Ik speel al vijftig jaar in Duitsland. Ik ken dat land zo goed als mijn eigen land. Hamburg is een totaal andere stad dan Bremen. Ze spreken overal Duits, maar ander Duits. In Leipzig spelen, in het Gewandhaus zingen, hallo, dat is zó spannend. Dan weet je: Hier hebben Haydn en Mozart gespeeld! Dat is zo anders spannend dan de Philharmonie in München. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Ik vind het fascinerend om in een stad te spelen met het besef van de geschiedenis. En die speelt een rol in mijn voorstelling. Elke plek krijgt een ander repertoire. Ik kijk daar natuurlijk geweldig naar uit. Maar ik zeg niet dat het simpel is!”

Volgens mij hoef ik nu niet meer te vragen waarom u nog optreedt.

„Waarom ik nog speel? Spelen is mijn adem, zeg, het is mijn gezondheid! Ik kan me een leven zonder spelen niet eens voorstellen.”

Is het ook bezweren van doodsangst?

„Ja, het moet gewoon niet stoppen zeg, hou nou toch op. Dat moeten ze eens afschaffen, die dood.”

Voelde corona bedreigend? U kunt wel kuitenflikkers maken op de bühne, maar naar uw eigen kinderen kon u maandenlang alleen maar wuiven.

„Tja, ik ben 77 en heb een genetisch talent voor vaatziekten. Mijn beide ouders zijn mede daaraan gestorven. Ik moest geen Covid krijgen.

„We dachten allemaal dat ik die afstand wel aankon. Maar nadat ik mijn kleindochter na anderhalf jaar weer voor het eerst had gezien, kon ik in de auto niet meer stoppen met huilen. Echt met hikken. Hikken! Ik weet niet wat me overkwam.

„Ik weet wel wat me overkwam. Ik heb al die tijd die bal hooggehouden, terwijl ik die helemaal niet kon hooghouden. Dat slaat terug op wat we eerder hebben besproken. Dat het leed vaak later blijkt.”

In maart 2020, vlak voor Nederland voor het eerst in lockdown ging, zei u tegen een Duitse krant dat dit de ‘schönste’ tijd van uw leven was. Kunt u dat nog steeds zeggen over uw oude dag?

„In het Nederlands zou ik zeggen: dit is de meest volledige tijd van mijn leven. Een totaalplaatje wil ik niet zeggen, maar je krijgt overzicht. Ouder worden, ook in deze omstandigheden, is heel bijzonder.”

Tegelijk zingt u: ‘Het beste moet nog komen’.

„Dat gaat over mijn vak. Er zijn dingen die ik nog niet kan. En ik weet dat ik die ga kunnen, indien de omstandigheden het toestaan. Soms lukt een noot. Soms lukken er wel vier. En ik denk altijd dat er meer kunnen lukken. Daar ben ik verguld mee, met die mogelijkheid. Het is een gevoel van… ik ben in de buurt.”